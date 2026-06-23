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ఇరాన్ అమెరికాను గౌరవిస్తే ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవ్- లేకుంటే మాత్రం: ట్రంప్​

ఇరాన్ గౌరవం చూపితే ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- హర్మూజ్ జలసంధి పునరుద్ధరణతో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊరట లభిస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడి ఆశాభావం

Trump
Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 23, 2026 at 5:17 PM IST

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Trump On Iran : యుద్ధం శాశ్వతంగా ముగిసిన తర్వాత శాంతి కొనసాగాలంటే ఇరాన్ అమెరికాను గౌరవించాల్సిందేనని అగ్రరాజ్యం అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో ప్రపంచ చమురు రవాణాకు కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి పూర్తిగా తెరుచుకుంటే ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మళ్లీ ఊపిరి పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వైట్ హౌస్‌లో సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, "భయం అనే పదాన్ని ఉపయోగించాలనుకోవడం లేదు. కానీ ఇరాన్ అమెరికాను గౌరవిస్తే ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు" అని పేర్కొన్నారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టాయని ఆయన అన్నారు.

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