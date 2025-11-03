'పాకిస్థాన్ అణ్వాయుధాలను పరీక్షిస్తోంది- మాకూ ఆ టైమ్ వచ్చింది '- ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
పాకిస్థాన్ గురించి కీలక విషయం బయటపెట్టిన ట్రంప్- అణ్వాయుధాలను చురుకుగా పరీక్షిస్తున్న దేశాలలో పాక్ ఒకటని వెల్లడి
Published : November 3, 2025 at 12:38 PM IST
Trump on Pakistan Nuclear Weapons : అణ్వాయుధాలను చురుకుగా పరీక్షిస్తున్న దేశాల్లో పాకిస్థాన్ కూడా ఒకటని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెల్లడించారు. రష్యా, చైనా, ఉత్తర కొరియా, పాక్తో సహా అనేక దేశాలు అణు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాయని అన్నారు. అమెరికా మాత్రమే అణ్వాయుధాలు పరీక్షించని దేశంగా మిగిలిపోయిందని పేర్కొన్నారు. అమెరికా కూడా అణు పరీక్షలను తిరిగి ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. ఓ న్యూస్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'మేము అణ్వాయుధ పరీక్షలను మళ్లీ ప్రారంభిస్తాం'
"రష్యా, చైనా అణు పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాయి. కానీ అణ్వాయుధాలను పరీక్షిస్తున్న విషయం గురించి ఆయా దేశాలు మాట్లాడవు. మేము బహిరంగంగా, భిన్నంగా ఉన్నాం. అందుకే ఇతర దేశాలు జరిపే అణు పరీక్షల గురించి మాట్లాడుతాం. ప్రపంచ దేశాలు నిర్వహించే అణు పరీక్షల గురించి నేను మీకు తెలియజేయాలి. ఎందుకంటే వాటి గురించి రాసే రిపోర్టర్లు ఆయా దేశాల్లో లేరు. చైనా, రష్యా, పాకిస్థాన్, ఉత్తర కొరియా, పాకిస్థాన్లు అణ్యాయుధాలను పరీక్షిస్తున్నాయి. మేము కూడా అణ్వాయుధాలను పరీక్షిస్తాం." అని ట్రంప్ తెలిపారు.
రష్యా ఇటీవల పోసిడాన్ అండర్ వాటర్ డ్రోన్ సహా అధునాతన అణ్వస్త్ర సామర్థ్య వ్యవస్థలను పరీక్షించడంపై ఎదురైన ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానమిచ్చారు. "తాము అణు పరీక్షలు చేసినట్లు రష్యా ప్రకటించింది. ఉత్తర కొరియా నిరంతరం అణు పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. కొన్ని ఇతర దేశాలు కూడా అంతే. అణు పరీక్షలు జరపని ఏకైక దేశం అమెరికా. అందుకే అణు పరీక్షలు జరపని ఏకైక దేశంగా అమెరికా ఉండకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇతర దేశాల మాదిరిగానే మేము అణ్వాయుధాలను పరీక్షించబోతున్నాం. ఏ ఇతర దేశం వద్ద లేని అణ్వాయుధాలు అమెరికా దగ్గరే ఉన్నాయి. ప్రపంచాన్ని 150 సార్లు పేల్చివేయడానికి సరిపడా అణ్వాయుధాలు అమెరికా దగ్గర ఉన్నాయి. రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ తో అణ్వాయుధ నిరాయుధీకరణ గురించి చర్చించాను." అని ట్రంప్ వెల్లడించారు.
30 ఏళ్ల విరామం తర్వాత అణ్వాయుధ పరీక్షలను తాము తిరిగి ప్రారంభిస్తున్నామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గురువారం వెల్లడించారు. దక్షిణ కొరియాలోని బుసాన్లో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ తో భేటీకి ముందు ట్రూత్ సోషల్లో ఆయన ఈ మేరకు పోస్టు పెట్టారు. అణ్వాయుధాలకు ఉన్న విధ్వంసకర శక్తి కారణంగా ఆ పరీక్షలు చేయకూడదని గతంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నిర్ణయించుకున్నామని అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయని పేర్కొన్నారు.
రష్యా, చైనా సహా ఇతర దేశాలు వేగంగా తమ అణు సామర్థ్యాలను పెంచుకుంటున్నాయని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అణ్వాయుధాల విషయంలో అమెరికా, రష్యా, చైనా ఐదేళ్లలోపు సమాన స్థాయికి చేరుకునే అవకాశముందని అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే అమెరికా మళ్లీ అణ్వాయుధ పరీక్షలు ప్రారంభించాల్సిన సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. డిపార్ట్ మెంట్ ఆఫ్ వార్కు అందుకు సంబంధించిన ఆదేశాలు జారీ చేశానని ప్రకటించారు.
"అణ్వాయుధ నిరాయుధీకరణ చాలా గొప్ప విషయం. మూడు దశాబ్దాల తర్వాత అమెరికా అణ్వాయుధ పరీక్షలను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఇది సముచితం. రష్యా, అమెరికా అణ్వాయుధ దేశాలుగా న్నాయి. అమెరికా వద్ద అందరికంటే ఎక్కువ అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. కానీ మేము అణు పరీక్షలు చేయలేదు. కానీ ఇతర దేశాలు అణు పరీక్షలు చేస్తుండడంతో మేము అందుకు సిద్ధమయ్యాం." అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
అగ్రదేశాల మధ్య న్యూక్లియర్ వార్
కొద్ది రోజుల క్రితం రష్యా విజయవంతంగా పరీక్షించిన పోసిడాన్ అణు డ్రోన్ సబ్ మెర్సిబుల్ అందరినీ ఆకట్టుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ స్వయంగా ప్రకటించారు. అదే సమయంలో చైనా కూడా తన అణు శస్త్రాగారాన్ని విస్తరిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది. దీంతో తాము కూడా అణ్వాయుధ పరీక్షలు మళ్లీ ప్రారంభించనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో అమెరికా-రష్యా-చైనా మధ్య అణు ఆయుధ పోటీ మళ్లీ కొత్త దశలోకి వెళ్లినట్లు అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.