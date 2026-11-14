ఇరాన్పై యుద్ధం చేయాలా? వద్దా?- అయోమయంలో ట్రంప్!
US Iran War Deal : అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఓటమికి ఇరాన్ యుద్ధంమే కారణమని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్వయంగా అంగీకరించారు. అయినప్పటికీ, ఇరాన్పై యుద్ధం సరైన నిర్ణయమేనని ఆయన సమర్థించుకున్నారు.
Published : November 14, 2026 at 6:25 PM IST
మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైఖరి ఎవరికీ అంతుచిక్కకుండా మారింది. ఇరాన్పై సైనిక దాడులకు వెనుకడుగు వేస్తూనే, శాంతి చర్చల ప్రక్రియకు కూడా బ్రేకులు వేస్తున్నట్లు ఆయన చేస్తున్న పరస్పర విరుద్ధ ప్రకటనలు ప్రపంచ దేశాలను గందరగోళంలో నెట్టేస్తున్నాయి. శాంతి చర్చల బాధ్యతల నుంచి ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ను తప్పించిన ట్రంప్ టెహ్రాన్తో తమకు ఎలాంటి ఒప్పందం అవసరం లేదని చెప్పడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలు ఇరాన్ యుద్ధం విషయంలో ట్రంప్ మదిలో ఏముంది? అటు దాడులు ఆపి, ఇటు చర్చలూ వద్దనడం వెనుక అసలు వ్యూహం ఏంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
'ఇరాన్పై యుద్ధం సరైన నిర్ణయమే'
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రిపబ్లికన్ పార్టీ ఓటమికి ఇరాన్ యుద్ధం, దానివల్ల తలెత్తిన ఆర్థిక సంక్షోభమే కారణమని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ స్వయంగా అంగీకరించారు. అయినప్పటికీ, ఇరాన్పై యుద్ధం సరైన నిర్ణయమేనని ఆయన సమర్థించుకున్నారు. ఇటీవల వైట్హౌస్లో ఖతార్ ప్రధానితో భేటీ అయిన తర్వాత ఇరాన్పై మరోసారి భారీ దాడులు చేసే అవకాశం లేదని, సైనికపరంగా యుద్ధం ముగిసినట్లేనని ట్రంప్ ప్రకటించారు. కానీ ఇరాన్ విషయంలో ట్రంప్ మళ్లీ తన స్వరం మార్చారు. ఇరాన్తో తమకు ఎలాంటి ఒప్పందం అవసరం లేదని తేల్చిచెప్పారు. దీనిని ముగిసిన కథగా అభివర్ణించారు. టెహ్రాన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాల్సిన అవసరం అమెరికాకు లేదంటూ తన సొంత సామాజిక మాధ్యమం ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు చేశారు. ఇప్పటికే కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై పట్టు సాధించామని, ఆ దేశానికి చెందిన వందల బిలియన్ల డాలర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు.
జేడీ వాన్స్ను ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి
అంతేకాదు, ట్రంప్ గతంలో శాంతి చర్చలకు ప్రధాన మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిన ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ను ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పించారు. ఇరాన్ వ్యవహారాన్ని వదిలేసి డెమోక్రాట్ల పాలనలోని రాష్ట్రాల్లో అవినీతి, నేరాల నియంత్రణపై దృష్టి పెట్టాలని వాన్స్ను ఆదేశించారు. ఇరాన్తో చర్చల విషయంలో సరిగా వ్యవహరించడం లేదన్న ఉద్దేశంతోనే వాన్స్ను ట్రంప్ పక్కనపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, ఇరాన్ అణు కార్యకలాపాలకు కేంద్రమైన 'పికాక్స్ మౌంటెన్'పై అమెరికా సైన్యం కన్నేసి ఉంచిందని, ఏదైనా తేడా జరిగితే దాడికి వెనుకాడబోనని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.
అయోమయంలో పశ్చిమాసియా దౌత్యవేత్తలు
ఇరాన్ వ్యవహారంపై ట్రంప్ చేస్తున్న భిన్న ప్రకటనలు పశ్చిమాసియా దౌత్యవేత్తలను సైతం అయోమయంలో పడేశాయి. పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి ప్రపంచ దేశాలకు చమురు, సహజవాయువు రవాణా జరిగే హర్ముజ్ జలసంధిలో రాకపోకలను పునరుద్ధరించేందుకు ప్రధాన మధ్యవర్తి ఖతార్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తోంది. ఖతార్ ప్రధానితో భేటీ తర్వాత పరిస్థితి కొలిక్కి వస్తోందని భావించిన వేళ ట్రంప్ తాజా ప్రకటనతో శాంతి ప్రయత్నాలన్నీ ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయని దౌత్యవర్గాలు చెబుతున్నాయి. చమురు రవాణా సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నందున, జలసంధి నిర్వహణపై ఇరాన్తో ఒప్పందం చేసుకునే బాధ్యతను గల్ఫ్ దేశాలకే వదిలేయాలని ట్రంప్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
'అమెరికా ఆర్థిక ఆంక్షల ధాటికి ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలుతోంది'
అమెరికా ఆర్థిక ఆంక్షల ధాటికి ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలుతోందని, అందుకే సైనిక చర్యల అవసరం లేదని ట్రంప్ భావిస్తున్నట్లు విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో తెలిపారు. అయితే మధ్యవర్తుల ప్రయత్నాలకు తాము వ్యతిరేకం కాదని, ఇరాన్ దిగివస్తే మంచి ఒప్పందానికి సిద్ధమేనని రూబియో పేర్కొన్నారు. అటు ఇరాన్ మాత్రం తమ షరతులకు అమెరికా అంగీకరించే వరకూ అణు చర్చలకు వచ్చేది లేదని తేల్చిచెప్పింది. అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్ మళ్లీ బాంబు దాడులకు దిగితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించింది.
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