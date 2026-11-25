మళ్లీ మొదలైన ట్రంప్ టారిఫ్ల మోత- జాబితాలో భారత్ సహా 16 దేశాలు!
US Tariffs on India : భారత్, చైనా సహా డజనుకు పైగా దేశాలపై అమెరికా కొత్త సుంకాలు విధించనున్నట్లు సమాచారం
Published : November 25, 2026 at 7:35 AM IST
భారత్, చైనా సహా డజనుకు పైగా దేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే వస్తువులపై కొత్త సుంకాలు విధించేందుకు అమెరికా సిద్ధమవుతోంది. ఫిబ్రవరిలో అమెరికా సుప్రీంకోర్ట్ రద్దు చేసిన పాత సుంకాల స్థానంలో కొత్త దిగుమతి సుంకాలను విధించాలని ట్రంప్ సర్కార్ యోచిస్తోంది. భారత్, చైనా, ఈయూ సహా 16 దేశాల్లో పారిశ్రామిక సబ్సిడీలపై చేసిన విచారణ నివేదికను అమెరికా వాణిజ్య ప్రతినిధి జేమిసన్ గ్రీర్ త్వరలోనే విడుదల చేయనున్నారు. ఈ ప్రతిపాదిత సుంకాల జాబితాలో భారత్, వియత్నాంలపై అత్యధిక భారం పడే అవకాశం ఉందని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ పేర్కొంది. ఐరోపా సమాఖ్య, జపాన్, దక్షిణ కొరియాపై 15 శాతం లేదా అంతకంటే తక్కువ సుంకాలు ఉండే అవకాశం ఉంది. కొత్త సుంకాలు ఆయా దేశాల నుంచి ఎగుమతయ్యే చాలా వస్తువులకు వర్తించనున్నాయి. జాతీయ భద్రతా కారణాలతో ప్రత్యేక సుంకాలు ఎదుర్కొంటున్న అల్యూమినియం, స్టీల్, ఆటోమొబైల్స్ వంటి కొన్ని ఉత్పత్తులను ఇందులోంచి మినహాయించే అవకాశం ఉంది. తుది సుంకాల రేట్లను అమెరికా త్వరలోనే అధికారికంగా ప్రకటించనుంది.