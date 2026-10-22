ఇండియన్ ఎంబసీలో US దీపావళి స్టాంప్ ఆవిష్కరణ
వాషింగ్టన్ డీసీలోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో కొత్త దీపావళి స్టాంపును ఆవిష్కరించారు. 2016 తర్వాత రెండోసారి దీపావళి స్టాంపు విడుదల చేశారు.
Published : October 22, 2026 at 10:09 AM IST
US Diwali Postal Stamp : చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా నిలిచే దీపావళి పండుగను పురస్కరించుకుని అమెరికా పోస్టల్ సర్వీస్ (యూఎస్పీఎస్) 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక పోస్టల్ స్టాంపును విడుదల చేసింది. సంప్రదాయ రంగోలి నమూనాతో రూపొందించిన ఈ స్టాంపును వాషింగ్టన్ డీసీలోని భారత రాయబార కార్యాలయంలో ఆవిష్కరించారు. అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా, యూఎస్పీఎస్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శిబానీ గంభీర్, కళాకారిణి సంగీతా భూతదా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. దీపావళి పండుగ స్ఫూర్తిని ప్రజల రోజువారీ ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల్లోనూ భాగం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ స్టాంపును విడుదల చేసినట్లు యూఎస్పీఎస్ తెలిపింది. ప్రకాశవంతమైన రంగులతో కూడిన సంప్రదాయ రంగోలి నమూనా ఈ స్టాంపుకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. చీకటిపై వెలుగు సాధించిన విజయాన్ని గుర్తుచేసేలా దీపావళి సందేశాన్ని ఈ స్టాంపు ప్రతిబింబిస్తోంది.
Celebrate the Festival of Lights in style: with the 2026 Diwali stamp, featuring a vibrant rangoli. Diyas light the way as we celebrate light over darkness. Bring a little of that light to your mail by ordering these stamps today https://t.co/GWyb7C2x6n https://t.co/g29WpJJJKt— U.S. Postal Service (@USPS) October 21, 2026
రంగోలి నమూనాతో ప్రత్యేక ఆకర్షణ
హ్యూస్టన్లో నివసిస్తున్న భారతీయ కళాకారిణి సంగీతా భూతదా ఈ స్టాంపు కోసం రంగోలి నమూనాను రూపొందించారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో రంగోలికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. రంగుల బియ్యపు పిండి, సుద్ద, పూల రేకులు వంటి పదార్థాలతో నేలపై వివిధ ఆకృతుల్లో రంగోలి వేస్తారు. పండుగలు, శుభకార్యాల సందర్భంగా ఇంటి ముందు రంగోలి వేయడం ఆనవాయితీ. ఇది అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తుందని చాలామంది విశ్వసిస్తారు. ఈ సంప్రదాయ కళను ప్రతిబింబించేలా భూతదా రూపొందించిన నమూనాలో తెలుపుతో పాటు నీలం, నారింజ, ఆకుపచ్చ, ఎరుపు వంటి ప్రకాశవంతమైన రంగులను ఉపయోగించారు. అసలు రంగోలి ఎనిమిది అడుగుల వ్యాసంతో రూపొందింది. తపాలా స్టాంపుపై మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా రంగులను ఎంచుకోవడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
ఏడాది పాటు సాగిన రూపకల్పన
ఈ స్టాంపు తయారీ ప్రక్రియ ఏడాది క్రితమే ప్రారంభమైనట్లు సంగీతా భూతదా తెలిపారు. యూఎస్పీఎస్ తనను సంప్రదించిన తర్వాత వివిధ నమూనాలను రూపొందించి సంస్థకు పంపించినట్లు చెప్పారు. మొత్తం 12 స్కెచ్లను పంపించగా, వాటిలో నాలుగింటిని అధికారులు ఎంపిక చేశారు. ఆ తర్వాత తుది నమూనాను సిద్ధం చేశారు. రంగోలి అసలు రూపాన్ని రూపొందించడానికి దాదాపు పది రోజులు పట్టిందని భూతదా వెల్లడించారు. స్టాంపుపై అందంగా కనిపించేలా ప్రకాశవంతమైన రంగులను ఉపయోగించాలని మాత్రమే తనకు సూచన అందినట్లు వివరించారు. ఈ స్టాంపును జెన్నిఫర్ ఆర్నాల్డ్ రూపొందించగా, విలియం జె. గికర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు. సంప్రదాయ భారతీయ కళను అమెరికా తపాలా స్టాంపు ద్వారా పరిచయం చేయడం తనకు ప్రత్యేక అనుభూతినిచ్చే అంశమని భూతదా తెలిపారు.
2016 తర్వాత రెండోసారి
దీపావళి సందర్భంగా యూఎస్పీఎస్ స్టాంపును విడుదల చేయడం ఇది రెండోసారి. తొలిసారిగా 2016లో దీపావళి స్టాంపును విడుదల చేశారు. దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత మరోసారి ఈ పండుగకు ప్రత్యేక స్టాంపును తీసుకొచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతం కావడంలో యూఎస్పీఎస్తో భారత రాయబార కార్యాలయానికి ఉన్న సహకారం కీలకంగా నిలిచిందని భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా పేర్కొన్నారు. దీపావళి సందర్భంగా స్టాంపును విడుదల చేయాలనే ప్రయత్నం చాలా కాలంగా కొనసాగుతోందని తెలిపారు. గత ఏడాది కూడా ఇందుకోసం ప్రయత్నించామని, ప్రక్రియ పూర్తి కావడంలో కొంత ఆలస్యం జరిగినప్పటికీ ఆ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించామని చెప్పారు. ఈ ఏడాది రానున్న దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సంగీతా భూతదా రూపొందించిన అందమైన రంగోలి నమూనాను యూఎస్పీఎస్ విడుదల చేయడం సంతోషంగా ఉందని క్వాత్రా పేర్కొన్నారు.
అమెరికా వారసత్వంలో వివిధ సంస్కృతులకు చోటు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ సంస్కృతులను గుర్తిస్తూ యూఎస్పీఎస్ 1893 నుంచి తపాలా స్టాంపులను విడుదల చేస్తోందని శిబానీ గంభీర్ తెలిపారు. ఈ స్టాంపులు అమెరికా గొప్ప, బహుముఖ వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఉంటాయని వివరించారు. వివిధ సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలను తపాలా స్టాంపుల ద్వారా ప్రజలకు పరిచయం చేసే అవకాశం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దీపావళి స్టాంపు విడుదలతో భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయ కళకు అమెరికా తపాలా వ్యవస్థలో మరోసారి గుర్తింపు లభించింది. రంగోలి వంటి ప్రాచీన జానపద కళను కొత్త రూపంలో ప్రజలకు పరిచయం చేయడంతో పాటు, వెలుగుల పండుగ సందేశాన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాల ద్వారా విస్తరించేందుకు ఈ స్టాంపు ఉపయోగపడనుంది.
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