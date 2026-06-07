గల్ఫ్ దేశాల పునర్నిర్మాణానికి ఇరాన్ ఆస్తులేనా? అమెరికా కీలక ప్రతిపాదనపై చర్చ
ఇరాన్ దాడులతో నష్టపోయిన గల్ఫ్ మిత్రదేశాలకు సాయం చేయాలని అమెరికా యోచన- స్తంభింపజేసిన ఇరాన్ ఆస్తులను వినియోగించే అవకాశాలపై పరిశీలన- నష్టాల అంచనాలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులకు అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి ఆదేశాలు
Published : June 7, 2026 at 9:18 AM IST
US Plan On Iran Properties : ఇరాన్ దాడుల కారణంగా నష్టపోయిన గల్ఫ్ మిత్రదేశాల పునర్నిర్మాణానికి అమెరికా కీలక ప్రణాళికను పరిశీలిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. ఇందుకోసం ఇరాన్కు చెందిన స్తంభింపజేసిన ఆస్తులను వినియోగించే అవకాశాలను అమెరికా ఆర్థిక శాఖ అధ్యయనం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. యుద్ధ ప్రభావంతో దెబ్బతిన్న మౌలిక వసతుల మరమ్మతులు, పునర్నిర్మాణ పనులకు ఈ నిధులను ఉపయోగించవచ్చా అనే అంశంపై అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అమెరికా ఆర్థిక మంత్రి స్కాట్ బెసెంట్ ఈ అంశంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఇరాన్ దాడుల కారణంగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎంత మేర నష్టం వాటిల్లిందో సమగ్ర అంచనా వేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించినట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే జరిగిన నష్టంతో పాటు భవిష్యత్తులో మరమ్మతులు, పునర్నిర్మాణ పనులకు ఎంత వ్యయం అవుతుందనే వివరాలను కూడా సేకరించాలని సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అమెరికాకు భద్రతా భాగస్వాములుగా ఉన్న గల్ఫ్ దేశాలపై యుద్ధ ప్రభావం గణనీయంగా పడిందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నష్టభారాన్ని తగ్గించేందుకు ఇరాన్ ఆస్తులను ఉపయోగించవచ్చా అనే అంశాన్ని చట్టపరంగా, ఆర్థికపరంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఏయే ఆస్తులను ఇందుకోసం వినియోగిస్తారనే అంశంపై స్పష్టత లేదు. అమెరికా స్తంభింపజేసిన బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నిధులా, లేక ఇతర దేశాల్లో ఉన్న ఇరాన్ ఆస్తులా అనే విషయంపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
ఇరాన్కు చెందిన ఆస్తులను పునర్నిర్మాణానికి వినియోగించే ప్రతిపాదన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఎందుకంటే ఇదే సమయంలో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పరోక్ష శాంతి చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆ చర్చల్లో భాగంగా విదేశాల్లో నిలిచిపోయిన తమ నిధులను విడుదల చేయాలని ఇరాన్ పదేపదే డిమాండ్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా సుమారు 24 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఆస్తులను విడుదల చేయడం ఏ శాంతి ఒప్పందానికైనా కీలకమని తెహ్రాన్ స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉండగా, కాల్పుల విరమణ అమల్లో ఉన్నప్పటికీ అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు పూర్తిగా తగ్గలేదు. ఫిబ్రవరి చివర్లో ప్రారంభమైన ఘర్షణల తర్వాత ఇరాన్ పలు గల్ఫ్ దేశాలపై డ్రోన్, క్షిపణి దాడులకు పాల్పడినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, కువైట్, బహ్రెయిన్, ఖతార్, ఒమన్ వంటి దేశాలు ఈ దాడుల ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.
తాజాగా హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలకు ముప్పుగా మారిన ఇరాన్ డ్రోన్లను గుర్తించిన తర్వాత అమెరికా బలగాలు ఇరాన్ తీరప్రాంత రాడార్ కేంద్రాలపై దాడులు నిర్వహించినట్లు సమాచారం. గోరుక్, ఖేశ్మ్ దీవి ప్రాంతాల్లోని రాడార్ వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ చర్య చేపట్టినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. ఈ దాడులకు ప్రతీకారంగా ఇరాన్ కువైట్, బహ్రెయిన్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై క్షిపణులను ప్రయోగించినట్లు సమాచారం. కువైట్ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కొన్ని క్షిపణులు జనావాస ప్రాంతాల మీదుగా వెళ్లి భవనాలకు స్వల్ప నష్టం కలిగించాయి. అయితే ప్రాణనష్టం జరగలేదని వెల్లడించారు. బహ్రెయిన్లో అత్యవసర హెచ్చరిక సైరన్లు మోగించి ప్రజలను అప్రమత్తం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ విప్లవ గార్డులు అమెరికా స్థావరాలను విజయవంతంగా లక్ష్యంగా చేసుకున్నామని ప్రకటించగా, అమెరికా మాత్రం ఎక్కువ శాతం క్షిపణులను గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకున్నాయని తెలిపింది. మరో క్షిపణి లక్ష్యాన్ని చేరుకోలేదని వెల్లడించింది. ఈ పరిణామాలన్నీ కొనసాగుతున్న శాంతి చర్చలను మరింత క్లిష్టంగా మారుస్తున్నాయి. ఒకవైపు ఆస్తుల విడుదలపై ఇరాన్ ఒత్తిడి పెంచుతుండగా, మరోవైపు గల్ఫ్ దేశాల పునర్నిర్మాణానికి అదే ఆస్తులను వినియోగించాలనే అమెరికా ప్రతిపాదన తెరపైకి రావడం కొత్త వివాదానికి దారితీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఇదే సమయంలో పాకిస్థాన్ కూడా మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఆ దేశ అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి మొహ్సిన్ నక్వీ ఇటీవల తెహ్రాన్ వెళ్లి ఇరాన్ అత్యున్నత నాయకత్వానికి ప్రత్యేక సందేశాన్ని అందించినట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. లెబనాన్ సరిహద్దుల్లోనూ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. అక్కడ జరిగిన తాజా వైమానిక దాడుల్లో లెబనాన్ సైన్యానికి చెందిన అధికారులు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. ఈ పరిణామాలు అమెరికా-ఇరాన్ విభేదాలకు మరింత సంక్లిష్టతను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. అయితే గల్ఫ్ దేశాల పునర్నిర్మాణానికి ఇరాన్ ఆస్తులను వినియోగించాలనే అమెరికా ఆలోచన అమలులోకి వస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పటికీ స్పష్టత లేదు. అయితే ఈ ప్రతిపాదన అమలైతే ప్రాంతీయ రాజకీయాలు, శాంతి చర్చలు, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంబంధాలపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపే అవకాశముందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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