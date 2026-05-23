అటు శాంతి చర్చలు- ఇటు ట్రంప్ హెచ్చరికలు- అమెరికా మరోసారి ఇరాన్‌పై దాడులకు సిద్ధమా?

ఇరాన్‌పై సైనిక దాడులపై అమెరికాలో తీవ్ర చర్చ- చర్చలు ఫలించకపోతే దాడులు తప్పవని ట్రంప్ సంకేతాలు- పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్, ఖతర్ ప్రతినిధుల మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలు- గ్రీన్‌లాండ్‌పై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు మరోసారి వివాదాస్పదం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 23, 2026 at 7:21 AM IST

US Iran War : అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి ప్రమాదకర దశకు చేరుకున్నాయి. ఇరాన్‌తో శాంతి చర్చలు కొనసాగుతూనే మరోసారి సైనిక దాడులకు అమెరికా సిద్ధమవుతోందన్న వార్తలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఇరాన్‌పై తాజా దాడుల అవకాశాలను తీవ్రంగా పరిశీలిస్తోందని అమెరికన్ మీడియా సంస్థలు వెల్లడించాయి. అయితే ఇప్పటివరకు తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

సీబీఎస్ న్యూస్ కథనం ప్రకారం, ఇరాన్‌పై సంభావ్య దాడుల నేపథ్యంలో అమెరికా సైన్యం, ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాలకు చెందిన పలువురు అధికారులు తమ మెమోరియల్ డే వీకెండ్ సెలవులను రద్దు చేసుకున్నారు. మొదట న్యూజెర్సీలోని తన గోల్ఫ్ క్లబ్‌లో వీకెండ్ గడపాలని భావించిన ట్రంప్ కూడా తన ప్రణాళిక మార్చుకుని వైట్ హౌస్‌కు తిరిగి వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఇక అక్సియోస్ నివేదిక ప్రకారం, చర్చలు చివరి నిమిషంలో ఫలించకపోతే ఇరాన్‌పై కొత్త దాడులకు ట్రంప్ సీరియస్‌గా ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. శుక్రవారం ఉదయం ట్రంప్ తన జాతీయ భద్రతా బృందంతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, రక్షణ శాఖ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్, సీఐఏ డైరెక్టర్ జాన్ రాట్‌క్లిఫ్, వైట్ హౌస్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ సుసీ వైల్స్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

ఇదే సమయంలో చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్ రంగంలోకి దిగడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఆయన ప్రస్తుతం టెహ్రాన్‌లో ఉన్నారు. శనివారం ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ కమాండర్ జనరల్ అహ్మద్ వాహిదీతో సమావేశం కానున్నట్లు సమాచారం. ఖతర్ ప్రతినిధులు కూడా ఈ చర్చల్లో భాగస్వామ్యమవుతున్నారు. అయితే చర్చలు చాలా క్లిష్టంగా సాగుతున్నాయని అమెరికా అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజూ డ్రాఫ్ట్‌లు మారుతున్నా పెద్దగా పురోగతి కనిపించడం లేదని పేర్కొంటున్నారు.

ఈ పరిస్థితుల మధ్య ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత ఉద్రిక్తతకు దారితీశాయి. "ఇరాన్ ఒప్పందం చేసుకోవాలని ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంది. కానీ వాళ్లు అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండటాన్ని మేము ఎప్పటికీ అనుమతించం. అందుకే మేము కఠిన చర్యలు తీసుకున్నాం" అని ట్రంప్ అన్నారు. మరోవైపు అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో మాత్రం చర్చల్లో కొంతమేర పురోగతి కనిపించిందని తెలిపారు. స్వీడన్‌లో జరిగిన నాటో విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన, "అతి ఆశావహంగా చెప్పలేం కానీ కొద్దిపాటి కదలిక మాత్రం కనిపిస్తోంది" అన్నారు.

హలో గ్రీన్ ల్యాండ్!
ఇక ట్రంప్ మరోసారి గ్రీన్‌లాండ్ అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకురావడం చర్చనీయాంశమైంది. "హలో గ్రీన్‌లాండ్" అంటూ గ్రీన్‌లాండ్ వైపు చూస్తున్న తన ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ పోస్టు అంతర్జాతీయంగా విమర్శలకు దారితీసింది. ఇటీవల అమెరికా ప్రత్యేక ప్రతినిధి జెఫ్ ల్యాండ్రీ గ్రీన్‌లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లడం, అక్కడ రాజకీయ, వ్యాపార నేతలతో సమావేశాలు నిర్వహించడం కూడా వివాదాస్పదమైంది.

అమెరికా గ్రీన్‌లాండ్‌లో తన దౌత్య ఉనికిని పెంచేందుకు కొత్త కాన్సులేట్ భవనాన్ని ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా స్థానిక ప్రజలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. గ్రీన్‌లాండ్ రాజధాని నూక్‌లో వందలాది మంది నిరసనకారులు ర్యాలీలు నిర్వహించారు. "మాకు మీ డబ్బు అవసరం లేదు", "మాగా ట్రోజన్ హార్స్‌ను మేము గుర్తించగలం" అంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అమెరికా వెనక్కి వెళ్లాలని నినాదాలు చేశారు.

ఇదే సమయంలో గ్రీన్‌లాండ్ చమురు నిల్వలపై జెఫ్ ల్యాండ్రీ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా చర్చకు దారితీశాయి. గ్రీన్‌లాండ్ రోజుకు 20 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురు ఉత్పత్తి చేయగలదని, అలా జరిగితే హర్మూజ్ జలసంధిపై ఉన్న ఒత్తిడి తగ్గుతుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. కేవలం 10 నెలల్లోనే ఉత్పత్తి ప్రారంభం కావచ్చని కూడా చెప్పారు. గ్రీన్‌లాండ్‌ను ప్రపంచ వ్యూహాత్మక పటంలో నిలబెట్టింది ట్రంపేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాఘ్చీ ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. అమెరికా చేస్తున్న అతిశయ డిమాండ్లు శాంతి చర్చలకు ప్రధాన అడ్డంకిగా మారాయని ఆయన ఆరోపించారు. గతంలో ఇచ్చిన హామీలను అమెరికా నిలబెట్టుకోలేదని, ఒకవైపు చర్చలు చేస్తూనే మరోవైపు సైనిక ఒత్తిడి పెంచుతోందని విమర్శించారు. అయితే ఇరాన్ మాత్రం చర్చలను కొనసాగించేందుకు సిద్ధంగానే ఉందని తెలిపారు. గుటెరస్ స్పందిస్తూ, ఏ దేశ సార్వభౌమాధికారంపై బలప్రయోగాన్ని తాను వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రాంతీయ స్థిరత్వం కోసం దౌత్యపరమైన పరిష్కారమే మార్గమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

