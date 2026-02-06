ETV Bharat / international

'అమెరికానే అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశం- భారత్​, పాక్ అణు యుద్ధాన్ని ఆపా'- న్యూ స్టార్ట్‌పై ట్రంప్ విమర్శలు

తొలి టర్మ్‌లోనే మిలిటరీ పునర్నిర్మాణం, అణ్వాయుధాల ఆధునికీకరణ చేశానన్న ట్రంప్- స్పేస్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు, శక్తివంతమైన కొత్త బ్యాటిల్‌షిప్‌లపై ప్రకటన- భవిష్యత్‌కు అనుగుణంగా కొత్త అణు నియంత్రణ ఒప్పందం కావాలన్న వైట్ హౌస్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 7:21 AM IST

Trump On His First Term : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన దేశ సైనిక శక్తి, అణ్వాయుధ సామర్థ్యాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన దేశం అమెరికానేనని పేర్కొంటూ, తన తొలి పదవీకాలంలోనే అమెరికా మిలిటరీని పూర్తిగా పునర్నిర్మించానని తెలిపారు. తాజా ప్రకటనలు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో చర్చకు దారి తీశాయి.

ఫస్ట్ టర్మ్‌లోనే మిలిటరీని!
ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్​లో చేసిన పోస్టులో, "యునైటెడ్ స్టేట్స్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన దేశం. నా ఫస్ట్ టర్మ్‌లోనే మిలిటరీని పూర్తిగా రీబిల్డ్ చేశాను. కొత్త అణ్వాయుధాలు అభివృద్ధి చేశాం. పాత వాటిని రీఫర్బిష్ చేశాం" అని పేర్కొన్నారు. రక్షణ రంగాన్ని ఎప్పుడూ లేని స్థాయిలో బలోపేతం చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.

భవిష్యత్ యుద్ధాలు భూమి మీదే కాకుండా!
అలాగే అమెరికా స్పేస్ ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేయడం తమ ప్రభుత్వ పెద్ద నిర్ణయమని తెలిపారు. అంతరిక్ష భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకున్న ఈ చర్య అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థను మరింత బలపరిచిందన్నారు. భవిష్యత్ యుద్ధాలు భూమి మీదే కాకుండా అంతరిక్షంలోనూ జరుగుతాయని, అందుకే స్పేస్ ఫోర్స్ కీలకమని పేర్కొన్నారు.

100 రెట్లు శక్తిమంతమైన!
నౌకాదళ విభాగంపై కూడా ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో సేవలందించిన ఐవా, మిస్సోరీ, అలబామా వంటి యుద్ధనౌకల కంటే 100 రెట్లు శక్తిమంతమైన ఆధునిక బ్యాటిల్‌షిప్‌లను నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు. సముద్ర రక్షణను మరింత పటిష్టం చేయడమే తమ లక్ష్యమన్నారు.

ఎన్నో యుద్ధాలను ఆపా!
ఇక అణు యుద్ధాల అంశంపై ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత ఆసక్తి రేకెత్తించాయి. భారత్-పాకిస్థాన్, ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్, రష్యా- ఉక్రెయిన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమయ్యే సమయంలో అణు ఘర్షణలు తలెత్తకుండా తానే జోక్యం చేసుకుని ఆపానని తెలిపారు. అయితే యుద్ధాలకు సంబంధించి స్పష్టమైన వివరాలు మాత్రం ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ ప్రపంచ శాంతి కోసం అమెరికా కీలక పాత్ర పోషించిందని అన్నారు.

ఏడాది నుంచి కృషి
అదేవిధంగా దావోస్‌లో జరిగిన వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సదస్సులో కూడా ట్రంప్ ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం చేసిందని చెప్పారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు గత ఏడాది నుంచి కృషి చేస్తున్నానని, అర్మేనియా- అజర్‌బైజాన్ మధ్య దీర్ఘకాల ఘర్షణను కూడా పరిష్కరించానని పేర్కొన్నారు.

కొత్త ఒప్పందం రూపొందించాలన్న ట్రంప్
ఇక న్యూ స్టార్ట్ అణు ఆయుధ నియంత్రణ ఒప్పందంపై ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఒప్పందం సరైన విధంగా చర్చించకుండా కుదిరిందని, అమెరికాకు అనుకూలంగా లేదని విమర్శించారు. అంతేకాకుండా ఇది ఉల్లంఘనలకు గురవుతోందని ఆరోపించారు. దీనిని పొడిగించడానికి బదులుగా కొత్త, మెరుగైన, ఆధునిక ఒప్పందాన్ని రూపొందించాలని సూచించారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా అణు నిపుణులు కలిసి భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త ఒప్పందం రూపొందించాలని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. దీర్ఘకాలిక భద్రతను కల్పించే విధంగా సమగ్ర అణు నియంత్రణ వ్యవస్థ అవసరమని పేర్కొన్నారు.

అణ్వాయుధాల ఆధునికీకరణపై దృష్టి
వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలైన్ లీవిట్ కూడా ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను మీడియాకు వివరించారు. అధ్యక్షుడు మిలిటరీ బలోపేతం, అణ్వాయుధాల ఆధునికీకరణపై దృష్టి పెట్టారని, అలాగే న్యూ స్టార్ట్ స్థానంలో కొత్త ఒప్పందం అవసరమని భావిస్తున్నారని చెప్పారు. "అధ్యక్షుడు అమెరికా మిలిటరీని బలోపేతం చేశారని, అణ్వాయుధ సామర్థ్యాలను పెంచారని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అణు యుద్ధాలు ఆగేలా చర్యలు తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. అలాగే న్యూ స్టార్ట్ ఒప్పందం స్థానంలో మెరుగైన, ఆధునిక ఒప్పందం అవసరమని చెప్పారు" అని ఆమె వెల్లడించారు.

