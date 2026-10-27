'చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అద్భుతంగా పనిచేశారు'- ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల వేళ నెతన్యాహుపై ట్రంప్ ప్రశంసలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు మంగళవారం జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు ప్రధాని నెతన్యాహు నాయకత్వానికి అగ్నిపరీక్షగా మారాయి. ఈ క్రమంలోనే నెతన్యాహును అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రశంసించారు.
Published : October 27, 2026 at 7:53 AM IST
Trump on Israel Elections : ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికల వేళ ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహును ప్రశంసించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఆయన అద్భుతంగా పనిచేశారని కొనియాడారు. అయోవాలోని ఆండ్రూలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రాబోయే ఇజ్రాయెల్ ఎన్నికలకు ముందు నెతన్యాహు తన రాజకీయ మద్దతు కోసం వేడుకున్నారని వస్తున్న వార్తలను ట్రంప్ తోసిపుచ్చారు. నెతన్యాహుకు మీ మద్దతు గురించి అడిగినప్పుడు, "చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రధానమంత్రిగా ఆయన చాలా మంచి పని చేశారు." అని ట్రంప్ అన్నారు.
మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు మంగళవారం జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు ప్రధాని నెతన్యాహు నాయకత్వానికి అగ్నిపరీక్షగా మారాయి. 2023 నాటి హమాస్ దాడి, అనంతర యుద్ధాలు, విదేశాంగ విధానాలతో పాటు దేశీయంగా పలు అంశాలు ఈ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయనున్నాయి. ఇజ్రాయెల్లో మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉదయం 7:00 గంటల నుంచి రాత్రి 10:00 గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుంది. మొత్తం 7,336,553 మంది పౌరులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 12,018 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు.
భారత్లోని మిజోరం రాష్ట్రమంత ఉండే ఇజ్రాయెల్లో దామాషా ప్రాతినిధ్య విధానం అమల్లో ఉంది. ఈ దేశ పార్లమెంటును కనెసెట్ అని పిలుస్తారు. ఇందులో 120 మంది సభ్యులు ఉండగా, వారి పదవీకాలం నాలుగేళ్లు. ఈ సభ్యులను ఎన్నుకోవడానికి దేశం మొత్తాన్ని ఒకే నియోజకవర్గంగా పరిగణిస్తారు. ఓటర్లు నేరుగా అభ్యర్థులకు కాకుండా పార్టీలకు ఓటు వేస్తారు. ఏ పార్టీ అయినా చట్టసభలోకి అడుగు పెట్టాలంటే కనీసం 3.25 శాతం ఓట్ల పరిమితిని దాటాలి. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే కనీసం 61 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం ఉంది.
1996 నుంచి ఇప్పటివరకు వేర్వేరు దఫాల్లో దాదాపు 19 ఏళ్లపాటు నెతన్యాహు ప్రధానిగా ఉన్నారు. ఆయన నేతృత్వంలోని లికుడ్ పార్టీ మరోసారి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని గట్టి పట్టుదలతో ఉంది. అయితే ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ మాజీ చీఫ్ గడీ ఐసెన్కోట్, మాజీ ప్రధాని నఫ్తాలీ బెన్నెట్ వంటి విపక్ష నేతలు నెతన్యాహును గద్దె దించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రధాని పీఠం కోసం నెతన్యాహు, ఐసెన్కోట్ల మధ్య ఈసారి హోరాహోరీ ఉంటుందని ఒపీనియన్ పోల్స్ అంచనా వేస్తున్నాయి. ఇజ్రాయెల్ ఓటర్లు నెతన్యాహు నాయకత్వాన్ని ఏ మేరకు బలపరుస్తారనేది నవంబర్ 4న తేలిపోనుంది.
బ్రెజిల్ ఎన్నికల ఫలితాలపైనా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఫైర్
ఇదిలా ఉండగా, బ్రెజిల్ ఎన్నికల ఫలితాలపైనా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. బ్రెజిల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ రాజీపడినట్లుగా కనిపిస్తోందని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది భయంకరమైన రూపాన్ని ప్రదర్శిస్తోందన్నారు. ప్రజాస్వామ్య పోటీలు అనుమానాలకు అతీతంగా ఉండాలని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే బ్రెజిల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
"నిజం చెప్పాలంటే, అది నాకు చాలా దారుణంగా అనిపించింది. ఆ ఎన్నికల తీరు ఏమాత్రం బాగోలేదు. కానీ ఇది మరోసారి తారుమారు చేసిన ఎన్నికలా అనిపించింది. ప్రపంచం ముందు ఇది చాలా చెడు సంకేతాన్ని ఇచ్చింది. ఎన్నికలు అనేవి ఎటువంటి సందేహాలకు తావులేకుండా ఉండాలి. కానీ, ఇది నాకు చాలా దారుణంగా కనిపించింది. నేను ఎవరికీ మద్దతు తెలపలేదు, ఎవరి పక్షానా మాట్లాడలేదు. కానీ ఆ ఎన్నికలను గమనించినప్పుడు, అవి చాలా అవినీతిమయంగా, అత్యంత దారుణంగా అనిపించాయి" అని ట్రంప్ అన్నారు. ఎన్నికల విషయంలో జోక్యం చేసుకునే ఉద్దేశం ఉందా అని ప్రశ్నించగా, తన బాధ్యతలు కేవలం అమెరికాకు మాత్రమే పరిమితమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.
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