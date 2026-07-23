ETV Bharat / international

'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ'ని మించిపోయేలా ఇరాన్‌పై దాడులు- భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్న ట్రంప్​​!

హూతీ రెబల్స్‌ను హెచ్చరించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌- నౌకలపై దాడులు కొనసాగితే భారీ సైనిక చర్య చేపడతామని హెచ్చరిక

Trump on Iran War
Trump on Iran War (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 10:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump on Iran War : గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' దాడుల తీవ్రతను మించిపోయేలా ఇరాన్‌పై కొత్త సైనిక చర్యను ప్రారంభించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆలోచిస్తున్నట్లు ఆక్సియోస్ పేర్కొంది. భారీ స్థాయి దాడికి సంబంధించి తాను ఒక నిర్ణయానికి దగ్గరవుతున్నానని ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం ఇంకా వెలువడలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. తాము కోరితే ఇజ్రాయెల్ దళాలు దాదాపు తక్షణమే ఈ ఆపరేషన్‌లో పాల్గొనవచ్చని ట్రంప్ అన్నారు. అయితే టెహ్రాన్‌పై దాడికి అమెరికాకు విదేశీ సహాయం అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "నేను ఒక భారీ దాడిని పరిశీలిస్తున్నాను. మునుపెన్నడూ లేనంత పెద్దదిగా. నేను నిర్ణయం తీసుకునేందుకు దగ్గరలో ఉన్నాను. మేమంతా దానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము." అని ట్రంప్ అన్నారు. అదే సమయంలో, ఇప్పటివరకు సైనిక దళాలకు ఎలాంటి కొత్త ఆదేశాలు జారీ చేయలేదని ఇద్దరు అమెరికా అధికారులు ఆక్సియోస్‌కు తెలిపారు.

నౌకలపై దాడులు కొనసాగితే భారీ సైనిక చర్య చేపడతామని హెచ్చరిక
ఇదిలా ఉండగా ఎర్ర సముద్రంలో నౌకలపై దాడులు చేస్తున్న యెమెన్‌కు చెందిన హూతీ రెబల్స్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నౌకలపై దాడులు కొనసాగితే హూతీ తిరుగుబాటుదారులపై భారీ సైనిక చర్య చేపడతామని హెచ్చరించారు. హూతీల తీరు పట్ల తాను తీవ్ర నిరాశ చెందుతున్నట్లు చెప్పారు. ఈ మేరకు తన సొంత సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్‌ సోషల్‌లో ట్రంప్ పోస్టు చేశారు. హూతీలు మరోసారి నౌకలపై దాడులు చేస్తే ఇరాన్‌ తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుందన్నారు. ఇరాన్‌ చేతిలో హూతీలు కీలుబొమ్మలుగా వ్యవహరిస్తున్నరన్న ట్రంప్, గత ఏడాది వాణిజ్య నౌకలపై హూతీ రెబల్స్ దాడులు చేసినప్పుడు అమెరికా సైన్యం దీటుగా బదులిచ్చిందని గుర్తుచేశారు. ఆ దాడుల తర్వాత నుంచి హూతీలు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించారని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు హూతీలు మళ్లీ మొదటికి వచ్చారని, రెండు సౌదీ అరేబియా నౌకలపైకి కాల్పులు జరిపి దాడులకు పాల్పడ్డారని ట్రంప్ మండిపడ్డారు.

"వాణిజ్య నౌకలపై దాడి చేసినందుకు గానూ ఏడాది క్రితం హూతీలకు అమెరికా గట్టిగా బుద్ధి చెప్పింది. అప్పటి నుంచి వారు నియంత్రణలోనే ఉన్నారు. దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు మళ్లీ దాడులు మొదలుపెట్టారు. బుధవారం రాత్రి రెండు సౌదీ అరేబియా నౌకలపై కాల్పులు జరిపారు. మరోసారి ఇదే తరహా ఘటనలు పునరావృతమైతే అందుకు ఇరాన్‌ బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే హూతీలు ఇరాన్‌ ప్రతినిధులే"
--డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ఇరాన్‌కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకే దాడులు: అమెరికా
మరోవైపు, వాణిజ్య నౌకలు, నావికులను బెదిరించేందుకు ఇరాన్‌ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోందని, దానికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకే అమెరికా దాడులు చేస్తోందని యూఎస్‌ సెంట్రల్‌ కమాండ్‌ పేర్కొంది. హర్మూజ్‌ జలసంధిపై మళ్లీ పట్టు సాధించేందుకు, నౌకల రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు అమెరికా దళాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయని చెప్పింది. హర్మూజ్‌పై పట్టు సాధిస్తామని విశ్వాసం వ్యక్తం చేసింది.

అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం ఎర్ర సముద్రానికి కూడా పాకింది. యెమెన్‌కు చెందిన హూతీ రెబల్స్ 'ఎన్సెలియా', 'లైలా' అనే రెండు సౌదీ ఆయిల్ ట్యాంకర్లపై దాడి చేశాయి. బాబ్ ఎల్-మాండెబ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే సౌదీ నౌకలపై దిగ్బంధనం విధించినట్లు ప్రకటించిన హూతీలు ఈ దాడులకు పాల్పడ్డారు. 'ఎన్సెలియా' నౌకపై గుర్తుతెలియని ప్రొజక్టైల్‌ దాడి చేయడంతో మంటలు చెలరేగాయని, అయితే ప్రాణనష్టం జరగలేదని సౌదీ వర్గాలు, బ్రిటన్‌కు చెందిన మారిటైమ్ ట్రేడ్ ఆపరేషన్స్ సెంటర్ ధృవీకరించాయి.

ఇరాన్​తో యుద్ధం చేసేందుకు 95 బిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్‌కు ఆమోదం- ట్రంప్ ప్రాధాన్యాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్

'ఇరాన్​లోని వంతెనలు, విద్యుత్ కేంద్రాల్ని బాంబులతో పేల్చేస్తాం'- ట్రంప్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

TAGGED:

TRUMP ON IRAN WAR
TRUMP ON MIDDLE EAST WAR
TRUMP ON HOUTHI REBELS
TRUMP ON IRAN WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.