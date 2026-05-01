ETV Bharat / international

భారత్​, పాక్ యుద్ధంపై ట్రంప్ మళ్లీ పాత పాట- ఇరాన్​లో 42వేల మంది హత్య అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు

భారత్, పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతను టారిఫ్‌లతోనే ఆపానని ట్రంప్ మరోసారి వ్యాఖ్యలు- ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపానంటూతన పాత్రను మళ్లీ ప్రస్తావించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు- ఇరాన్‌లో హత్యలు జరిగాయని, అమెరికా జోక్యంతో అమలులు ఆపించామన్న కామెంట్లు

Trump
Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 1, 2026 at 7:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Wars : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో వార్తల్లో నిలిచారు. భారత్- పాకిస్థాన్​ మధ్య 2025లో జరిగిన ఉద్రిక్తతలను తానే పరిష్కరించానని ఆయన మళ్లీ చెప్పారు. టారిఫ్‌లను ఆయుధంగా ఉపయోగించి ఈ రెండు అణ్వస్త్ర దేశాల మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఓవల్ ఆఫీసులో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ సంతకం కార్యక్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, తన అధ్యక్ష పదవీకాలంలో ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపానని మరోసారి వాదించారు.

11 విమానాలు కూలిపోయాయి: ట్రంప్
"ప్రతి సందర్భంలోనూ నాయకులు నన్ను ధన్యవాదాలు చెబుతూ లేఖలు రాశారు. భారత్- పాక్ విషయంలో పాక్ ప్రధాని "మీరు 30 నుంచి 50 మిలియన్ల ప్రాణాలను రక్షించారు" అని చెప్పారు" అని ట్రంప్ అన్నారు. భారత్- పాక్ మధ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా మారి యుద్ధానికి దారి తీసే అవకాశం ఉందని, అప్పట్లో 11 విమానాలు కూలిపోయాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. "నేను టారిఫ్‌లు విధిస్తానని హెచ్చరించాను. మీరు యుద్ధం కొనసాగిస్తే భారీ టారిఫ్‌లు విధిస్తాను అన్నాను. వెంటనే వారు దయచేసి అలా చేయవద్దని చెప్పారు" అని ట్రంప్ వెల్లడించారు

200 శాతం టారిఫ్‌లు విధిస్తానని హెచ్చరించా!
ఇప్పటికే గతంలోనూ ఆయన పలుమార్లు ఇదే వాదనను వినిపించారు. గత సంవత్సరం మే 10న భారత్- పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణ జరిగిందని సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించినప్పటి నుంచి ట్రంప్ 80కి పైగా సార్లు తన పాత్రను ప్రస్తావించారు. ఫీనిక్స్‌లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కూడా "నేనే శాంతి దూతను. నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపాను. భారత్- పాక్ మధ్య జరిగే యుద్ధం కోట్ల మంది ప్రాణాలను తీసేది" అని ఆయన అన్నారు. అలాగే ఫిబ్రవరి 20న జరిగిన బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ ఈవెంట్‌లో కూడా ఆయన ఇదే వ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పట్లో రెండు దేశాలపై 200 శాతం టారిఫ్‌లు విధిస్తానని హెచ్చరించానని చెప్పారు. అయితే ట్రంప్ వాదనలకు విరుద్ధంగా భారత్ ప్రభుత్వం స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్​ డీజీఎంఓ భారత డీజీఎంఓను సంప్రదించడంతో కాల్పుల విరమణ జరిగిందని తెలిపింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతిగా భారత్ పాక్, పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌లో ఉగ్రవాద మౌలిక వసతులపై దాడులు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది.

గత రెండు నెలల్లో 42,000 మంది హత్య
అదే సమయంలో ట్రంప్ ఇరాన్ పరిస్థితులపై కూడా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌లో గత రెండు నెలల్లో 42,000 మందిని హత్య చేశారని ఆరోపించారు. అమెరికా జోక్యంతో కొన్ని అమలులను ఆపించామని ఆయన చెప్పారు. "ఎనిమిది మంది మహిళలను ఉరితీయబోతున్నారు. నేను ఫోన్ చేసి ఆపమని చెప్పాను. ప్రపంచం చూస్తోంది అన్నాను" అని తెలిపారు. ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న చర్యలను ట్రంప్ యుద్ధంగా కాకుండా సైనిక చర్యగా పేర్కొన్నారు.

"ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఉంది. వారి ఆర్థిక వ్యవస్థ క్షీణిస్తోంది. ఆయిల్ ఆదాయం లేదు. ఆంక్షల ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని అమెరికా తీవ్రంగా దెబ్బతీసిందని కూడా ట్రంప్ అన్నారు. "వారి నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ దాదాపు లేకపోయినట్టే. డ్రోన్ ఫ్యాక్టరీలు 82 శాతం, క్షిపణి తయారీ కేంద్రాలు 90 శాతం వరకు దెబ్బతిన్నాయి" అని పేర్కొన్నారు.

ఇరాన్‌లో నిరసనలపై అణచివేత జరుగుతోందని, ఒక రెజ్లర్‌ను సహా పలువురిని మరణశిక్ష అమలు చేశారని ట్రంప్ ఆరోపించారు. "ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినందుకు అతన్ని చంపారు" అని అన్నారు. అసలు మరణాల సంఖ్య అధికారికంగా చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికా అంతర్గత ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. స్టాక్ మార్కెట్లు రికార్డు స్థాయికి చేరాయని చెప్పారు. "డౌ 50,000, ఎస్ అండ్ పీ 7,000 దాటినప్పుడు ఇరాన్ విషయంపై చర్యలు తీసుకోవాలని అనిపించింది" అని అన్నారు. ఇరాన్ అణ్వస్త్రాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చూస్తోందని, అది అనుమతించలేమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

సైనిక చర్యలకు అనుమతి అవసరం లేదు!
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా వార్ సెక్రటరీ పీట్ హెగ్‌సెత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇరాన్‌పై కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యలకు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ అనుమతి అవసరం లేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం కాల్పుల విరమణ అమల్లో ఉండటంతో 60 రోజుల గడువు నిలిచిపోతుందని చెప్పారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలను సెనేటర్ టిమ్ కైన్ ఖండించారు. చట్టం ప్రకారం ఆ గడువు వర్తిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఇది కీలకమైన న్యాయపరమైన అంశమని హెచ్చరించారు. పెంటగాన్ చర్యలపై కూడా ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఒక దాడిలో 170 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనపై సెనేటర్లు వివరణ కోరారు. సాధారణ ప్రజల రక్షణకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని హెగ్‌సెత్ తెలిపారు. ఇక యుద్ధానికి అమెరికా ప్రజల మద్దతు ఉందా అన్న ప్రశ్నపై కూడా చర్చ జరిగింది. సెనేటర్ కిర్స్టెన్ గిల్లిబ్రాండ్ ఈ యుద్ధానికి ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వడం లేదని అన్నారు. దానికి స్పందించిన హెగ్‌సెత్ తమకు ప్రజల మద్దతు ఉందని తెలిపారు.

TAGGED:

TRUMP ON INDO PAK WAR
IRAN US WAR TRUMP
WEST ASIA TENSIONS TRUMP
TRUMP ON WARS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.