ఒంటిచేత్తో 8 యుద్ధాలు ఆపా- నాకు 'నోబెల్' పెద్ద మ్యాటర్ కాదు: ట్రంప్

మరోసారి యుద్ధాల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చిన ట్రంప్- నోబెల్‌ బహుమతి తనకు పెద్దగా పట్టింపు లేదంటూ వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 8, 2026 at 10:28 AM IST

Trump On Wars : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ మరోసారి తన విదేశాంగ విధానాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన నాయకత్వంలో ఒంటి చేత్తో 8 యుద్ధాలకు ముగింపు పలికానని ప్రకటించారు. అంతేకాదు, నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కకపోవడం అన్యాయమని అభిప్రాయపడ్డారు. నోబెల్‌ బహుమతి తనకు పెద్దగా పట్టింపు లేదని చెప్పినప్పటికీ, నార్వే తనను పక్కన పెట్టడం మాత్రం మూర్ఖపు నిర్ణయమటూ విమర్శించారు.

ట్రూత్‌ సోషల్‌లో చేసిన ఓ పోస్టులో ట్రంప్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల లక్షలాది, మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు నిలిచాయని పేర్కొన్నారు. నోబెల్‌ శాంతి బహుమతిని ఆయన నోబుల్‌ పీస్‌ ప్రైజ్​గా పేర్కొనడం కూడా గమనార్హం. నార్వేలోనే నోబెల్‌ శాంతి బహుమతి ప్రదానోత్సవం జరుగుతుందని గుర్తు చేస్తూ, అదే దేశం తనకు గౌరవం ఇవ్వకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

