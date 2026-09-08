ఇరాన్తో యుద్ధంలో గెలిచాక చమురు ధరలు భారీగా పడిపోతాయి : ట్రంప్
గ్యాస్ ధరలు గ్యాలన్కు రెండు డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోవచ్చని ట్రంప్ అభిప్రాయం
Published : September 8, 2026 at 7:29 AM IST
Trump on Oil Prices : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో చమురు ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్తో జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికా విజయం సాధించిన తర్వాత చమురు ధరలు భారీగా పడిపోతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. గ్యాస్ ధరలు గ్యాలన్కు రెండు డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోవచ్చని తెలిపారు. ఈ మేరకు తన 'ట్రూత్ సోషల్'లో పోస్ట్ చేశారు. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యల వల్లే అధిక ఇంధన ధరలు ఏర్పడ్డాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. యుద్ధానంతర మార్కెట్లు వేగంగా స్థిరపడతాయని ఆయన తెలిపారు. "మనం ఇరాన్తో యుద్ధంలో గెలిచినప్పుడు, మిగతావన్నీ పడిపోతున్నట్లే (కానీ ఇంకా ఎక్కువగా!) చమురు ధరలు కూడా వేగంగా పడిపోతాయి. గ్యాలన్కు మూడు డాలర్లు, కానీ అంతిమంగా, గ్యాలన్కు రెండు డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోతాయి." అని ట్రంప్ రాసుకొచ్చారు.