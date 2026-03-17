ఇరాన్ యుద్ధం త్వరలో ముగుస్తుంది- సేఫ్ జోన్​లోకి ప్రపంచమంతా!: ట్రంప్ ధీమా

ఇరాన్‌కు అణ్వాయుధాలు రాకుండా చేయడమే లక్ష్యమని అమెరికా అధ్యక్షుడు వ్యాఖ్య- అమెరికా దాడులతో ఇరాన్ సైనిక శక్తి బలహీనపడిందన్న ట్రంప్​- హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాముఖ్యంపై వ్యాఖ్యలు

Trump
Trump (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 17, 2026 at 7:32 AM IST

Trump On Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధ పరిస్థితులు త్వరలోనే ముగుస్తాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఓవల్ ఆఫీస్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, సంఘర్షణను త్వరలోనే ముగిస్తామని, దాంతో ప్రపంచం మరింత సురక్షితంగా మారుతుందని అన్నారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సంపాదించకుండా ఆపడం ప్రపంచ భద్రత కోసం అత్యంత అవసరమని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌కు అణ్వాయుధాలు లభిస్తే అవి వెంటనే ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని ఆయన ఆరోపించారు. అలా జరిగితే పశ్చిమాసియా మొత్తం ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.

ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, తాను యుద్ధాలను కోరుకునే వ్యక్తి కాదని, కానీ ప్రపంచ భద్రత కోసం కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని తెలిపారు. "నాకు యుద్ధాలు అంటే ఇష్టం లేదు. కానీ బాధ్యతగా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది" అని ఆయన అన్నారు. ఇటీవల అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్యల వల్ల ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతిందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. గత రెండు వారాల్లో జరిగిన ఆపరేషన్లలో ఇరాన్ నౌకాదళం, వాయుసేన, వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు తీవ్రంగా బలహీనపడ్డాయని ఆయన అన్నారు. అంతేకాకుండా ఇరాన్ నాయకత్వ వ్యవస్థ కూడా తీవ్ర దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు.

