నాటోకు అమెరికా బిగ్ షాక్- యూరప్ నుంచి యుద్ధ విమానాలు, నౌకలు భారీగా తగ్గింపు!
అమెరికా సైనిక వ్యూహంలో కీలక మార్పులు- నాటోకు సైనిక సహకారం తగ్గింపు- యూరప్ దేశాలు తమ రక్షణ వ్యయాల్ని పెంచుకోవాలని సూచన
Published : June 12, 2026 at 6:56 PM IST
US Plans Force Reduction in Europe : దశాబ్దాల పాటు యూరప్ భద్రతకు అండగా నిలిచిన అమెరికా ఇప్పుడు సైనిక వ్యూహంలో కీలక మార్పులకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా నాటో (NATO) కార్యకలాపాల కోసం అమెరికా అందిస్తున్న యుద్ధ విమానాలు, యుద్ధ నౌకలు సహా నిఘా వ్యవస్థల్ని కూడా గణనీయంగా తగ్గించాలని వాషింగ్టన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఒకవైపు రష్యా నుంచి ముప్పు ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తే ఐరోపా భద్రతా వ్యవస్థపైనే ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందన్న ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నాటో మిత్ర దేశాలకు అమెరికా అందిస్తూ వస్తున్న వైమానిక, నౌకాదళ మద్దతును తగ్గించనున్నట్లు తాజాగా 'ది న్యూయార్క్ టైమ్స్' వెల్లడించింది. ఇద్దరు ఐరోపా అధికారుల నుంచి సమాచారాన్ని ఉటంకిస్తూ ప్రచురించిన ఈ కథనం ప్రకారం, అమెరికా నిర్ణయం నాటో సైనిక సామర్థ్యాలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపించనున్నాయి.
భారీగా తగ్గనున్న యుద్ధ విమాన సంపద
ప్రస్తుతం ఐరోపా రక్షణ కోసం అందుబాటులో ఉన్న సుమారు 150 వరకు F-16, F- 15E యుద్ధ విమానాల సంఖ్యను 100కు తగ్గించాలని అమెరికా యోచిస్తోంది. అంటే సగానికి సగం తగ్గిస్తుందన్నమాట. ఇంకా సముద్ర నిఘా కోసం ఉపయోగించే విమానాల సంఖ్యను కూడా 26 నుంచి 15 కు కుదించనున్నట్లు కథనం పేర్కొంది. ఇక్కడ అత్యంత కీలకమైన ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ ట్యాంకర్ జెట్లను కూడా పూర్తిగా ఉపసంహరించుకునే ప్రతిపాదన కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం యూరప్ దగ్గర ఇలాంటి 8 ట్యాంకర్లు అందుబాటులో ఉండగా వీటన్నింటినీ అమెరికా వెనక్కి తీసుకోనుంది.
ఏరియల్ రీఫ్యూయెలింగ్ అంటే యుద్ధ విమానం గాలిలో ఉండగానే మరో యుద్ధ విమానం ట్యాంకర్ నుంచి ఇంధనం నింపుతారు. దీంతో యుద్ద సమయాల్లో లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కిందికి దిగకుండా ఎక్కువ సేపు ఆకాశంలోనే ఉండేందుకు ఇది సహాయపడుతుంది. అమెరికా తన క్షిపణుల్ని ప్రయోగించే సామర్థ్యం కలిగిన ఒక జలాంతర్గామి, ఒక విమాన వాహక నౌకతో పాటు మరికొన్ని యుద్ధ నౌకల్ని ఇతర ప్రాంతాలకు మళ్లించనున్నట్లు రిపోర్ట్ పేర్కొంది. ఐరోపా రక్షణ కోసం కేటాయించిన రెండు బాంబర్ దళాల్లో (బాంబర్ గ్రూప్స్) ఒకదానిని వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
బలహీనంగా మారనున్న నాటో?
ఒకవేళ నిజంగానే ఈ మార్పులు అమలైతే నాటో లాంగ్ రేంజ్ స్ట్రైక్స్ సహా నిఘా కార్యకలాపాలు నిర్వహించే సామర్థ్యం తగ్గొచ్చని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రష్యా జలాంతర్గాముల కదలికల్ని పర్యవేక్షించడం, అవసరమైతే దీర్ఘ శ్రేణి క్షిపణి దాడులు చేపట్టడం ఇకపై కష్టతరం కావొచ్చని భావిస్తున్నారు. యూఎస్ యూరోపియన్ కమాండ్ (EUCOM) మాత్రం ఈ చర్యను పూర్తి స్థాయి ఉపసంహరణగా కాకుండా 'రైట్సైజ్'గా అభివర్ణించింది.
నాటోలో అమెరికా బలగాలపైనే అధికంగా ఆధారపడటం అంత మంచిది కాదని, యూరప్ దేశాలు తమ రక్షణ బాధ్యతల్ని మరింతగా వారి భుజాన వేసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చిందని వాదిస్తోంది. ఇంకా 2026 జాతీయ రక్షణ వ్యూహం, నాటో 3.O విజన్లో భాగంగానే ఈ మార్పులు జరుగుతున్నట్లు అమెరికా అధికారులు వెల్లడించారు. ఐరోపా దేశాలు సహా కెనడా తమ రక్షణ వ్యయాల్ని పెంచి ఈ ప్రాంత భద్రతలో మరింత కీలక పాత్ర పోషించాలని అమెరికా కోరుతోంది.
నాటో అంటే ఏంటి?
నాటో అంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. కొన్ని యూరప్ దేశాలు, ఉత్తర అమెరికా దేశాల (అమెరికా, కెనడా) మధ్య ఏర్పడిన అంతర్జాతీయ సైనిక కూటమి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అప్పటి సోవియట్ యూనియన్ (రష్యా) నుంచి ఎదురయ్యే ముప్పును తిప్పికొట్టేందుకు, పశ్చిమ దేశాల రక్షణ కోసం అమెరికా నాయకత్వంలో ఈ కూటమి ఏర్పడింది. ఈ కూటమిలోని ఏ ఒక్క దేశంపై దాడి జరిగినా, అది కూటమిలోని అన్ని దేశాలపై జరిగిన దాడిగా పరిగణించాలనేది నాటో ముఖ్య సూత్రం. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నాటో అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తిమంతమైన సైనిక కూటమిగా చెబుతుంటారు.
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