ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం- కెనడాతో వాణిజ్య చర్చలు రద్దు- అదే కారణం!

కెనడాతో వాణిజ్య చర్చలు రద్దు చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఎందుకో తెలుసా?

Trump on Canada Trade Talks
US President Donald Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 10:30 AM IST

Trump on Canada Trade Talks : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కెనడాతో అన్ని వాణిజ్య చర్చలను రద్దు చేస్తున్నట్లు గురువారం రాత్రి ప్రకటించారు. టారిఫ్​ల వ్యతిరేక ప్రకటనలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు రోనాల్డ్ రీగన్ క్లిప్​ను కెనడా మోసపూరితంగా ఉపయోగించినందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తన సోషల్ మీడియా సంస్థ ట్రూత్ సోషల్ లో పోస్ట్ చేశారు.

ఆ యాడ్సే వాణిజ్య చర్చల రద్దుకు కారణం
అమెరికా టారిఫ్స్​ వ్యతిరేకిస్తూ కెనడా ఇచ్చిన ప్రకటనలు ట్రంప్ ఆగ్రహానికి కారణం అయ్యాయి. సుంకాలను వ్యతిరేకించే ప్రకటనల ప్రచారంలో మాజీ అధ్యక్షుడు రోనాల్డ్ రీగన్​ను తప్పుగా చూపించారని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఇది దారుణమైన ప్రవర్తన అని విమర్శించారు. ఈ యాడ్​ను యూఎస్ కోర్టు తీర్పులను ప్రభావితం చేయడానికి ఉద్దేశించారని తప్పుపట్టారు. అందుకే కెనడాతో అన్ని వాణిజ్య చర్చలను రద్దు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.

'అమెరికా జాతీయ భద్రత, ఆర్థిక వ్యవస్థకు టారిఫ్​లు ముఖ్యం'
"కెనడా మోసపూరితంగా టారిఫ్​లకు వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రకటనను చేసిందని రొనాల్డ్ రీగన్ ఫౌండేషన్ ప్రకటించింది. ఆ యాడ్ ఫేక్. అందులో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు రొనాల్డ్ రీగన్ టారిఫ్‌ల గురించి ప్రతికూలంగా మాట్లాడుతున్నట్లు ఉంది. అమెరికా సుప్రీంకోర్టు, ఇతర కోర్టుల నిర్ణయంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి మాత్రమే కెనడా ఇలా చేసింది. అమెరికా జాతీయ భద్రత, ఆర్థిక వ్యవస్థకు సుంకాలు చాలా ముఖ్యమైనవి, వారు దారుణమైన ప్రవర్తన కారణంగా కెనడాతో అన్ని వాణిజ్య చర్చలు రద్దు చేసుకుంటున్నాము." అని ట్రంప్ సోషల్ ట్రూత్ వేదికగా ప్రకటించారు.

టారిఫ్​లకు వ్యతిరేకంగా యాడ్స్
కెనడాలోని ఒంటారియో ప్రావిన్స్‌ ట్రంప్ టారిఫ్స్​కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో అమెరికా టీవీ ఛానెల్స్​లో ఈ యాడ్స్ ప్రసారమవుతున్నాయి. అందుకు ఒంటారియో ప్రావిన్స్ 75 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. అయితే ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 7న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్, కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్యం, సరిహద్దు భద్రత గురించి చర్చలు జరిపారు. అయితే ఆ చర్చలు జరిగిన రెండు వారాల తర్వాత కెనడాతో అన్ని వాణిజ్య చర్చలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించడం గమనార్హం.

కెనడా ప్రధాని వ్యాఖ్యలు ఎఫెక్ట్ కూడా
కాగా, ట్రంప్ టారిఫ్​లకు ప్రతిస్పందనగా అమెరికా వెలుపలి మార్కెట్లకు కెనడా ఎగుమతులను రెట్టింపు చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ ఇటీవల ప్రకటించారు. 'అమెరికా సుంకాల వల్ల ఎక్కువగా ఆటోమొబైల్, ఉక్కు, కలప తదితర ఉత్పత్తులు ముప్పులో ఉన్నాయి. మా దేశంలో పెట్టిన పెట్టుబడులను పారిశ్రామికవేత్తలు వెనక్కి తీసుకుంటున్నారు. కెనడా ఒక విదేశీ భాగస్వామిపైనే ఆధారపడలేదు. ప్రపంచ దిగ్గజ దేశాలైన భారత్, చైనాలతో మంచి సంబంధాలను ఏర్పరుచుకుంటున్నాం. దేశం ఎదుర్కోవాల్సిన సవాళ్లు గురించి నేను ఎల్లప్పుడూ స్పష్టంగా ఉన్నాను. కెనడా ఆర్థిక వ్యవస్థను సులభంగా లేదా కొన్ని నెలల్లో చక్కదిద్దలేము. అందుకు కొంత సమయం పడుతుంది' అని కార్నీ వ్యాఖ్యానించారు.

సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం
అలాగే కెనడాలోని ఒంటారియో ప్రావిన్స్‌ ప్రీమియర్ డగ్‌ ఫోర్డ్ ఎక్స్‌ వేదికగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒంటారియో కొత్త ప్రకటన ప్రచారం ప్రారంభించిందని, కెనడాపై అమెరికా సుంకాలకు వ్యతిరేకంగా ప్రచారాన్ని కొనసాగిస్తామని పేర్కొన్నారు. అందుబాటులో ఉన్న ప్రతీ సాధనాన్ని అందుకోసం ఉపయోగిస్తామని వెల్లడించారు. కలిసి పనిచేయడమే కెనడా, అమెరికా ప్రజల శ్రేయస్సుకు మంచి మార్గమని స్పష్టం చేశారు. అయితే కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ, ఒంటారియో ప్రావిన్స్ ప్రీమియర్స్ ప్రకటనల నేపథ్యంలో ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కెనడాతో వాణిజ్య చర్చలను రద్దు చేసి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

