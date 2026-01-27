ETV Bharat / international

భారత్‌-ఈయూ వాణిజ్య ఒప్పందంపై అమెరికా కీలక వ్యాఖ్యలు

రష్యా- ఉక్రెయిన్​ యుద్ధానికి పరోక్షంగా ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారంటూ ఈయూపై తీవ్ర ఆరోపణలు

US on India EU Trade Deal
US on India EU Trade Deal (AP News)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 8:55 AM IST

US on India EU Trade Deal : భారత్‌, యురోపియన్‌ యూనియన్‌ల మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ముగింపు దశకు వచ్చిన వేళ అమెరికా ఆర్థికశాఖ మంత్రి స్కాట్‌ బెసెంట్‌ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా- ఉక్రెయిన్​ యుద్ధానికి పరోక్షంగా ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారంటూ ఈయూపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. "రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారత్‌పై 25 శాతం సుంకాలను విధించాం. కానీ ఏం జరిగిందో చూశారా? యురోపియన్లు భారత్‌తో వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. రష్యన్ చమురు తొలుత భారత్‌కు వెళ్తోంది. అక్కడి నుంచి శుద్ధి చేసిన చమురు ఉత్పత్తులు బయటకు వస్తున్నాయి. వాటిని ఐరోపావాసులు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. తద్వారా తమపై యుద్ధానికి తామే నిధులు సమకూరుస్తున్నారు." అని బెసెంట్‌ పేర్కొన్నారు.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్ నాయకత్వంలో ఉక్రెయిన్‌- రష్యా యుద్ధానికి తెరపడుతుందని ఆర్థిక మంత్రి బెసెంట్‌ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. దీనికి పరిష్కారం చూపేందుకు ట్రంప్ కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారంలో ఐరోపా దేశాల కంటే అమెరికానే చాలా పెద్ద త్యాగాలు చేసిందని గుర్తుచేశారు. కానీ, ఆ త్యాగాలేంటో మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు.

అంతకుముందు భారత్‌పై అమెరికా విధించిన సుంకాలు సగానికి తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లు బెసెంట్‌ ఇటీవల సూచనప్రాయంగా వెల్లడించారు. "రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను భారత్‌ తగ్గించుకుంది. అది భారీ విజయం. చమురు విషయంలో ఇప్పటికీ టారిఫ్‌లు అమల్లో ఉన్నాయి. వాటిని తొలగించడానికి ఒక మార్గం ఉందని అనుకుంటున్నాను" అని సుంకాల తొలగింపు గురించి పరోక్షంగా వివరించారు.

'భారత్- ఈయూ చర్చలు ముగిశాయి'
భారత్‌, ఐరోపా సమాఖ్య మధ్య ప్రతిపాదిత స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం-FTAపై చర్చలు ముగిశాయని కేంద్ర వాణిజ్య కార్యదర్శి రాజేశ్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. మంగళవారం అందుకు సంబంధించి ప్రకటన వెలువడనుందని చెప్పారు. ప్రస్తుతం FTAలోని అంశాలపై న్యాయ పరిశీలన జరుగుతోందని వెల్లడించారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల భారత్, ఈయూ దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం బలోపేతమై, ఆర్థిక సంబంధాలు పటిష్ఠమవుతాయని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరు పక్షాల మధ్య పెట్టుబడుల ప్రవాహం కూడా ఉంటుందని వెల్లడించారు. భారత్‌, ఈయూ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం 2027 ఆరంభంలో అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. FTA వల్ల ఐరోపా సమాఖ్య, భారత్‌లో 100 బిలియన్ డాలర్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశం ఉంది. జౌళి, తోళ్లు, దుస్తులు, రత్నాభరణాలు, హస్తకళలు వంటి కార్మిక ఆధారిత ఎగుమతులపై జీరో టారిఫ్ విధించాలని భారత్, ఈయూను కోరింది.

US ON INDIA EU TRADE DEAL
US ON INDIA EU TRADE DEAL

