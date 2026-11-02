ఎన్నికల్లో ట్రంప్ ఓడితే- ఇరాన్పై బాంబుల వర్షం!
Trump On Iran Operation : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఓటమి చవిచూస్తే ట్రంప్ ఇరాన్పై భారీ వైమానిక దాడికి ఆదేశించే అవకాశాలు ఉన్నాయంటూ అంతర్జాతీయ మీడియా సంచలన కథనాలను వెలువరించింది.
Published : November 2, 2026 at 8:58 PM IST
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాలు పశ్చిమాసియాలో పెను యుద్ధానికి దారితీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల్లో అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ ఓటమి చవిచూస్తే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై భారీ వైమానిక దాడికి ఆదేశించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయంటూ అంతర్జాతీయ మీడియా సంచలన కథనాలను వెలువరించింది. వాషింగ్టన్లో జరుగుతున్న ఉన్నత స్థాయి సైనిక మంతనాలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తున్నాయి.
నవంబర్ 3న జరిగే అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలితే, ఆ ప్రభావం ఇరాన్పై పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. రాజకీయ సమీకరణాలు మారకముందే ఇరాన్ చర్చల బాట పట్టకపోతే ఆ దేశంపై భారీ సైనిక చర్యకు ట్రంప్ వెనుకాడకపోవచ్చని అమెరికా ఉన్నతాధికారి ఒకరు స్పష్టం చేసినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఇందుకు సంబంధించి వాషింగ్టన్ ఇప్పటికే గ్రౌండ్వర్క్ ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. వైట్హౌస్లో అగ్రశ్రేణి సైనిక కమాండర్లతో ట్రంప్ ఇప్పటికే రహస్యంగా భేటీ అయ్యారు. మరోవైపు, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో ట్రంప్ నేరుగా ఫోన్లో మాట్లాడి, తాజా పరిస్థితులు, సాధ్యమయ్యే దాడుల ప్రణాళికలను వివరించినట్లు ఓ అంతర్జాతీయ వార్తా కథనం పేర్కొంది.
మరోవైపు గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని మిత్రదేశాలను కూడా ట్రంప్ యంత్రాంగం అప్రమత్తం చేసినట్లు కథనాలు వస్తున్నాయి. కొద్ది రోజుల్లోనే ఇరాన్పై స్వల్పకాలిక అత్యంత తీవ్రమైన దాడులు జరగవచ్చని గల్ఫ్ దేశాలకు సమాచారం చేరింది. అయితే ఈ దాడులు జరిగితే ఇరాన్ ప్రతీకార దాడుల వల్ల మొత్తం పశ్చిమాసియా అగ్నిగుండంగా మారుతుందని ఆందోళన చెందుతున్న గల్ఫ్ దేశాలు ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని అమెరికాపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి.
మరోవైపు ఇజ్రాయెల్, అమెరికా తమపై ఏ స్థాయి దాడికి పాల్పడినా అందుకు దీటైన సమాధానం ఇవ్వాలని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ తన సేనలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖమేనీ వ్యాఖ్యలపై ట్రంప్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాన్ని చాలా వరకు ధ్వంసం చేశామని, ఇంకా మరో రెండు టార్గెట్లు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయని అన్నారు. తాము తలచుకుంటే 10 నిమిషాల్లో ఇరాన్ అణు శక్తిని పూర్తిగా అంతం చేయగలమని ట్రంప్ తెలిపారు. తమ లక్ష్యాలలో పికాక్స్ పర్వతం కూడా ఉందన్నారు. అయితే టెహ్రాన్తో చర్చలు జరుగుతున్నాయని, కానీ, ఆ దేశ నాయకులను తాను ఎప్పటికీ నమ్మలేనని అన్నారు.