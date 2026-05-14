జిన్​పింగ్ స్నేహితుడిగా ఉండటం నాకు గౌరవంగా ఉంది : ట్రంప్​

Published : May 14, 2026 at 10:17 AM IST

Trump on XI Jinping : చైనా అధ్యక్షుడు జిన్‌పింగ్‌పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​. జిన్​పింగ్​ గొప్ప నాయకుడని, ఆయన స్నేహితుడిగా ఉండటం తనకు గౌరవంగా ఉందన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత చైనాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. బీజింగ్‌లోని గ్రేట్‌ హాల్‌ ఆఫ్‌ ది పీపుల్‌ వేదికగా ఇరువురు నేతలు కలుసుకున్నారు. ఇరుదేశాల ప్రతినిధి బృందాల మధ్య చేపట్టిన ద్వైపాక్షిక చర్చల్లో జిన్​పింగ్​ను ప్రశంసించారు.

జిన్‌పింగ్‌తో తన భేటీని అతిపెద్ద శిఖరాగ్ర సమావేశంగా ట్రంప్‌ అభివర్ణించారు. చైనా అధ్యక్షుడితో తనకున్న వ్యక్తిగత సంబంధాల గురించి కూడా ట్రంప్​ మాట్లాడారు. ఆయన గొప్ప లీడర్‌ అని కొనియాడారు. తాను అలా అనడం ప్రజలకు నచ్చదని, అయినా తాను అలాగే అంటానని ఎందుకంటే అది నిజమని వ్యాఖ్యానించారు. మీ స్నేహితుడిగా ఉండటం నాకు గర్వంగా ఉందని జిన్‌పింగ్‌తో ట్రంప్​ అన్నారు. ఈ పర్యటనతో ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు గణనీయంగా మెరుగుపడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఏ అధ్యక్షులకు మధ్య లేనంత సుదీర్ఘమైన సంబంధం మనకు ఉందని జిన్‌పింగ్‌తో చెప్పుకొచ్చారు. సమస్యలను చాలా త్వరగా పరిష్కరించుకున్నామని వివరించారు.

మీకు, నాకు చాలా కాలంగా పరిచయం ఉంది. నిజానికి మన రెండు దేశాల మధ్య అత్యంత సుదీర్ఘమైన సంబంధం ఉంది. నాకు ఇది ఒక గౌరవం. మన మధ్య అద్భుతమైన సంబంధం ఉంది. మనం బాగా కలిసిపోయాం, ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు వాటిని పరిష్కరించుకున్నాం. మనం కలిసి ఒక అద్భుతమైన భవిష్యత్తును పొందనున్నాం. చైనా పట్ల, మీరు చేసిన పని పట్ల నాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది. మీరు ఒక గొప్ప నాయకులు, ఈ మాట నేను అందరితో చెబుతాను. మన చర్చల కోసం నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇది బహుశా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద శిఖరాగ్ర సమావేశం కావచ్చు. ఇలాంటిది వారు ఎన్నడూ గుర్తుంచుకోలేరు. అమెరికాలో ప్రజలు దీని గురించి తప్ప మరే విషయం గురించి మాట్లాడటం లేదు. మీ స్నేహితుడిగా ఉండటం ఒక గౌరవంగా భావిస్తున్నా. చైనా- అమెరికా మధ్య సంబంధం మునుపెన్నడూ లేనంతగా మెరుగుపడబోతోంది.

--డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

