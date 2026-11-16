చైనా పర్యటనలో కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది- ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Trump Meet Kim Jong : చైనా పర్యటన సందర్బంగా ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో తాను భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు.
Published : November 16, 2026 at 9:31 PM IST
ఆసియా పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం రోజు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆసియా పసిఫిక్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ (APEC) సదస్సు కోసం ట్రంప్ చైనాకు వెళ్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా తాను చైనాలో ఉండే సమయంలో ఉత్తర కొరియా అధినేత కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో సమావేశం అయ్యే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఉత్తర కొరియా అణ్వాయుధ కార్యక్రమంపై నిలిచిపోయిన చర్చలను మళ్లీ పట్టాలెక్కించడానికి అమెరికా ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో ట్రంప్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
ఇప్పటికే కిమ్తో చర్చల కోసం ఆగస్టులో దక్షిణా కొరియాతో సంయుక్త సైనిక విన్యాసాలను తగ్గించాలని పెంటగాన్ను ఆదేశించిన ట్రంప్, ఈ పర్యటనలో ఆయనను కలుస్తారా? లేదా అన్నది అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారింది. ట్రంప్ ఆసియా పర్యటన ముందుగా ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో ప్రారంభం కానుంది. ఆ తర్వాత అపెక్ సదస్సు కోసం చైనా టెక్ హబ్ సిటీ షెన్జెన్కు చేరుకుంటారు. ఈ పర్యటనలో ట్రంప్ ప్రధానంగా ఆర్థిక ఒప్పందాలతో పాటు, రష్యా, చైనాతో జరగనున్న చారిత్రాత్మక అణు చర్చలపై దృష్టి సారించనున్నారు.
ఇటీవల నవంబరులో జరిగిన అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రిపబ్లికన్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఉభయ సభల్లోనూ (హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, సెనేట్) పట్టు కోల్పోయింది. మెజార్టీ సంఖ్యలో డెమోక్రాట్లు విజయం సాధించారు. దీనికి తోడు, దేశవ్యాప్తంగా విమాన రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలగడంతో ట్రంప్ యంత్రాంగం తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. ఇంకా ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత గత కొన్ని రోజులుగా బహిరంగంగా ఎక్కువగా కనిపించని ట్రంప్, ఈ అంతర్జాతీయ పర్యటన ద్వారా దేశీయ సమస్యల నుంచి దృష్టి మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. వాషింగ్టన్లో మారిన రాజకీయ సమీకరణాల నేపథ్యంలో, ట్రంప్ తన దృష్టిని అంతర్జాతీయ ఆర్థిక ఒప్పందాలు, దౌత్య చర్చల వైపు మళ్లించారు.
President Trump says he’ll meet with President Xi, Putin, and possibly Kim Jong Un. https://t.co/AwBjp78xSK— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 16, 2026
ట్రంప్, జిన్పింగ్, పుతిన్ చారిత్రాత్మక భేటీ
అపెక్ సదస్సు నేపథ్యంలో డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్తో త్రైపాక్షిక సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు. చైనాలో సమావేశం జరగనుండగా జిన్పింగ్ ఈ భేటీకి సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించనున్నారు. చైనా షెన్జెన్లో నవంబర్ 18-19 మధ్య అపెక్ ఆర్థిక నేతల సదస్సు సందర్బంగా ఈ ముగ్గురూ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రపంచ దేశాల మధ్య నెలకొన్న వివాదాలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అణ్వాయుధాల తగ్గింపు, ఇరాన్ యుద్ధం వంటి విషయాలపై త్రైపాక్షిక సదస్సులో చర్చించనున్నారు. ఇక కాంగ్రెస్లో డెమోక్రాట్లకు మెజార్టీ రాబోతున్న నేపథ్యంలో వారి దర్యాప్తు లక్ష్యంగా మారనున్న స్పేస్ ఎక్స్, టెస్లా సంస్థల అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కూడా ట్రంప్తో కలిసి ఈ ఆసియా పర్యటనకు వెళ్తుండటం గమనార్హం. మొదట మనీలాలో ఆగ్నేయాసియా (ASEAN) నేతలతో ట్రంప్ సమావేశమై, థాయిలాండ్లో వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేయనున్నారు. అనంతరం చైనాకు వెళ్లి అపెక్ సదస్సు, త్రైపాక్షిక అణ్వాయుధ సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
వైట్హౌస్ అధికారుల వ్యాఖ్యలకు భిన్నంగా ట్రంప్ ప్రకటన
చైనా షెన్జెన్ నగరంలో జిన్పింగ్, పుతిన్తో త్రైపాక్షిక భేటీలో కేవలం అణ్వాయుధాల తగ్గింపు, ఇరాన్ యుద్ధం వంటి వాటి గురించే చర్చిస్తారని, రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రస్తావనకు రాదని వైట్ హౌస్ అధికారులు శుక్రవారం వెల్లడించారు. కిమ్ జోంగ్ ఉన్తో కూడా సమావేశం అయ్యే అవకాశాలు లేవని చెప్పారు. కానీ సోమవారం ఉదయం ఆసియా పర్యటనకు బయల్దేరే ముందు విలేకరులతో మాట్లాడిన ట్రంప్ అందుకు భిన్నంగా స్పందించారు. 'నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ఉక్రెయిన్ అంశం గురించి మేం మాట్లాడతాం. ఉక్రెయిన్ తన భూభాగాన్ని కోల్పోతుంది. రష్యా నెలకు 25 వేల మంది సైనికులను కోల్పోతుంది. కాబట్టి దానిపై చర్చిస్తాం.' అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఇంకా కిమ్తో సమావేశం అయ్యే అవకాశాలున్నాయని కూడా చెప్పడం కొసమెరుపు.
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