మా దగ్గర చమురు కొనండి- లేదంటే హర్మూజ్ జలసంధిని దాటి తెచ్చుకోండి : మిత్రదేశాలపై ట్రంప్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు
ఇరాన్పై దాడులకు సహకరించని మిత్రదేశాలపై మండిపడిన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఆ దేశాలకు రెండు ఆప్షన్లు- అమెరికా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేయాలని, లేదంటే హర్మూజ్ను దాటి చమురు తెచ్చుకోవాలని విమర్శలు
Donald Trump on Hormuz (Donald Trump (Source : AP (File)))
Published : March 31, 2026 at 6:10 PM IST
Donald Trump on Hormuz : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముదురుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో మిత్రదేశాలపై మండిపడ్డారు. ఇరాన్పై దాడుల్లో అమెరికాకు సహాయం చేయని దేశాలకు రెండు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. ఇరాన్ను నిర్వీర్యం చేయడంలో పాలుపంచుకోవడానికి నిరాకరించిన దేశాలు అమెరికా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేయాలని, లేదంటే హర్మూజ్ జలసంధి దాటి చమురు తెచ్చుకోవాలని సూచించారు. ఈ మేరకు ట్రంప్ ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పోస్ట్ పెట్టారు.