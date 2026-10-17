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ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం- రష్యాపై కఠిన ఆంక్షలు ఎత్తివేత- భారత్​కు రిలీఫ్​?

అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రష్యాపై విధించిన కఠిన ఆంక్షలు, సుంకాలను ఎత్తివేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. దేశంలో ఆకాశాన్నంటిన డీజిల్ ధరలను కిందికి దించేందుకు ట్రంప్ ఈ వ్యూహాత్మక అడుగు వేశారు.

Trump On Russian Oil And Gas
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2026 at 8:41 AM IST

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Trump On Russian Oil And Gas : అమెరికా జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రష్యాపై విధించిన కఠిన ఆంక్షలు, సుంకాలను ఎత్తివేస్తూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. నవంబర్ 3న జరగనున్న అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో దేశంలో ఆకాశాన్నంటిన డీజిల్ ధరలను కిందికి దించేందుకు ట్రంప్ ఈ వ్యూహాత్మక అడుగు వేశారు. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో తాను జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయని, ఫలితంగా రష్యా నుంచి తక్షణమే 3 లక్షల టన్నుల డీజిల్‌ను అమెరికా కొనుగోలు చేయనుందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. నవంబర్, ఆ తర్వాతి నెలల్లోనూ ఈ సరఫరా కొనసాగుతుందని తెలిపారు.

రైతులు, ట్రక్ డ్రైవర్లకు ఇంధన భారాన్ని తగ్గించడమే తన తొలి ప్రాధాన్యమని, ఈ ఒప్పందంతో అమెరికాలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా డీజిల్ ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పడిపోతాయని ట్రంప్ ట్రూత్‌ సోషల్​లో ప్రకటించారు. ట్రంప్ నిర్ణయం భారత్‌కు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. ఈ మినహాయింపులతో భారత్‌పై ఆ వాణిజ్య యుద్ధం, ఆంక్షల ముప్పు ప్రస్తుతానికి తప్పినట్లేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అమెరికా ఆంక్షల భయం లేకుండా రష్యా నుంచి చౌకగా చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు భారత్‌కు మరింత స్వేచ్ఛ లభించింది.

TAGGED:

US TARIFF RUSSIA OIL
US TARIFF RUSSIA 2026
TRUMP ON RUSSIAN OIL AND GAS

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