'భారతీయులు మా టార్గెట్ కాదు'- హెచ్1బీ వీసా రూల్స్పై అమెరికా క్లారిటీ
గత ప్రభుత్వాలు వీసా చట్టాన్ని సరిగా అమలు చేయలేదు- అందుకే ఇప్పుడు చట్టాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నాం- అమెరికా స్పష్టత
H1B Visa (ANI)
Published : June 6, 2026 at 7:33 AM IST
US On H1B Visa : హెచ్1బీ వీసాల నిబంధనలు కఠినతరం చేయడంపై భారతీయుల్లో ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా స్పందిస్తూ స్పష్టత ఇచ్చింది. భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని, అన్ని దేశాలకూ అవే నిబంధనలు వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. గత ప్రభుత్వాలు వీసా చట్టాన్ని సరిగా అమలు చేయలేదని, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదని చెప్పింది. చట్టాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేస్తున్నామని పేర్కొంది. ఈ మేరకు విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి టామీ పిగోట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.