'ఇక రక్తపాతం ఆగాల్సిందే'- రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్
Published : October 18, 2025 at 7:27 AM IST
Russia Ukraine War Trump : ఉక్రెయిన్, రష్యా మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని తక్షణం ఆపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. వైట్హౌస్లో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో శుక్రవారం జరిగిన సుదీర్ఘ సమావేశం అనంతరం ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇద్దరి మధ్య రెండు గంటలపాటు సాగిన చర్చల్లో యుద్ధ పరిణామాలు, ఉక్రెయిన్ భద్రతా అవసరాలు, అమెరికా సహకారం వంటి అంశాలు వచ్చినట్లు వైట్హౌస్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
జెలెన్స్కీతో సమావేశం అనంతరం ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్లో స్పందించారు. "ఇక సరిపోతుంది. ఇరు దేశాలు నిలిచిపోయి, ప్రస్తుత సరిహద్దుల వద్దే ఆగిపోవాలి. చరిత్ర వారిని తేల్చుతుంది. ఇంత రక్తపాతం ఇక ఆగాలి" అని పేర్కొన్నారు. ఈ భేటీలో జెలెన్స్కీ, అమెరికా నుంచి దీర్ఘశ్రేణి తొమహాక్ క్షిపణులు ఇవ్వాలని కోరినట్లు సమాచారం. ఉక్రెయిన్ సైన్యానికి ఇవి గేమ్చేంజర్గా మారతాయని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే ట్రంప్ దీనిపై వెనుకడుగు వేశారు. అమెరికా రక్షణ నిల్వలు తగిన స్థాయిలో ఉండేలా చూసుకోవడం తన బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు. యుద్ధం ముగియడం తమకే మంచిదని, క్షిపణులు పంపడం కన్నా శాంతి రావడం ఉత్తమమని ట్రంప్ తెలిపారు.
ఇటీవల ట్రంప్ రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో ఫోన్లో మాట్లాడిన విషయం తెలిసిందే. ఈ కాల్ తర్వాత ఆయన ధోరణిలో మార్పు కనిపిస్తోంది. పుతిన్– జెలెన్స్కీతో త్వరలో హంగేరీలో వేర్వేరుగా సమావేశాలు జరపాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నారు. శాంతి చర్చలు ప్రారంభించేందుకు ఇది ముందడుగుగా తెలుస్తోంది. తొమహాక్ల సరఫరా రష్యా- అమెరికా సంబంధాలను మరింత ఉద్రిక్తం చేస్తుందని పుతిన్ హెచ్చరించినట్లు ఆయన విదేశాంగ సలహాదారు యూరీ ఉషకోవ్ తెలిపారు.
యుద్ధం ఆపి చర్చలు ప్రారంభించాలి: జెలెన్స్కీ
ట్రంప్తో భేటీ అనంతరం జెలెన్స్కీ కూడా యుద్ధ విరమణ అవసరాన్ని గుర్తించారు. "ఇప్పుడే ఆగాలి. ఆ తర్వాత చర్చలు జరపాలి. అధ్యక్షుడు చెప్పింది కరెక్టే" అని ఆయన అన్నారు. అయితే ట్రంప్ సూచించినట్లుగా రష్యా ఆక్రమించిన భూభాగాన్ని వదులుకోవాలా అన్న ప్రశ్నకు జెలెన్స్కీ ప్రత్యక్ష సమాధానం ఇవ్వలేదు. "మా దేశం మీద దాడి జరిగింది. ఇది భావోద్వేగాల విషయమేమీ కాదు. రష్యా దాడి ఆపే వరకు మా పోరాటం కొనసాగుతుంది" అని స్పష్టం చేశారు.
పుతిన్తో భేటీకి ట్రంప్ సిద్ధత
ట్రంప్ త్వరలో హంగేరీలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో భేటీ కానున్నట్లు వైట్హౌస్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఆయన ఉక్రెయిన్, రష్యా నేతలను వేర్వేరుగా కలవాలని భావిస్తున్నారు. "ఇద్దరి మధ్య ఉద్రిక్తత ఎక్కువగా ఉంది. అందరికీ సౌకర్యంగా ఉండే విధంగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తాం" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ 2024 ఎన్నికల ప్రచారంలోనే రష్యా– ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని తక్షణం ఆపిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అధ్యక్షుడిగా ఆయన మరోసారి అదే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది ఆగస్టులో అలస్కాలో పుతిన్తో సమావేశమై, ఆ తర్వాత వైట్హౌస్లో జెలెన్స్కీ, యూరోపియన్ మిత్ర దేశాల నేతలతో చర్చలు జరిపారు. అయితే ఆ ప్రయత్నాలు ఫలప్రదంగా మారకపోవడంతో ఈ కొత్త దశలో ఆయన మళ్లీ చర్చల మార్గాన్ని సూచిస్తున్నారు. అయితే యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ఇరు దేశాలు సిద్ధమవుతాయా లేదా అన్నది రాబోయే రోజుల్లో తేలనుంది. ఉక్రెయిన్కు తొమహాక్ క్షిపణులు ఇవ్వడంపై అమెరికా నిర్ణయం, అలాగే ట్రంప్– పుతిన్ సమావేశం రాబోయే వారాల్లో కీలకమవనుంది. రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపుకు ఇది కొత్త దశగా మారుతుందా అనేది ప్రపంచం గమనిస్తోంది.