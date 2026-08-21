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అణుశక్తి రంగంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం- భారత్‌కు అమెరికా సమగ్ర ప్రతిపాదనలు!

శాంతి చట్టాన్ని అమలుకు సంబంధించిన ముసాయిదా నియమ నిబంధనలపై అమెరికా అణు పరిశ్రమ భారత్‌కు సమగ్ర ప్రతిపాదనలు

US On India Shanti Act
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 5:48 PM IST

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US On India Shanti Act : అణుశక్తి రంగంలో ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యానికి అనుమతిస్తూ తెచ్చిన శాంతి చట్టం అమలుకు సంబంధించిన ముసాయిదా నియమ నిబంధనలపై అమెరికా అణు పరిశ్రమ భారత్‌కు సమగ్ర ప్రతిపాదనలు సమర్పించనుంది. గత వారం 'సస్టైనబుల్ హార్నెస్సింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ఇండియా' చట్ట ముసాయిదా నియమ నిబంధనలను విడుదల చేసింది. దీనిపై ఏవైనా సూచనలు, అభిప్రాయాలను సెప్టెంబర్ 4లోగా అభిప్రాయాలను కోరింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అమెరికా ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు పంపించింది.

పౌర అణు రంగంలో అవకాశాలను అన్వేషించడానికి ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో అమెరికా అణు పరిశ్రమ ప్రతినిధుల బృందానికి యూఎస్-ఇండియా స్ట్రాటజిక్ పార్టనర్‌షిప్ ఫోరమ్ (యూఎస్‌ఐఎస్‌పిఎఫ్) నాయకత్వం వహించింది. తాజాగా అదే బృందం గురువారం భారతదేశంలోని న్యాయ నిపుణులు, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌తో చర్చలు జరిపింది. ఇటీవల విడుదలైన శాంతి (SHANTI) ముసాయిదా నియమ నిబంధనలపై USISPF తన అణు పరిశ్రమ కమిటీ కోసం ఒక వర్చువల్ సమావేశాన్ని కూడా నిర్వహించింది. దిల్లీకి చెందిన PLR ఛాంబర్స్‌కు చెందిన సుహాన్ ముఖర్జీ, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో జాతీయ భద్రత, అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాల సీనియర్ డైరెక్టర్ టెడ్ జోన్స్ వంటి నిపుణులు ఈ వర్చువల్ సమావేశంలో ప్రసంగించారని అది తెలిపింది.

"సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ గడువులోగా భారత అణుశక్తి విభాగానికి (DAE) ఒక సమగ్ర ప్రతిపాదనను సమర్పించేందుకు USISPF సమన్వయం చేస్తోంది. ఈ వర్చువల్ సమావేశంలో న్యూక్లియర్ సప్లై చైన్​లోని వివిధ రంగాలకు చెందిన పరిశ్రమ నిపుణులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో ముసాయిదా శాంతి నియమాలు, కీలక నిబంధనలు- పరిశ్రమకు వాటి అర్థం ఏమిటి? ప్రైవేట్ రంగ ప్రవేశం, లైసెన్సింగ్, బాధ్యత, ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంపై ప్రభావాలు, పరిశ్రమ దృష్టి సారించాల్సిన రంగాలు, ప్రభుత్వానికి అందించే అభిప్రాయాలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు." అని USISPF ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో తెలిపింది.

ఇప్పటివరకు భారత పౌర అణుఇంధన రంగం అనేది ప్రభుత్వ రంగంలోనే ఉండేది. ఇకపై ప్రభుత్వ - ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంలో ఆ రంగంలో పనిచేయొచ్చు. ఇకపై న్యూక్లియర్ పవర్ ప్రాజెక్టుల్లో భారతీయ ప్రైవేటు కంపెనీలు 49 శాతం దాకా వాటాలను కలిగి ఉండొచ్చు. ఇందుకోసం 2025 డిసెంబరులో SHANTI చట్టానికి భారత ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. 2010 నాటి అణు విద్యుత్ బాధ్యత పౌర బాధ్యత చట్టం స్థానంలో వచ్చిన సస్టైనబుల్ హార్నెసింగ్ అండ్ అడ్వాన్స్‌మెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫర్ ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ఇండియా (SHANTI) చట్టం, ప్రైవేట్ కంపెనీలను పౌర అణు విద్యుత్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. దీని ద్వారా అణు విద్యుత్ కేంద్రాలను నిర్మించడం, సొంతం చేసుకోవడం, నిర్వహించడం, అణు పరిశోధన, అభివృద్ధికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది ప్రైవేట్ సంస్థలను అణు ఇంధనాన్ని తయారు చేయడానికి, వైద్యం, వ్యవసాయం, ఇతర పరిశ్రమల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తియేతర పనుల కోసం అయనీకరణ వికిరణాన్ని (ionising radiation) ఉపయోగించడానికి కూడా అనుమతిస్తుంది.

2033 నాటికి 300 మెగావాట్లు, 2047 నాటికి 100 గిగావాట్ల అణు విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందుకోసం ఫాస్ట్ ట్రాక్ ప్రాతిపదికన స్వదేశీ టెక్నాలజీతో స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్లను నిర్మించడానికి 2025-2026 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో రూ.20వేల కోట్లను కేటాయించారు. 2033కల్లా కనీసం 5 స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్లను నిర్మించాలనే టార్గెట్‌తో భారత్ ఉంది. SHANTI చట్టం ద్వారా సప్లయర్ లయబిలిటీ అనే క్లాజ్‌ను తొలగించారు. దీంతో అమెరికాకు చెందిన వెస్టింగ్ హౌజ్, ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన ఈడీఎఫ్, రష్యాకు చెందిన రొసాతోమ్ కంపెనీలతో గతంలో కుదిరిన ఒప్పందాల పునరుద్ధరణ జరిగే అవకాశం ఉంది.

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