ఇరాన్ నౌకలను సీజ్ చేసేందుకు అమెరికా ప్లాన్!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇరాన్కు చెందిన వాణిజ్య నౌకలు, చమురు ట్యాంకర్లను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకునేందుకు వాషింగ్టన్ కసరత్తు- అమెరికా మీడియా కథనాలు వెల్లడి
Published : April 19, 2026 at 10:52 PM IST
US Planning To Seize Iran Linked Oil Tankers : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇరాన్పై ఒత్తిడి పెంచేందుకు అమెరికా మరో వ్యూహాన్ని అమలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇరాన్కు చెందిన వాణిజ్య నౌకలు, చమురు ట్యాంకర్లను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకునే ప్రణాళికపై వాషింగ్టన్ కసరత్తు చేస్తున్నట్లు అమెరికా మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే ఇరాన్ పోర్టులపై దిగ్బంధన చర్యలు చేపట్టిన అమెరికా, ఇప్పుడు దాని సముద్ర రవాణా వ్యవస్థను దెబ్బతీయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇరాన్కు అవసరమైన సరుకులు తరలించే నౌకలు, చమురును ఎగుమతి చేసే ట్యాంకర్లు అన్నీ అమెరికా నిఘాలోకి రానున్నాయి. దీంతో ఈ ఉద్రిక్తతలు పశ్చిమాసియాను దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఇటీవల ఇరాన్ నౌకలు కొన్ని నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన ఘటనల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం. పశ్చిమాసియాకు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో కూడా ఇరాన్కు చెందిన నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకుని వాటిని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు పెంటగాన్ సిద్ధమవుతోందని సమాచారం. హర్మూజ్ జలసంధి ప్రాంతంలో ఇప్పటివరకు అమెరికా దాదాపు 23 నౌకలను అడ్డుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో ఆయుధాలు లేదా చమురు ఉండే అవకాశముందని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ రోజుకు సుమారు 16 లక్షల బ్యారెళ్ల చమురును విక్రయిస్తుండగా, ఎక్కువ భాగం చిన్న రిఫైనరీల ద్వారా మార్కెట్కు చేరుతోంది.