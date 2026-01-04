ETV Bharat / international

వెనెజువెలాలో అమెరికా చమురు కంపెనీలు బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు: ట్రంప్

మదురోను అరెస్ట్ తర్వాత డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- వెనెజువెలాలో దెబ్బతిన్న చమురు మౌలిక వసతులను పునరుద్ధరిస్తామని హామీ- అమెరికా చమురు కంపెనీలు బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 7:17 AM IST

Trump On Venezuela Oil Industry : వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్‌ మదురోను అమెరికా దళాలు బంధించి తర్వాత ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. వెనెజువెలాలో దెబ్బతిన్న చమురు మౌలిక వసతులను పునరుద్ధరించేందుకు అమెరికా చమురు కంపెనీలు బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఫ్లోరిడాలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. అమెరికా ప్రస్తుతం చమురు విక్రయ వ్యాపారంలోనే ఉందని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. చమురు కొనుగోలు చేయాలనుకునే ఇతర దేశాలకు అమెరికా చమురును సరఫరా చేస్తుందని తెలిపారు.

'మేం చమురు వ్యాపారంలో ఉన్నాం. దానిని ఇతర దేశాలకు విక్రయిస్తాం. వెనెజువెలా సరైన ఉత్పత్తి చేయలేకపోయింది. ఎందుకంటే అక్కడ మౌలిక వసతులు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. అందుకే మేం చాలా పెద్ద పరిమాణాల్లో చమురును ఇతర దేశాలకు విక్రయించబోతున్నాం. ప్రస్తుతం కొన్ని దేశాలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. కానీ రాబోయే రోజుల్లో మరెన్నో దేశాలు ముందుకు వస్తాయి. వెనెజువెలాలో చమురు రంగం చాలా కాలంగా పూర్తిగా విఫలమైంది. వారు చేయగలిగిన స్థాయితో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా చమురును పంప్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా కాలంగా కొనసాగుతోంది. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద అమెరికా చమురు కంపెనీలు వెనెజువెలాలోకి తీసుకెళ్లి, బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు చేస్తాం. పూర్తిగా ధ్వంసమైన ఆయిల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను సరిచేస్తాయి. దాంతో వెనెజువెలా దేశానికి ఆదాయం రావడం మొదలవుతుంది' అని ట్రంప్ తెలిపారు.

తాత్కాలికంగా వెనిజువెలాను అమెరికానే పాలిస్తుంది : ట్రంప్
శాంతి, న్యాయం, సురక్షిత అధికార మార్పు జరిగే వరకు తాత్కాలికంగా వెనెజువెలాను అమెరికానే నడిపిస్తామని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ' దేశం సురక్షితమని భావించే వరకూ, సరైన, న్యాయమైన అధికారాల బదిలీ జరిగే వరకూ మా పాలనే కొనసాగుతుంది. వెనెజువెలా ప్రజలకు శాంతి, న్యాయం, స్వేచ్ఛ కావాలి. వేరెవరో అధికారం చేపట్టి ప్రజల శ్రేయస్సును పట్టించుకోకపోతే, అలా జరగనివ్వం. ప్రస్తుతం మేం అక్కడే ఉన్నాం. సరైన మార్పు జరిగే వరకు అక్కడే కొనసాగుతాం. అసలు ఆ దశ వచ్చే వరకు దేశాన్ని మేమే నడిపిస్తాం' అని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

'వెనెజువెలా చమురు ఆంక్షలు కొనసాగుతాయి'
వెనిజువెలా చమురుపై విధించిన ఆంక్షలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. అలాగే వెనెజువెలా ప్రజలు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ పొందారని ఆయన పేర్కొన్నారు. 'ఈ అత్యంత విజయవంతమైన ఆపరేషన్, అమెరికా సార్వభౌమత్వాన్ని బెదిరించే లేదా అమెరికా ప్రజల ప్రాణాలకు ప్రమాదం కలిగించే వారికి గట్టి హెచ్చరిక. ముఖ్యంగా వెనెజువెలా చమురుపై పూర్తి నిషేధం కొనసాగుతుంది. వెనెజువెలాలోని రాజకీయ, సైనిక నేతలు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. మదురోకు ఏమి జరిగిందో, వారు న్యాయంగా, సమానంగా ప్రజలను పాలించకపోతే వారికి కూడా అదే జరుగుతుంది. డిక్టేటర్, ఉగ్రవాది మదురో చివరకు వెనెజువెలాలో నుంచి వెళ్లిపోయారు. ప్రజలు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ పొందారు' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఎనిమిది పావు యుద్ధాలు ఆపా : ట్రంప్
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు ఘర్షణలు తానే పరిష్కరించినట్లు డొనాల్డ్ పునరుద్ఘాటించారు. 'నేను ఎనిమిది పావు యుద్ధాలను పరిష్కరించా. ఆ పావు ఏంటో తెలుసా? థాయ్‌లాండ్-కంబోడియా మధ్య ఉద్రిక్తత. అది మళ్లీ చెలరేగింది. కానీ నేను ఐదు గంటల్లోనే దాన్ని ఆపి శాంతి తీసుకువచ్చాను. అందుకే దానికి ఒక పావు మాత్రమే క్రెడిట్ తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నా లెక్క ఎనిమిది పావు. మొదట రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం సులువుగా పరిష్కారమవుతుందని భావించా. కానీ వాస్తవంలో అది చాలా కష్టంగా మారింది' అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు మదురోను అదుపులోకి తీసుకునేందుకు చేపట్టిన ఆపరేషన్‌ 'ఆబ్జల్యూట్‌ రిజాల్వ్‌' అత్యంత గోప్యంగా, కచ్చితంగా నిర్వహించినట్లు జాయింట్‌ చీఫ్స్‌ ఆఫ్‌ స్టాఫ్‌ ఛైర్మన్‌ డాన్‌ కెయిన్‌ తెలిపారు. ఇది నెలల తరబడి ప్రణాళిక, సాధనల ఫలితం. నిజం చెప్పాలంటే, ఇలాంటి ఆపరేషన్‌ను అమెరికా సైన్యం తప్ప మరే దేశం చేయలేదు. మొత్తంగా 150కు పైగా బాంబర్లు, ఫైటర్ జెట్లు, ఇంటెలిజెన్స్, రీకానిసెన్స్, సర్వైలెన్స్, రోటరీ వింగ్ విమానాలు వెనెజువెలా గగనంలోకి వెళ్లాయి. మదురో పెంపుడు జంతువులు, ఆయన ధరించే దుస్తుల గురించీ సమాచారం సేకరించాం' అని కెయిన్ వెల్లడించారు.

