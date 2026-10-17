ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం- రష్యాపై కఠిన ఆంక్షలు ఎత్తివేత- భారత్కు రిలీఫ్?
అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రష్యాపై విధించిన కఠిన ఆంక్షలు, సుంకాలను ఎత్తివేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. దేశంలో ఆకాశాన్నంటిన డీజిల్ ధరలను కిందికి దించేందుకు ట్రంప్ ఈ వ్యూహాత్మక అడుగు వేశారు.
Published : October 17, 2026 at 8:41 AM IST
Trump On Russian Oil And Gas : అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రష్యాపై విధించిన కఠిన ఆంక్షలు, సుంకాలను ఎత్తివేస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నవంబర్ 3న జరగనున్న అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో దేశంలో ఆకాశాన్నంటిన డీజిల్ ధరలను కిందికి దించేందుకు ట్రంప్ ఈ వ్యూహాత్మక అడుగు వేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో తాను జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయని, ఫలితంగా రష్యా నుంచి తక్షణమే 3 లక్షల టన్నుల డీజిల్ను అమెరికా కొనుగోలు చేయనుందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. నవంబర్, ఆ తర్వాతి నెలల్లోనూ ఈ సరఫరా కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
రైతులు, ట్రక్ డ్రైవర్లకు ఇంధన భారాన్ని తగ్గించడమే తన తొలి ప్రాధాన్యమని, ఈ ఒప్పందంతో అమెరికాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డీజిల్ ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పడిపోతాయని ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్లో ప్రకటించారు. ట్రంప్ నిర్ణయం భారత్కు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ఈ మినహాయింపులతో భారత్పై ఆ వాణిజ్య యుద్ధం, ఆంక్షల ముప్పు ప్రస్తుతానికి తప్పినట్లేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అమెరికా ఆంక్షల భయం లేకుండా రష్యా నుంచి చౌకగా చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్కు మరింత స్వేచ్ఛ లభించింది.