ETV Bharat / international

వెనెజువెలాను తిరిగి గాడిలో పెడుతున్నాం- చమురు సరఫరా ప్రారంభం : ట్రంప్​

వెనెజువెలా అధికారులతో అమెరికా చాలా చక్కగా కలిసి పనిచేస్తోందని చెప్పిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​

Trump on Venezuela Oil
Trump on Venezuela Oil (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 7:43 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump on Venezuela Oil : వెనెజువెలా అధికారులతో అమెరికా చాలా చక్కగా కలిసి పనిచేస్తోందని అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. వెనెజువెలాను తిరిగి గాడిలో పెడుతున్నామని, ఆ దేశంతో తన ప్రభుత్వం సన్నిహితంగా పనిచేస్తోందని చెప్పారు. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా పెద్ద మొత్తంలో వెనెజువెలా చమురు అమెరికాలోకి వస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే, వెనెజువెలా చమురు సరఫరాను ప్రారంభించిందని, ఇది ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుందన్నారు. ముఖ్యంగా పెరిగిన ధరలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

"నేను వెనెజువెలాకు అతిపెద్ద అభిమానిని. మేము వారితో కలిసి పనిచేస్తున్నాము. ఆ దేశం చాలా ఉన్నత స్థాయి నుంచి ఒక విపత్కర పరిస్థితికి దిగజారింది. మేము వెనెజువెలాను తిరిగి గాడిలో పెడుతున్నాము. మేము లక్షలాది బ్యారెళ్ల చమురును తీసుకుంటున్నాం. ప్రస్తుతం ప్రారంభంలో రోజువారీగా 50 మిలియన్ల బ్యారెళ్లు వస్తుడంగా, వాటి విలువ 5 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉంటుంది. మేము చమురు ధరలను మరింత తగ్గిస్తాము."

--డొనాల్డ్ ట్రంప్​, అమెరికా అధ్యక్షుడు

TAGGED:

TRUMP ON VENEZUELA OIL
TRUMP ON VENEZUELA OIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.