రష్యా డీజిల్పై ఆంక్షల ఎత్తివేతకు ట్రంప్ నిర్ణయం- సొంత పార్టీలోనే వ్యతిరేకత
Trump On Diesel Sanctions : ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని అడ్డుకునేందుకు 'రొనాల్డ్ రీగన్ పీస్ త్రూ స్ట్రెంత్ యాక్ట్' తీసుకొస్తామని రిపబ్లికన్ సభ్యుడు బ్రియాన్ ఫిట్జ్పాట్రిక్ ప్రకటించారు.
Published : October 11, 2026 at 11:05 AM IST
Trump On Diesel Sanctions : రష్యా నుంచి డీజిల్ దిగుమతులపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నిర్ణయం రాజకీయంగా వివాదానికి దారితీసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్లో బిల్లు ప్రవేశపెడతామని రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన సభ్యుడు బ్రియాన్ ఫిట్జ్పాట్రిక్ ప్రకటించారు. ఆయన ప్రతిపాదనకు మరో రిపబ్లికన్ సభ్యుడు డాన్ బేకన్ మద్దతు తెలిపారు. రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల ద్వారా ఉక్రెయిన్తో యుద్ధానికి అవసరమైన నిధులు మాస్కోకు అందే ప్రమాదం ఉందని పలువురు అమెరికా చట్టసభ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఇరాన్తో యుద్ధం, మధ్యంతర ఎన్నికలపై ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో చర్చల అనంతరం ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అడ్డుకునేందుకు ఉభయపక్షాల మద్దతుతో బిల్లు తీసుకొస్తామని బ్రియాన్ ఫిట్జ్పాట్రిక్ తెలిపారు. 'రొనాల్డ్ రీగన్ పీస్ త్రూ స్ట్రెంత్ యాక్ట్' పేరుతో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. బిల్లును ప్రతినిధుల సభ ముందుకు తీసుకెళ్లి, భారీ మెజారిటీతో ఆమోదింపజేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను అడ్డుకోవడమే ఈ ప్రతిపాదన లక్ష్యమని ఫిట్జ్పాట్రిక్ పేర్కొన్నారు. పదవీ విరమణ చేయనున్న నెబ్రాస్కా రిపబ్లికన్ సభ్యుడు డాన్ బేకన్ కూడా ఈ బిల్లుకు ప్రతిపాదకుడిగా వ్యవహరించేందుకు అంగీకరించారు. అయితే, ప్రతినిధుల సభ పదవీకాలం జనవరిలో ముగియనున్న నేపథ్యంలో ఈ బిల్లును ఆమోదించడానికి చట్టసభ సభ్యులకు పరిమిత సమయమే ఉంది.
'రష్యాకు నిధులు అందించినట్లే'
ట్రంప్ నిర్ణయంపై రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన పలువురు నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రష్యాపై ఆంక్షలను ఎత్తివేయడం ద్వారా ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం కొనసాగించేందుకు మాస్కోకు ఆర్థికంగా తోడ్పడినట్లవుతుందని రిపబ్లికన్ సభ్యుడు మైఖేల్ మెక్కాల్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నిర్ణయం మరింత విధ్వంసానికి దారితీయవచ్చని హెచ్చరించారు. 2022లో రష్యా ఇంధన దిగుమతులపై నిషేధం విధించే బిల్లుకు కాంగ్రెస్ ఉభయ సభలు ఆమోదం తెలిపాయని సెనేటర్ జీన్ షాహీన్ గుర్తుచేశారు. అప్పట్లో తీసుకొచ్చిన చట్టాన్ని పక్కనపెట్టి రష్యా నుంచి డీజిల్ కొనుగోళ్లు చేపట్టలేరని, అలా చేయాలంటే కాంగ్రెస్ ఉభయ సభల అనుమతి అవసరమని పేర్కొన్నారు. కాగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడంపై మరో సెనేటర్ రిచర్డ్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. డెమోక్రటిక్ సభ్యుడు డేవ్ మిన్ కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని విమర్శించారు. రష్యాతో చమురు ఒప్పందాలు కొనసాగిస్తే, చివరకు అమెరికా తనపై తానే ఆంక్షలు విధించుకోవాల్సిన పరిస్థితి రావొచ్చని ఎద్దేవా చేశారు.
ఇరాన్ యుద్ధం త్వరలో ముగుస్తుందా?
మరోవైపు ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇరాన్ తన చర్యలను మరింత తీవ్రతరం చేసే అవకాశం ఉందని అన్నారు. అయితే, ఈ యుద్ధాన్ని తాము చాలా త్వరగా ముగించగలమని రిపబ్లికన్ పార్టీకి పట్టున్న టేనస్సీలో జరిగిన రాజకీయ కార్యక్రమంలో పేర్కొన్నారు. అమెరికాకు నష్టం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇరాన్ వ్యవహరిస్తోందని తమ యంత్రాంగం భావిస్తోందని తెలిపారు. ఇరాన్ నౌకాదళం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నప్పటికీ తమ ప్రభుత్వం సంయమనం పాటించిందని ట్రంప్ చెప్పారు. ఫిబ్రవరిలో యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 159 ఇరాన్ నౌకలను ముంచేసినట్లు వెల్లడించారు. వ్యూహాత్మకంగా కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి పేరును 'ట్రంప్ జలసంధి'గా మార్చే ఆలోచన చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. నవంబర్ 3న జరిగే పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే సైనిక ఘర్షణకు ముగింపు పలికే అవకాశం ఉందన్న సంకేతాలిచ్చారు.
గురువారం ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో ఇరాన్తో ఫలప్రదమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఆర్థికంగా, సైనికంగా తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా రికార్డు స్థాయిలో కొనసాగుతోందని, ఒకే రోజు 22 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు రవాణా జరిగినట్లు తెలిపారు. అయితే, ఆ చమురులో ఒక్క బ్యారెల్ కూడా ఇరాన్ నుంచి రాలేదని, ఇరాన్కు వెళ్లలేదని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్పై విధించిన ఆంక్షలు పూర్తిస్థాయిలో అమలులో ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు.
ఎన్నికలపై యుద్ధ ప్రభావం
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో కీలక అంశంగా మారింది. కాంగ్రెస్లోని ఒకటి లేదా రెండు సభల్లో మెజారిటీని నిలబెట్టుకోవాలని రిపబ్లికన్ పార్టీ ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ పార్టీ అభ్యర్థుల తరఫున ప్రచారం చేస్తున్నారు. యుద్ధం, ఇంధన విధానాలు, రష్యాపై ఆంక్షల విషయంలో ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఎన్నికల ప్రచారంలో చర్చకు వస్తున్నాయి.
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