అమెరికా రక్షణ రంగంలో భారీ మార్పులు- క్షిపణులకు బదులు పెద్ద బుల్లెట్స్ వాడుతాం: ట్రంప్ ప్రకటన
అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చేస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటన- ఆధునిక కాలంలో ఖరీదైన క్షిపణులపై ఆధారపడం తీవ్రమైన భారంగా మారుతుందని వెల్లడి
Published : March 7, 2026 at 10:42 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 10:50 PM IST
Trump Iran Ships : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వేళ అమెరికా రక్షణ వ్యవస్థను సమూలంగా మార్చనున్నట్లు అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో పాటు సంప్రదాయ యుద్ధనౌకల ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు. రక్షణ వ్యయాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ప్రత్యర్థులను భయపెట్టడమే లక్ష్యంగా సరికొత్త రక్షణ వ్యూహాన్ని ట్రంప్ ప్రకటించారు.
ప్రస్తుత యుద్ధాల్లో ఉపయోగిస్తున్న ఒక్కో క్షిపణి ఖరీదు దాదాపు 3 మిలియన్ డాలర్లు ఉంటోందని, ఇది ఆర్థికంగా పెద్ద భారమని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా భారీ బుల్లెట్లను ప్రయోగించే యుద్ధనౌకలను తిరిగి తీసుకురావాలని తాను తన అధికారులకు సూచించినట్లు తెలిపారు. ఫ్లోరిడాలోని డోరల్లో శనివారం ‘షీల్డ్ ఆఫ్ ది అమెరికాస్’సమ్మిట్లో జరిగింది.
వెనిజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అరెస్టు చేసిన నేపథ్యంలో అమెరికా సరిహద్దులను సురక్షితం చేయడానికి, డ్రగ్ ముఠాలను అణచివేయడానికి దాదాపు 17 లాటిన్ అమెరికా దేశాలతో అమెరికా పనిచేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ సందర్భంగా వెస్ట్రన్ హెమిస్పియర్లోని 12 దేశాల అధినేతలకు ట్రంప్ ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు "షీల్డ్ ఆఫ్ ది అమెరికాస్"సమ్మిట్ నిర్వహించారు.
#WATCH | US President Donald J Trump says, " i suggested that why don't we have battleships anymore, shooting big bullets instead of $3 million rockets?... we're actually building 10 of them... i have been told that they are 100 times more powerful... we don't want to use them.… pic.twitter.com/EoU7wqcaKj— ANI (@ANI) March 7, 2026
ఈ సందర్భంగా రక్షణ రంగం గురించి ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. అమెరికా ఇప్పుడు 10 అత్యాధునిక యుద్ధనౌకలను నిర్మిస్తున్నట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. ఇవి గతంలో ఉన్న వాటి కంటే 100 రెట్లు ఎక్కువ శక్తివంతమైనవి అని పేర్కొన్నారు. ఇవి కేవలం యుద్ధం కోసం మాత్రమే కాదని, అమెరికా బలాన్ని చూసి ప్రపంచ దేశాలు భయపడేలా చేస్తాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
"ఇప్పుడు మనం యుద్ధనౌకలను ఎందుకు ఉపయోగించడం లేదు. 3 మిలియన్ డాలర్ల ఖరీదైన రాకెట్లకు బదులుగా పెద్ద బుల్లెట్లను ఎందుకు ఉపయోగించకూడదని అధికారులను అడిగాను. ప్రస్తుతం అలాంటివి 10 నౌకలను నిర్మిస్తున్నాం. అవి గతంలో కంటే 100 రెట్లు ఎక్కువ శక్తిమంతమైనవని అధికారులు నాకు చెప్పారు. వాటిని ఉపయోగించాలని మేము అనుకోవడం లేదు, కానీ అవి మా దగ్గర ఉంటే ఎవరూ మాతో గేమ్స్ ఆడలేరు కదా. నేను చాలా యుద్ధ కాంక్షిని అని కొందరు అంటారు. కానీ నేనే ఎనిమిది యుద్ధాలను ముగించిన వ్యక్తిని. పుతిన్, జెలెన్ స్కీ మధ్య ద్వేషం ఎంత ఎక్కువగా ఉండటం వల్లే వారు ఒక అంగీకారానికి రావడం లేదు. నిజానికి, ఆ యుద్ధం వల్ల మనకు పెద్దగా నష్టం లేదు. నేను కేవలం యూరప్ కోసం ఇందులో జోక్యం చేసుకుంటున్నాను" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...we're doing very well in iran. we've knocked out 42 navy ships, some of them very large, in three days. that was the end of the navy. we knocked out their air force. we knocked out their communications, and all telecommunications is… pic.twitter.com/nd4Rr2f2cj— ANI (@ANI) March 7, 2026
ఈ సందర్భంగా భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధం గురించి కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య పరిస్థితి ఒక విపత్తులా మారబోయిందన్నారు. కొన్ని రోజుల పాటు ఆ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగాయని చెప్పారు. కానీ తాను వాణిజ్యం ద్వారా దాన్ని పరిష్కరించినట్లు చెప్పారు. నేను సుంకాలను ఆయుధంగా వాడినట్లు వివరించారు.
42 యుద్ధ నౌకలను పేల్చేశాం!
ఇరాన్పై సైనిక చర్యను ట్రంప్ సమర్థించుకున్నారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాల తయారీలో చివరి దశకు వచ్చినట్లు గ్రహించిన అమెరికా "మిడ్నైట్ హామర్" ఆపరేషన్ నిర్వహించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. కేవలం మూడు రోజుల వ్యవధిలో ఇరాన్ నౌకాదళానికి చెందిన 42 యుద్ధనౌకలను అమెరికా బలగాలు పూర్తిగా నాశనం చేశాయని ట్రంప్ తెలిపారు. ఇందులో చాలా పెద్ద నౌకలు కూడా ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు.
ఇరాన్ వాయుసేనను కూడా అమెరికా దెబ్బతీసిందని, వారి టెలికమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ ప్రభుత్వం తమ దళాలతో ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారో కూడా అర్థం కావడం లేదన్నారు. తాము ఇరాన్ కమ్యూనికేషన్ మార్గాలన్నింటినీ మూసివేశామి చెప్పారు. ఈ దాడి జరగకపోయి ఉంటే ఇరాన్ అణుబాంబును తయారు చేసి ఉండేదన్నారు. అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రపంచానికే మేలు చేసిందని ఆయన సమర్థించుకున్నారు.