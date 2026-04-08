ETV Bharat / international

శుద్ధి చేసిన యురేనియంను అప్పగించకపోతే ఇరాన్‌పై మళ్లీ దాడులు : అమెరికా

కాల్పుల విరమణ కోసం ఇరాన్‌ ప్రాధేయపడింది- అమెరికాకు 47 ఏళ్లుగా పొంచి ఉన్న ముప్పు తొలిగింది: అమెరికా రక్షణమంత్రి హెగ్సెత్‌

US on Iran War
US on Iran War (@ youtube department of war)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 8:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

US on Iran War : శుద్ధి చేసిన యురేనియంను ఇరాన్‌ తమకు అప్పగించకపోతే మళ్లీ దాడులు చేపడతామని అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ తెలిపారు. అమెరికా ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో తాము నిర్దేశించిన అన్ని లక్ష్యాలను చేరుకున్నామని చెప్పారు. ఇరాన్‌తో ఇక ముప్పు లేదని అన్నారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వల్లే ఈ అద్భుత క్షణాలు సాకారమయ్యాయని వ్యాఖ్యానించారు. కాల్పుల విరమణ కోసం ఇరాన్ ప్రాధేయపడిందని, ఈ విషయం అందరికీ తెలుసని హెగ్సెత్‌ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్‌పై తాము చేపట్టిన ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ చరిత్రాత్మకమైనదని అన్నారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో అమెరికా బలగాలు ఇరాన్ సైన్యాన్ని నామరూపాల్లేకుండా చేశాయని ఉద్ఘాటించారు. ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిమిషాల్లోనే కుప్పకూల్చే సామర్థ్యం ఉన్నా, అధ్యక్షుడు దయ చూపించారని హెగ్సెత్ తెలిపారు. తాము విధించిన షరతులకు ఇరాన్ ఒప్పుకోకపోయి ఉంటే వారి విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని భీకర దాడులు జరిగేవని వెల్లడించారు.

"కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కోసం ఇరాన్ ప్రాధేయపడింది. ఈ విషయం మన అందరికీ తెలుసు. ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ చరిత్రాత్మకం. యుద్ధంలో అద్భుత విజయం సాధించాం. మా పోరాట దళాల్లో ఒకటైన సెంట్రల్ కమాండ్‌ కేవలం 10శాతం మంది సిబ్బందితో, ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సైన్యాన్ని నామరూపాల్లేకుండా చేసింది. ఇరాన్ మా షరతులకు అంగీకరించకుంటే ఆ దేశ విద్యత్ కేంద్రాలు, వంతెనలు, ఇంధన కేంద్రాలపై దాడులు జరిగేవి. ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను నిమిషాల్లోనే కుప్పకూల్చే సామర్థ్యం ఉన్నా ఆయన‍ (ట్రంప్‌) దయ చూపించారు."

--పీట్ హెగ్సెత్‌, అమెరికా రక్షణ మంత్రి

ఇరాన్‌తో ప్రత్యక్ష చర్చల ప్రణాళికలపై ఏదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు : వైట్‌హౌస్
మరోవైపు ఇరాన్‌తో ప్రత్యక్ష చర్చల ప్రణాళికలపై ఏదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదని వైట్‌హౌస్ వెల్లడించింది. ఈ వారం చివర్లో పాకిస్థాన్‌లో జరగనున్న అమెరికా- ఇరాన్ చర్చల్లో పాల్గొనడంపై ప్రశ్నించగా వైట్‌హౌస్ మీడియా కార్యదర్శి కరోలిన్ లెవిట్ ఈ మేరకు స్పందించారు. ప్రత్యక్ష చర్చల గురించి సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయని, కానీ అధ్యక్షుడు లేదా వైట్‌హౌస్ అధికారికంగా ప్రకటించేంత వరకు ఏదీ ఖరారు అయినట్లు కాదన్నారు.

ఇరాన్‌లో పాలన మార్పును స్వాగతించిన ట్రంప్
ఇదిలా ఉండగా ఇరాన్‌తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ మరోసారి హెచ్చరికలు చేశారు. టెహ్రాన్‌కు ఆయుధాలు సరఫరా చేసే దేశాలపై 50 శాతం సుంకాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. ఇందులో ఎలాంటి మినహాయింపులు లేవంటూ ట్రూత్‌ సోషల్‌ వేదికగా ట్రంప్‌ పోస్టు చేశారు. ఇరాన్‌లో పాలన మార్పును స్వాగతిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్‌, భవిష్యత్తులో ఆ దేశంతో కలిసి పనిచేయడానికి అమెరికా సన్నద్ధమవుతోందని తెలిపారు.

ఇరాన్ సహాయంతో అణు వ్యర్థాలను వెలికితీసి తొలగిస్తాం: ట్రంప్‌
ఇరాన్‌లో ఇకపై యురేనియం శుద్ధి కార్యక్రమాలు జరగవని ట్రంప్‌ తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్‌ అణు కేంద్రాల శిథిలాల కింద ఉన్న శుద్ధి చేసిన యురేనియంను వెలికితీస్తామని చెప్పారు. ఇరాన్‌లోని అణు కేంద్రాలు తమ నిఘా నీడలో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. గతేడాది దాడి జరిగినప్పటి నుంచి అణు కేంద్రాల్లో ఎలాంటి కార్యకలాపాలు జరగట్లేదని తెలిపారు. సుంకాలు, ఆంక్షల తొలగింపుపై రాబోయే రోజుల్లో ఇరాన్‌తో చర్చలు జరుపుతామని ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. ఇరాన్‌ 15 కీలక ప్రతిపాదనలు చేసిందని పేర్కొన్నారు. కాల్పుల విరమణ ప్రతిపాదనలోని అనేక అంశాలపై ఇప్పటికే ఇరుదేశాల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరిందని చెప్పారు. అయితే, ట్రంప్‌ పోస్టుపై ఇరాన్‌ ఇంకా స్పందించలేదు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.