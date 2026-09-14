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'ఇంకా టైముంది'- 2028 ఎన్నికల్లో వాన్స్‌ ప్రెసిడెంట్ అభ్యర్థిత్వంపై ట్రంప్ రియాక్షన్

రాబోయే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- తన వారసత్వంపై స్పందించిన యూఎస్ ప్రెసిడెంట్ - జేడీ వాన్స్‌కు మద్దతుపై ఇప్పుడే స్పందించడం తొందరపాటు చర్య అవుతుందని వ్యాఖ్య

Donald Trump Comments on JD Vance
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 10:11 AM IST

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Donald Trump Comments on JD Vance : 2028లో జరగబోయే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఎవరు నాయకత్వం వహిస్తారనే విషయంపై యూఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో యూఎస్ ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌కు మద్దతు ఇస్తారా? అని మీడియా నుంచి ఎదురైన ప్రశ్నకు ట్రంప్ జాగ్రత్తగా సమాధానమిచ్చారు. ఈ విషయంపై ఇప్పుడే స్పందించడం తొందరపాటు చర్య అవుతుందని స్పష్టం చేశారు. వాన్స్ చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి అయినప్పటికీ, రిపబ్లికన్ పార్టీలో సమర్థులైన నేతలు చాలా మంది ఉన్నారని అన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడే వారసుడిని ప్రకటించలేనని పేర్కొన్నారు. ఐర్లాండ్‌లోని షానన్‌లో ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానం ఎక్కే ముందు నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

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DONALD TRUMP COMMENTS ON JD VANCE

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