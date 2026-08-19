2020 ఎన్నికల్లో 24,000 మందికి పైగా పౌరసత్వం లేని వ్యక్తులు ఓటు వేశారు : ట్రంప్
2020 ఎన్నికలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- సేఫ్గార్డ్ అమెరికన్ ఓటర్ ఎలిజిబిలిటీ (సేవ్) చట్టాన్ని ఆమోదించాలని పిలుపు
Published : August 19, 2026 at 10:32 AM IST
Trump on US Elections : 2020 ఎన్నికల్లో 24,000 మందికి పైగా పౌరసత్వం లేనివారు అక్రమంగా ఓటు వేశారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఈ మేరకు యూఎస్ సెన్సస్ బ్యూరో నిర్వహిస్తున్న సమీక్షపై సోషల్ మీడియా వేదిక ట్రూత్లో పోస్ట్ చేశారు. అమెరికాలో ఫెడరల్ ఓటింగ్ ప్రమాణాలను సమూలంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా జనవరి 29న కాంగ్రెస్లో ప్రవేశపెట్టిన ప్రతిపాదిత సేఫ్గార్డ్ అమెరికన్ ఓటర్ ఎలిజిబిలిటీ (సేవ్) చట్టానికి మద్దతు ప్రకటించిన తర్వాత ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"సెన్సస్ బ్యూరో 2020 ఓటర్ల రికార్డులను వారి పౌరసత్వ రికార్డులతో సరిపోల్చడం ప్రారంభించింది. మొదటి 12.8 కోట్ల మంది ఓటర్లలో, 24,000 మందికి పైగా పౌరసత్వం లేనివారు అక్రమంగా ఓటు వేశారని సెన్సస్ బ్యూరో నిరూపించింది! జనాభా గణన సంస్థ ఇంకా 32,000,000 మంది ఓటర్లను విశ్లేషించనుంది. ఫలితంగా అక్రమంగా ఓటు వేసిన వారి సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతుంది. 2020 ఎన్నికల్లో నేనే గెలిచాను! మనం సేవ్ అమెరికా చట్టాన్ని తప్పక ఆమోదించాలి. ఈ విషయంపై మీ శ్రద్ధకు ధన్యవాదాలు!" అని ట్రంప్ అన్నారు.
USA President Donald J Trump posts, "The Census Bureau has begun checking the Voter Records from 2020 against their Citizenship Records. On the first 128,000,000 Voters, the Census Bureau proves that over 24,000 Noncitizens voted illegally! The Census Bureau is going to analyse… pic.twitter.com/r1PulZDG63— ANI (@ANI) August 19, 2026
దేశవ్యాప్తంగా ఓటరు గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరి చేయడం, మెయిల్ ద్వారా ఓటింగ్ విధానాన్ని కట్టడి చేయడం సేవ్ అమెరికా చట్టం ముఖ్య ఉద్దేశం. అనారోగ్యం, శారీరక వైకల్యం, క్రియాశీల సైనిక సేవ లేదా ప్రయాణం వంటి నిర్దిష్ట మినహాయింపులకు మాత్రమే మెయిల్ ఓటింగ్ను పరిమితం చేస్తుంది. ఫెడరల్ డేటాబేస్లను ఉపయోగించి ఫెడరల్ ఓటర్ రిజిస్ట్రీల నుంచి పౌరులు కాని వారిని తొలగించాలని అమెరికా రాష్ట్రాలను ఆదేశిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే ఎన్నికల మోసాలను అరికట్టాలంటే తక్షణమే సేవ్ అమెరికా చట్టాన్ని ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అయితే, ఈ బిల్లు ఆమోదం అంత సులువుగా కనిపించడం లేదు. దీనిపై డెమోక్రాట్లు, రిపబ్లికన్ల మధ్య భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీనిపై ఎలాంటి ముందడుగు పడకుండానే అమెరికా సెనేట్ ఈ నెల ప్రారంభంలో ఐదు వారాలకు వాయిదా పడింది.
భారత ఎన్నికల విధానంపై ట్రంప్ ప్రశంసలు
అంతకుముందు భారత ఎన్నికల విధానంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రశంసలు కురిపించారు. కచ్చితమైన ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేకుండా అమెరికా ఎన్నికలు ఎలా జరుగుతున్నాయని భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రశ్నించినట్లు ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. అమెరికా ఎన్నికల విధానాన్ని ఇప్పటికైనా సంస్కరించాలన్న ఆయన ఇందుకు సంబంధించిన సేవ్ అమెరికా చట్టాన్ని ఆమోదించాలని పేర్కొన్నారు. ఇటీవల జరిగిన భారత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సుమారు 64.6 కోట్ల మంది ప్రజలు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారని తెలిపారు. ఇంత భారీ స్థాయిలో పోలింగ్ జరిగినప్పటికీ అందులో పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా ఓటు వేసిన వారు ఒక శాతం కంటే తక్కువేనని ఆయన ప్రశంసించారు. ఇదే మాదిరిగా అమెరికాలో కఠినమైన ఎన్నికల చట్టాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికా ఎన్నికల్లో ఓటరు గుర్తింపు కార్డు నిబంధన కచ్చితంగా లేకపోవడంపై భారత ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేసినట్లు ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. ఈ నెల ప్రారంభంలో అమెరికా అధికారులతో భారత CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్ మాట్లాడారని ట్రంప్ వెల్లడించారు. కచ్చితమైన ఫోటో గుర్తింపు కార్డు లేకుండా అమెరికాలో ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తారని ఆయన ప్రశ్నించినట్లు ట్రంప్ తన పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు. భారత్లో జరిగిన తాజా ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్క ఓటరు కచ్చితంగా సరైన ఫోటో గుర్తింపు కార్డు కలిగి ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికాలోనూ ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకోవాలంటే పౌరసత్వ ధృవీకరణ పత్రాన్ని చూపడాన్ని తప్పనిసరి చేసే 'సేవ్ అమెరికా చట్టానికి మద్దతు కూడగట్టేందుకే ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఐసీసీ అధ్యక్షురాలు, సీనియర్ ట్రయల్ లాయర్పై అమెరికా ఆంక్షలు
మరోవైపు అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ఐసీసీ) అధ్యక్షురాలు టోమోకో అకానె, ఐసీసీ సీనియర్ ట్రయల్ లాయర్ అబూదౌలాయే సేయెతో సహా ఇద్దరు అధికారులపై ఆంక్షలు విధించింది అమెరికా. అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తోందని, జాతీయ సార్వభౌమాధికారానికి ముప్పు కలిగిస్తోందని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. ఈ మేరకు విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో ఓ ప్రకటన జారీ చేశారు. ఐసీసీ రాజకీయ ప్రేరేపిత, జవాబుదారీతనం లేని స్వభావానికి వ్యతిరేకంగా తాము చేపట్టిన ప్రచారంలో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు అమెరికా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. "ట్రంప్ ప్రభుత్వం స్పష్టంగా చెప్పింది. అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ఐసీసీ) ఒక అవినీతిమయమైన, తీవ్రంగా రాజకీయ ప్రేరేపితమైన అధిజాతీయ న్యాయస్థానం. ఇది దురుద్దేశపూర్వకంగా తన అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసి, తన పరిధిని అతిక్రమించింది. దేశ సార్వభౌమాధికారంపై దాని దాడిని మేము సహించబోము." అని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
'ఇక హర్మూజ్ జలసంధి అమెరికాలో భాగం'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటన
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