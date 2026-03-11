'ఇరాన్తో యుద్ధం త్వరలోనే ముగిస్తాం'- ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
ఇరాన్లో మేం చేయాల్సింది ఇంకా ఏమీ మిగలలేదు- ఇరాన్లో చిన్నాచితక, ఒకట్రెండు మిగిలితే మిగలొచ్చు: ట్రంప్
Published : March 11, 2026 at 8:20 PM IST
Trump On Iran War : ఇరాన్పై యుద్ధం విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అతిత్వరలోనే ఇరాన్తో యుద్ధం త్వరలోనే ముగిస్తామని ప్రకటించారు. తాము ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు యుద్ధం ఆపగలమని పేర్కొన్న ఆయన ఇరాన్ను అనుకున్నదానికంటే ఎక్కువే నష్టపరిచినట్లు తెలిపారు. ఇకపై తాము ఇరాన్లో ఛేదించాల్సిన లక్ష్యాలేమీ లేవని డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా పేర్కొన్నారు.
'ఇరాన్లో అమెరికా సేనలు ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ విధ్వంసం సృష్టించాయి. ఇరాన్తో యుద్ధంలో మా ప్రణాళిక కంటే ముందున్నాం. ఆరువారాల్లో సృష్టిస్తామనున్న విధ్వంసాన్ని, అంతకన్నా ముందే, అంత కంటే ఎక్కువే చేశాం' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, గతనెల 28న ఇజ్రాయెల్, అమెరికా బలగాలు ఇరాన్పై భీకర దాడి చేశాయి. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్ సుప్రీం లీజర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించారు. దీనితో ఇరాన్ కూడా ప్రతిదాడులకు దిగింది. ప్రస్తుతం యుద్ధం భీకరంగా కొనసాగుతోంది.