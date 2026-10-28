'నేను ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడే ముగుస్తుంది'- ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్
ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఈ ఘర్షణను ఎప్పుడు ముగించాలనేది తానే నిర్ణయిస్తానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. టెక్సాస్లో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీల్లో పాల్గొని తిరిగి వస్తూ ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు
Published : October 28, 2026 at 2:53 PM IST
Trump on Iran War : అమెరికాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడానికి ఇరాన్ ఆసక్తిగా ఉందని, అయితే చర్చలను కావాలనే ఆలస్యం చేస్తోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న ఈ ఘర్షణను ఎప్పుడు ముగించాలనేది తానే నిర్ణయిస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. టెక్సాస్లో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీల్లో పాల్గొని తిరిగి వస్తూ ట్రంప్ విలేకరులతో మాట్లాడారు. "ఈ యుద్ధాన్ని నేను ఎప్పుడు ముగించాలనుకుంటున్నాను అనేది ప్రశ్న. వారు ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. కానీ దాన్ని కావాలనే ఆలస్యం చేస్తున్నారు. బహుశా వారు అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల కోసమో లేదా మరేదైనా దాని కోసమో ఎదురు చూస్తున్నారేమో! కానీ అది వారికి ఏ మాత్రం సహాయపడదు" అని అన్నారు.
'నేను ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడే ముగుస్తుంది'
అంతకుముందు టెక్సాస్లోని లుబ్బాక్లో జరిగిన ఒక ర్యాలీలో ప్రసంగించిన ట్రంప్, ఇరాన్పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని అమెరికా ప్రారంభించలేదని, 1979 నుంచి ఇరానే అమెరికాపై పోరాటం చేస్తూ వేలాది మంది సైనికులను పొట్టనబెట్టుకుందని ఆరోపించారు. గత నాయకులు ఈ సమస్యను ఎప్పుడో పరిష్కరించి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ అలా చేయడానికి వారికి ధైర్యం గానీ, తెలివితేటలు గానీ లేవని విమర్శించారు. 'ఇరాన్ యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుంది?' అని తనను ఎవరో అడిగారని, 'నేను ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడే ముగుస్తుంది' అని సమాధానమిచ్చానని ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు.
ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ తీవ్ర ఆగ్రహం
మరోవైపు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘేయ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. దౌత్యం పట్ల అమెరికాకు ఉన్న చిన్నచూపు మరోసారి బయటపడిందని విమర్శించారు. అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను తమకు అనుకూలంగా లేనప్పుడు తుంగలో తొక్కడం అమెరికాకు అలవాటేనని దుయ్యబట్టారు. "దౌత్యం పట్ల అమెరికాకు ఉన్న చిన్నచూపు మరోసారి బయటపడింది. పాకిస్థాన్ అవగాహన ఒప్పందాన్ని తాను ఎప్పుడూ నమ్మలేదని, అది సమయం వృధా అని భావించానని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అనడం వారి దౌత్యంలోని డొల్లతనాన్ని బయటపెడుతుంది. ఇరాన్కు ఇది కొత్తేమీ కాదు. అమెరికాకు నిబంధనలను ఉల్లంఘించడం, అనుకూలంగా లేనప్పుడు అంతర్జాతీయ బాధ్యతలను తేలికగా తీసుకనే సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది." అని ఆయన అన్నారు.
రష్యా- ఉక్రెయిన్ సంక్షోభంపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన
ఇరాన్ అంశంతో పాటు రష్యా- ఉక్రెయిన్ వివాదంపై కూడా ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించే దిశగా తమ ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని, త్వరలోనే ఇరు దేశాల మధ్య ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నామని వెల్లడించారు. అటు అక్టోబర్ 27 నుంచే రష్యా- ఉక్రెయిన్ సరిహద్దుల్లోని ఖేర్సన్ రీజియన్లోని ఓలెష్కీలో కాల్పుల విరమణ అమలులోకి వచ్చినట్లు ఇప్పటికే అమెరికా ఫస్ట్ లేడీ మెలానియా ట్రంప్ కూడా ప్రకటించారు. కాగా, ఇక్కడ గత కొన్ని రోజులుగా ఆహారం, నీళ్లు, విద్యుత్తులేని పరిస్థితుల్లో అల్లాడుతున్నారు.
బ్రెజిల్ సెనేటర్ రాకకు గ్రీన్ సిగ్నల్
మరోవైపు బ్రెజిల్ ఎన్నికల్లో అధ్యక్షుడు లూయిజ్ ఇనాసియో లూలా డా సిల్వా చేతిలో ఓడిపోయిన తర్వాత సెనేటర్ ఫ్లావియో బోల్సోనారో అమెరికాలోకి పారిపోయారన్న వార్తలపైనా ట్రంప్ స్పందించారు. బ్రెజిల్ ఎన్నికలు చాలా వింతగా జరిగాయని, ఫ్లావియో కుటుంబం అమెరికాకు రావడంపై తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. "నేను దీనిని సమర్థిస్తాను. వారు మంచి వ్యక్తులని నా అభిప్రాయం. ఆ ఎన్నికలు చాలా విచిత్రంగా, దారుణంగా జరిగాయి. వారు అమెరికాలోకి రావడంపై నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
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