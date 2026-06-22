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'హర్మూజ్ మూసేస్తే ఇరాన్ దేశమే ఉండదు'- ట్రంప్ మరోసారి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

స్విట్జర్లాండ్‌లో అమెరికా, ఇరాన్ తొలి విడత చర్చలు ముగింపు- హర్మూజ్ జలసంధి తెరిచి ఉంచేందుకు కమ్యూనికేషన్ లైన్ ఏర్పాటు- చర్చలు జరుగుతుండగానే ఇరాన్‌పై ట్రంప్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

Trump Warning To Iran
Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 22, 2026 at 3:26 PM IST

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Trump Warning To Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్‌పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తే ఇరాన్‌కు తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని హెచ్చరించారు. "మీరు హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేస్తే మీ దేశమే ఉండదు. మీరు మీ దేశానికి తిరిగి వెళ్లే పరిస్థితి కూడా ఉండదు" అంటూ ఫాక్స్ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన ఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అదే సమయంలో అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధులు స్విట్జర్లాండ్‌లో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించే దిశగా చర్చలు జరపడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య స్విట్జర్లాండ్‌లో తొలి విడత చర్చలు జరిగాయి. ఈ సమావేశాలకు అమెరికా తరఫున ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ నాయకత్వం వహించగా, ఇరాన్ తరఫున మొహమ్మద్ బాఘర్ ఘలీబాఫ్ పాల్గొన్నారు. గత వారం కుదిరిన ప్రాథమిక ఒప్పందం ప్రకారం రెండు నెలలపాటు చర్చలు కొనసాగించేందుకు ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయి. ఈ క్రమంలో జరిగిన తొలి సమావేశం అనంతరం చర్చలను కొనసాగించాలని నిర్ణయించారు.

ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ లైన్ ఏర్పాటు
అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య చర్చలకు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్న పాకిస్థాన్, ఖతార్ దేశాలు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశాయి. హర్మూజ్ జలసంధిలో ఎలాంటి అపోహలు, ఘర్షణలు చోటుచేసుకోకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ లైన్ ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించాయి. వాణిజ్య నౌకలు సురక్షితంగా రాకపోకలు సాగించేందుకు ఆ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుందని తెలిపాయి. అలాగే లెబనాన్‌లో కొనసాగుతున్న ఘర్షణలను ముగించే దిశగా కూడా ప్రయత్నాలు కొనసాగించాలని నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నాయి.

ఇటీవల ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిస్పందనగా హర్మూజ్ జలసంధిని మూసివేస్తామని ఇరాన్ ప్రకటించడంతో పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలకమైన జలసంధి మూసివేస్తే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. అయితే అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకారం ప్రస్తుతం వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలు కొనసాగుతున్నాయి. చర్చలు జరుగుతుండగానే ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి సంచలనం సృష్టించాయి. ఫాక్స్ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన ఫోన్ ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతను అమెరికా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించబోదని స్పష్టం చేశారు.

అవసరమైతే ఆ జలసంధిని అమెరికా స్వాధీనం చేసుకునే అవకాశం ఉందని కూడా హెచ్చరించారు. "వాళ్లు ఒప్పందానికి రాకపోతే మేం మా విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా తన సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్ సోషల్‌లో కూడా ట్రంప్ ఇరాన్‌కు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. లెబనాన్‌లో హెజ్‌బొల్లా మిలిటెంట్లను అదుపులో పెట్టాలని సూచించారు. ఒకవేళ అలా చేయకపోతే గత వారం చేసిన దాడుల కంటే మరింత తీవ్రంగా ఇరాన్‌పై దాడులు జరుపుతామని హెచ్చరించారు. దీంతో అమెరికా వైఖరి మరింత కఠినంగా మారిందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

చర్యలు తీసుకునేది మేమే: ఇరాన్
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ కూడా ఘాటుగానే స్పందించింది. అమెరికా నాయకులు తమ మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని బాఘర్ ఘలీబాఫ్ హెచ్చరించారు. "మా సాయుధ దళాలు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వాళ్లు ఏం చెబుతున్నారన్నది ముఖ్యం కాదు. చర్యలు తీసుకునేది మేమే" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అవసరమైతే అమెరికాకు భిన్నమైన రీతిలో సమాధానం ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో హర్మూజ్ జలసంధికి అత్యంత కీలకమైన స్థానం ఉంది. గల్ఫ్ దేశాల నుంచి ప్రపంచ మార్కెట్లకు వెళ్లే చమురులో ఎక్కువ భాగం ఆ మార్గం ద్వారానే రవాణా అవుతుంది. అందువల్ల జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగిన ప్రతిసారి అంతర్జాతీయ చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంటాయి. ఇటీవల కూడా యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా చమురు ధరలు పెరగడంతో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం పడింది.

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