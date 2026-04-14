ETV Bharat / international

హర్మూజ్ వద్ద టెన్షన్ టెన్షన్- ఇరాన్​ను చుట్టుముట్టిన అమెరికా- 15 యుద్ధనౌకల మోహరింపు

పశ్చిమాసియాలో కమ్ముకున్న యుద్ధ మేఘాలు- ఇరాన్ ఓడరేవులను దిగ్బంధించేందుకు కదులుతున్న అమెరికా సైన్యం- భారీగా యుద్ధ నౌకల మోహరింపు

Representative image
Representative image (X@CENTCOM)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 7:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

US Navy Deploys 15 Warships: ఇరాన్ ఓడరేవులు, తీర ప్రాంతాలను దిగ్బంధించాలని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశించిన నేపథ్యంలో యూఎస్ సైన్యం రంగంలోకి దిగింది. ఇరాన్ ఓడరేవుల నుంచి ఒక్క నౌకను బయటకు రానీయకుండా, మరో నౌకను ఇరాన్ తీర ప్రాంతంలోకి పోనీయకుండా అడ్డుకునేందుకు అమెరికా పశ్చిమాసియా జలాల్లో అత్యంత శక్తిమంతమైన యుద్ధ నౌకలను మోహరించింది. ఈ ఆపరేషన్‌లో 15 అధునాతన యుద్ధనౌకలను మోహరించినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అమెరికా చర్యలతో హర్మూజ్ జలసంధిలో టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.

అన్ని వైపులా దాడులను తిప్పికొట్టేందుకు

ఇరాన్ అడ్డుకునేందుకు అమెరికా త్రిముఖ వ్యూహంతో ముందుకెళ్తోంది. సముద్ర జలాల్లో ఉండి గాలిలో, నేలపై, సముద్ర మార్గంలో ఇలా అన్ని విధాల దాడులను తిప్పికొట్టి, ఇరాన్​ను దెబ్బకొట్టేందుకు అమెరికా 15 అత్యంత శక్తిమంతమైన యుద్ధ నౌకలను మోహరించింది. ఇరాన్​ను అన్ని వైపులా అడ్డుకునే సామర్థ్యం వీటి సొంతం. అమెరికా మోహరించిన వాటిలో యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్, డిస్ట్రాయర్ నౌకా దళం, ట్రిపోలీ యాంఫిబియస్ గ్రూప్ ఉన్నాయి.

అమెరికా చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ యుద్ధ నౌక గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ యుద్ధ నౌక ఇప్పుడు ఇరాన్​ను అడ్డుకోవడంలో కీలకంగా వ్యవహరించనుంది. దీనిపై ఉండే వందలాది యుద్ధ విమానాలు క్షణాల్లో ఇరాన్ లక్ష్యాలను ఛేదించగలవు.

అలాగే, 11 డిస్ట్రాయర్ నౌకలను అమెరికా ఇరాన్ జలాల్లో మోహరించింది. వీటిలో యూఎస్ఎస్ బైన్‌బ్రిడ్జ్, యూఎస్ఎస్ థామస్ హడ్నర్, యూఎస్ఎస్ జాన్ ఫిన్, యూఎస్ఎస్ మైఖేల్ మర్ఫీ, యూఎస్ఎస్ మిట్షర్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ నౌకలు శత్రు క్షిపణులను అడ్డుకోవడం, సముద్రపు దాడులను తిప్పికొట్టడంలో చాలా చురుగ్గా వ్యవహరిస్తాయి.

యూఎస్ఎస్ ట్రిపోలీ, యూఎస్ఎస్ న్యూ ఓర్లీన్స్, యూఎస్ఎస్ రష్‌మోర్ నౌకలతో కూడిన ఈ బృందం సముద్రం నుంచి భూమిపైకి దాడులు చేయగల మెరైన్ దళాలు ఇందులో ఉంటాయి. మొత్తం ఇరాన్ తీర ప్రాంతాన్ని మొత్తాన్ని తన ఆధీనంలోకి తీసుకునేందుకు అమెరికా తన శక్తినంతా కూడగట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.