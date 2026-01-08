ఒంటిచేత్తో 8 యుద్ధాలు ఆపా- నాకు 'నోబెల్' పెద్ద మ్యాటర్ కాదు: ట్రంప్
మరోసారి యుద్ధాల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చిన ట్రంప్- నోబెల్ బహుమతి తనకు పెద్దగా పట్టింపు లేదంటూ వ్యాఖ్యలు
Published : January 8, 2026 at 10:28 AM IST
Trump On Wars : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తన విదేశాంగ విధానాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన నాయకత్వంలో ఒంటి చేత్తో 8 యుద్ధాలకు ముగింపు పలికానని ప్రకటించారు. అంతేకాదు, నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనకు దక్కకపోవడం అన్యాయమని అభిప్రాయపడ్డారు. నోబెల్ బహుమతి తనకు పెద్దగా పట్టింపు లేదని చెప్పినప్పటికీ, నార్వే తనను పక్కన పెట్టడం మాత్రం మూర్ఖపు నిర్ణయమటూ విమర్శించారు.
ట్రూత్ సోషల్లో చేసిన ఓ పోస్టులో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల లక్షలాది, మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు నిలిచాయని పేర్కొన్నారు. నోబెల్ శాంతి బహుమతిని ఆయన నోబుల్ పీస్ ప్రైజ్గా పేర్కొనడం కూడా గమనార్హం. నార్వేలోనే నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రదానోత్సవం జరుగుతుందని గుర్తు చేస్తూ, అదే దేశం తనకు గౌరవం ఇవ్వకపోవడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.