డ్రోన్లను ఎదుర్కొనేందుకు అమెరికా కొత్త ఆయుధాలు- లేజర్లు, మైక్రోవేవ్లతో టార్గెట్
డ్రోన్ దాడులను అడ్డుకునేందుకు నాలుగు కొత్త ఆయుధ వ్యవస్థల ఎంపిక- లేజర్, హై పవర్ మైక్రోవేవ్ టెక్నాలజీలతో డ్రోన్లపై దాడి- అమెరికాలోని కీలక ప్రాంతాల రక్షణకు ప్రయోగాత్మక పరీక్షలు
Published : October 6, 2026 at 7:48 PM IST
America New Weapons : డ్రోన్ల ముప్పు రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. తక్కువ ఖర్చుతో తయారయ్యే చిన్న డ్రోన్లు, సైనిక స్థావరాలు, సిబ్బంది, కీలక మౌలిక సదుపాయాలను టార్గెట్ చేసే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. దీంతో అమెరికా వీటిని ఎదుర్కొనేందుకు మరింత ఆధునిక ఆయుధాలపై దృష్టి పెట్టింది. ఇందులో భాగంగా లేజర్, హై పవర్ మైక్రోవేవ్ టెక్నాలజీలతో పనిచేసే నాలుగు ఆయుధ వ్యవస్థలను అమెరికా రక్షణ శాఖ ఎంపిక చేసింది. అమెరికా రక్షణ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని జాయింట్ ఇంటర్ఏజెన్సీ టాస్క్ ఫోర్స్ 401 ఆ ఆయుధాలను ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించనుంది. డ్రోన్లను ఎదుర్కొనే విషయంలో ఆ వ్యవస్థలు ఎంత సమర్థంగా పనిచేస్తాయి? వాటిని ఇతర రక్షణ వ్యవస్థలతో ఎలా కలిపి ఉపయోగించవచ్చనే అంశాలను పరీక్షల్లో పరిశీలించనున్నారు.
ఆ నాలుగు ఆయుధాలు ఇవే
అమెరికా ఎంపిక చేసిన నాలుగు వ్యవస్థల్లో ఏరోవైరాన్మెంట్కు చెందిన పల్లెటైజ్డ్ హై-ఎనర్జీ లేజర్, ఎపిరస్ రూపొందించిన లియోనిడాస్ హై-పవర్డ్ మైక్రోవేవ్ సిస్టమ్, కోర్డ్ సంస్థకు చెందిన ఫైర్ఫ్లై హై-ఎనర్జీ లేజర్, బోయింగ్ రూపొందించిన కాంపాక్ట్ లేజర్ వెపన్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణ క్షిపణులు లేదా తుపాకీ గుళ్లలా పనిచేయవు. నేరుగా కరెంట్ను ఉపయోగించి డ్రోన్లను నిర్వీర్యం చేయడం వీటి ప్రత్యేకత. అందుకే వీటిని డైరెక్ట్ ఎనర్జీ వెపన్స్గా పిలుస్తారు.
లేజర్తో డ్రోన్ను ఎలా ఆపుతారు?
హై ఎనర్జీ లేజర్ ఆయుధాలు ఒక లక్ష్యంపై అత్యంత శక్తిమంతమైన లేజర్ కిరణాలను కేంద్రీకరిస్తాయి. ఆ కిరణాల ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే వేడి డ్రోన్లోని కీలక భాగాలను దెబ్బతీయగలదు. దీంతో డ్రోన్ పనిచేయకుండా చేయడం లేదా కూల్చివేయడం సాధ్యమవుతుంది. మరోవైపు హై పవర్ మైక్రోవేవ్ వ్యవస్థలు భిన్నంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి శక్తిమంతమైన విద్యుదయస్కాంత తరంగాలను విడుదల చేస్తాయి. ఆ తరంగాలు డ్రోన్లోని ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్లను ప్రభావితం చేయగలవు. ఫలితంగా డ్రోన్ నియంత్రణ వ్యవస్థలు లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలు పనిచేయకుండా పోయే అవకాశం ఉంటుంది.
ఒక్క ఆయుధంతోనే అంతా సాధ్యం కాదు!
డ్రోన్ ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి ఒకే రకమైన ఆయుధం సరిపోదని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. వివిధ రకాల డ్రోన్లు, వాటి పరిమాణం, వేగం, ఎగిరే ఎత్తు వంటి అంశాలను బట్టి రక్షణ విధానాలను మార్చాల్సి ఉంటుంది. అందుకే లేజర్, మైక్రోవేవ్ ఆయుధాలను ఇప్పటికే ఉన్న కౌంటర్ డ్రోన్ వ్యవస్థలతో కలిపి ఉపయోగించాలనేది అమెరికా ఆలోచన. ఇలా పలు స్థాయిల్లో రక్షణ కల్పించడం ద్వారా డ్రోన్ దాడులను అడ్డుకోవచ్చని భావిస్తోంది. జాయింట్ ఇంటర్ఏజెన్సీ టాస్క్ ఫోర్స్ 401 అధిపతి బ్రిగేడియర్ జనరల్ మాట్ రాస్ మాట్లాడుతూ, హై ఎనర్జీ లేజర్లు, హై పవర్ మైక్రోవేవ్ వ్యవస్థలు డ్రోన్ రక్షణలో ఉపయోగపడే సాధనాలని చెప్పారు. ఆ ప్రయోగాత్మక కార్యక్రమం ద్వారా వాస్తవ పరిస్థితుల్లో వాటి పనితీరును పరిశీలించడంతో పాటు దేశ రక్షణలో వీటిని ఎలా ఉపయోగించాలి, నిర్వహించాలనే విషయాలపై స్పష్టత వస్తుందని తెలిపారు.
అమెరికా గగనతల భద్రతపైనా పరీక్షలు
దేశంలోనే ఆ ఆయుధాలను పరీక్షించాల్సి ఉండటంతో గగనతల భద్రతకు కూడా అమెరికా ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. గతంలో ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA), టాస్క్ ఫోర్స్తో కలిసి న్యూ మెక్సికోలోని వైట్ శాండ్స్ మిసైల్ రేంజ్లో లేజర్ ఆయుధాల ప్రత్యక్ష పరీక్ష నిర్వహించింది. ఆ పరీక్ష సందర్భంగా అమెరికా గగనతల వ్యవస్థకు పెద్దగా ముప్పు లేదని అధికారులు అంచనా వేశారు. ఆ తర్వాత ఇలాంటి పరీక్షలు, కార్యకలాపాల కోసం కొన్ని విధానాలను రూపొందించారు.
డిసెంబర్లో మరో కీలక పరీక్ష
ప్రస్తుతం ఎంపిక చేసిన నాలుగు ఆయుధాలకే ప్రయోగాత్మక కార్యక్రమం పరిమితం కాదని అమెరికా రక్షణ శాఖ తెలిపింది. మరిన్ని డైరెక్టెడ్ ఎనర్జీ టెక్నాలజీలను కూడా పరిశీలించనుంది. డిసెంబర్లో ఉటాలోని డగ్వే ప్రూవింగ్ గ్రౌండ్లో మరో పోటీ పరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో కొత్త హై ఎనర్జీ లేజర్, మైక్రోవేవ్ వ్యవస్థలను పరిశీలించి.. భవిష్యత్లో ఉపయోగించడానికి సరైన టెక్నాలజీలను గుర్తించనున్నారు. తక్కువ ఖర్చుతో తయారయ్యే డ్రోన్లను ఖరీదైన క్షిపణులతో అడ్డుకోవడం ఎప్పుడూ ఆర్థికంగా అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో తక్కువ ఖర్చుతో, వేగంగా, అవసరమైన మేరకు శక్తిని ఉపయోగించి డ్రోన్లను అడ్డుకునే మార్గాలపై అమెరికా దృష్టి పెట్టింది. లేజర్, మైక్రోవేవ్ ఆయుధాలపై జరుగుతున్న ఈ పరీక్షలు, భవిష్యత్ డ్రోన్ వ్యతిరేక రక్షణలో కీలక మార్పులకు దారి తీసే అవకాశం ఉంది.
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