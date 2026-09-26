'హర్మూజ్లో నౌకా దిగ్బంధనంతో టెహ్రాన్పై ఆర్థిక ఒత్తిడి'- ఇరాన్ ప్రపోజల్ను రిజెక్ట్ చేసిన ట్రంప్
ఇరాన్ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు- డీల్లోని షరతులు కూడా తమకు అనుకూలంగా లేవన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
డొనాల్డ్ ట్రంప్ (AP)
Published : September 26, 2026 at 10:22 PM IST
Trump On Iran Proposal : హర్మూజ్ జలసంధిని తెరుస్తామన్న ఇరాన్ ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తిరస్కరించారు. ఘోర ఓటమిని చవిచూస్తున్న ఇరాన్ ఒక ఒప్పందం కోసం ఎదురు చూస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ డీల్లోని షరతులు కూడా తమకు అనుకూలంగా లేవని అన్నారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో తాము చేపట్టిన నౌకా దిగ్బంధనం ఆ దేశంపై ఆర్థిక ఒత్తిడిని పెంచుతోందని తెలిపారు. ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా తమ దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేస్తే, అందుకు బదులుగా హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడంతో పాటు అణుచర్చలను పునరుద్ధరిస్తామని టెహ్రాన్ ప్రతిపాదించింది.