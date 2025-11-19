అమెరికాకు నాటోయేతర అతిపెద్ద మిత్రదేశం సౌదీ : ట్రంప్
సౌదీని నాటోయేతర అతిపెద్ద మిత్రదేశంగా పరిగణిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్
Published : November 19, 2025 at 10:01 AM IST
Trump On Saudi Non Nato : అమెరికాకు నాటోయేతర అతిపెద్ద మిత్రదేశంగా సౌదీ అరేబియాను పరిగణిస్తున్నట్లు ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరుదేశాల మధ్య రక్షణ, వాణిజ్య, భద్రతా సహకారాన్ని పెంపొందిస్తామని వెల్లడించారు. వాషింగ్టన్లోని వైట్ హౌస్లో సౌదీ అరేబియా యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్తో ద్వైపాక్షిక చర్చల సందర్భంగా ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సౌదీకి ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాలను విక్రయించేందుకు అమెరికా సిద్ధమన్నారు. ఎఫ్-35 యుద్ధ విమానాల టెక్నాలజీ సౌదీ నుంచి చైనాకు లీక్ అవుతుందనే అభ్యంతరాలను తన ప్రభుత్వంలోని కొందరు లేవనెత్తినా పట్టించుకోకుండా ఈ డీల్కు సిద్దమైనట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు చెప్పారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా ఎఫ్-35 ఫైటర్ జెట్ల విక్రయ డీల్పై అమెరికా, సౌదీ సంతకాలు చేయడం గమనార్హం. అమెరికా నుంచి దాదాపు 300 యుద్ధ ట్యాంకులనూ సౌదీ కొనబోతోంది. క్యాపిటల్ మార్కెట్లు, అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల మార్కెట్లు, మనీలాండరింగ్ కట్టడి, ఉగ్రవాద సంస్థలకు ఫైనాన్సింగ్ను అడ్డుకోవడం వంటి అంశాలకు సంబంధించి కూడా అమెరికా-సౌదీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి.
కషోగీ హత్య గురించి సల్మాన్కు ఏమీ తెలియదు : ట్రంప్
'సౌదీ యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ ఆదేశంతోనే 2018లో తుర్కియేలోని సౌదీ రాయబార కార్యాలయంలో ‘వాషింగ్టన్ పోస్ట్’ జర్నలిస్ట్ జమాల్ కషోగీ హత్య జరిగిందనే విషయాన్ని అమెరికా నిఘా వర్గాలు గుర్తించాయి కదా' అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా ట్రంప్ బదులిచ్చారు. ఈ హత్యలో సల్మాన్ పాత్ర ఉందనే ఆరోపణలను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ కొట్టిపారేశారు. కషోగీ హత్యను సౌదీ యువరాజుతో ముడిపెట్టడం అత్యంత వివాదాస్పద అంశమన్నారు. సల్మాన్ అంటే గిట్టని వాళ్లే ఇలాంటి ప్రచారం చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోందని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ పేర్కొన్నారు. అసలు కషోగీ హత్య గురించి సల్మాన్కు ఏమీ తెలియదని ట్రంప్ కామెంట్ చేశారు. ఆ విషయాన్ని ఇంతటితో ఆపేస్తే బాగుంటుందని, తమ అతిథి సల్మాన్ను ఇబ్బందిపెట్టేలా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగడం సరికాదన్నారు. ట్రంప్ పక్కనే కూర్చొని ఉన్న సౌదీ యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ దీనిపై స్పందిస్తూ, కషోగీ హత్యపై అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేయించినట్లు వెల్లడించారు. అది అత్యంత బాధాకర ఘటన అని, పెద్ద తప్పిదమని పేర్కొన్నారు. అనంతరం ట్రంప్ కలుగజేసుకొని, సౌదీలో మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం సల్మాన్ చాలా చర్యలు చేపట్టారని, విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారని కొనియాడారు. కాగా, జమాల్ కషోగీ హత్య తర్వాత అమెరికాలో సల్మాన్ పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి.
అబ్రహం అకార్డ్స్లో చేరేందుకు మేం రెడీ, కానీ : ఎంబీఎస్
ఇజ్రాయెల్తో స్నేహ బంధానికి సంబంధించిన అబ్రహం అకార్డ్స్ ఒప్పందాలపై సౌదీ యువరాజు మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ (ఎంబీఎస్) కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ఒప్పందాల్లో భాగం కావాలని తమకూ ఉందన్నారు. అయితే ఇజ్రాయెల్-పాలస్తీనా వివాదానికి ‘రెండు దేశాల ఏర్పాటు’ పరిష్కారాన్ని కనుగొనాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. అబ్రహం అకార్డ్స్ కుదిరేందుకు అనుగుణమైన పరిస్థితులను నెలకొల్పే దిశగా ట్రంప్తో కలిసి పనిచేస్తానని సల్మాన్ తెలిపారు. పశ్చిమాసియాలోని అన్ని దేశాలతో తాము స్నేహ సంబంధాలను కోరుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. అమెరికాకు పెట్టుబడుల కేటాయింపును పెంచుతామని ఆయన తెలిపారు. ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చే ఏఐ, అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్, ఇతర రంగాల్లోనూ పెట్టుబడులు పెడతామన్నారు. అమెరికాను తమ దీర్ఘకాలిక భాగస్వామిగా భావిస్తున్నట్లు సల్మాన్ చెప్పారు. భవిష్యత్ను మార్చే టెక్నాలజీలను ఆవిష్కరించే ప్రక్రియలో అమెరికాతో సౌదీ కలిసి పనిచేస్తుందన్నారు. అమెరికాను సంతోష పెట్టేందుకు తాము పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదని, సౌదీ ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుబడులు పెడుతున్నామని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. రాబోయే కొన్నేళ్లలో తాము సౌదీ మార్కెట్ కోసం 50 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన సెమీకండక్టర్లను సమకూర్చుకుంటామన్నారు.
ట్రంప్-సల్మాన్ : పెట్టుబడుల సదస్సు
వాషింగ్టన్లోని కెనడీ సెంటర్లో బుధవారం సాయంత్రం జరగనున్న పెట్టుబడుల సదస్సులో ట్రంప్, ప్రిన్స్ మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ పాల్గొంటారు. ఈ సదస్సులో సౌదీ ఆరామ్కో, చెవ్రాన్, క్లీవ్ల్యాండ్ క్లినిక్, ఫైజర్, క్వాల్కామ్, సేల్స్ ఫోర్స్ కంపెనీల అధిపతులు పాల్గొననున్నారు. ఈ దిగ్గజ కంపెనీలన్నీ సౌదీ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలపై, ఆ దేశపు పెట్టుబడులపై గంపెడు ఆశలు పెట్టుకున్నాయి. ఈ ఏడాది మే నెలలో సౌదీలో ట్రంప్ పర్యటించారు. అమెరికాలో పెట్టే పెట్టుబడులను 600 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పెంచుతామని ఆ సందర్భంగా ట్రంప్కు సల్మాన్ హామీ ఇచ్చారు. ఆ హామీని నెరవేర్చుకునే వేదికగా ‘పెట్టుబడుల సదస్సు’ నిలుస్తుందని ఆర్థిక రంగ పరిశీలకులు అంటున్నారు.
సౌదీపై ట్రంప్కు వ్యక్తిగత ఆసక్తి
ఇక ట్రంప్కు, ఆయన కుటుంబానికి సౌదీ అరేబియాపై వ్యక్తిగతంగా చాలా ఆసక్తి ఉంది. జెద్దా నగరంలో ట్రంప్ ప్లాజాను నిర్మించబోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులోనే లండన్కు చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ దార్ గ్లోబల్ ప్రకటించింది. దార్ గ్లోబల్, ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ కలిసి చేపడుతున్న రెండో మెగా ప్రాజెక్టు ఇది. ట్రంప్ ఆర్గనైజేషన్ను డొనాల్డ్ ట్రంప్ కుమారులు నడుపుతున్నారు. గతంలో ఈప్రాజెక్టు గురించి ట్రంప్ను విలేకరులు ప్రశ్నించగా, కుటుంబ వ్యాపారంతో తనకు లింకేం లేదని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం ఉదయం వాషింగ్టన్కు ప్రిన్స్ మహ్మద్ బిన్ సల్మాన్ చేరుకున్నారు. సతీమణి మెలానియాతో కలిసి సల్మాన్కు ట్రంప్ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం వైట్ హౌస్ ఈస్ట్ రూంలో బ్లాక్ టై డిన్నర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్, టెక్ ఎంట్రప్రెన్యూర్ ఎలాన్ మస్క్, సాకర్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో పాల్గొన్నారు.