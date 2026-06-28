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మళ్లీ భగ్గుమంటున్న పశ్చిమాసియా- ఇరాన్​పై వైమానిక దాడులతో విరుచుకుపడ్డ అమెరికా

ఇరాన్, అమెరికా పరస్పర దాడులు- హర్మూజ్‌లో పనామా ట్యాంకర్ పై ఇరాన్ దాడి- ప్రతీకారంగా ఇరాన్‌పై విరుచుకపడ్డ అమెరికా సైన్యం

US Strikes Iran
US Strikes Iran (AP File Photo)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 7:21 AM IST

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US Strikes Iran : పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతిని పునరుద్ధరించేందుకు కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం విచ్ఛిన్నమనట్లు కనిపిస్తోంది. అంతర్జాతీయ సముద్ర జలాల్లో వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులు, ఆ తర్వాత అమెరికా సాయుధ దళాల ప్రతిదాడులతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. పనామా చమురు రవాణా నౌకపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడికి పాల్పడటంతో, యూఎస్ మిలిటరీ శనివారం ఇరాన్‌లోని పలు సైనిక లక్ష్యాలపై భారీ ఎత్తున వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. ఈ మేరకు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

10 ఇరాన్ స్థావరాలపై అమెరికా దాడి
అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలను అడ్డుకుంటూ, సముద్ర భద్రతకు ముప్పుగా పరిణమించిన ఇరాన్ చర్యలకు తగిన గుణపాఠం చెప్పేందుకు అమెరికా భారీ దాడులు చేపట్టినట్లు యూఎస్ కమాండ్ కంట్రోల్ తెలిపింది. ఈ దాడుల్లో ఇరాన్‌కు చెందిన కీలక రక్షణ వ్యవస్థలను ధ్వంసం చేసినట్లు అమెరికా పేర్కొంది. ఇరాన్ సైన్యానికి చెందిన నిఘా మౌలిక సదుపాయాలు, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు, వైమానిక రక్షణ స్థావరాలు, డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా యుద్ధ విమానాలు దాడులు చేసినట్లు యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో తెలిపింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో దాని పరిసరాల్లోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 10 ఇరాన్ సైనిక లక్ష్యాలపై ఈ దాడులు జరిగినట్లు అది తర్వాత స్పష్టం చేసింది. అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాన్ని గౌరవించి శాంతి మార్గంలో నడిచే సువర్ణావకాశాన్ని ఇరాన్ చేజేతులా వదులుకుందని యూఎస్ సెంట్‌కామ్ తీవ్రంగా ఆరోపించింది.

"కాల్పుల విరమణను మళ్లీ ఉల్లంఘించింది"
ఇరాన్ దాడులపై ట్రంప్ కూడా తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్ పోస్ట్ వేదికగా స్పందించారు. "కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని మళ్లీ ఉల్లంఘించినందుకు గానూ, ఇరాన్ క్షిపణి, డ్రోన్ నిల్వ కేంద్రాలు, అలాగే తీరప్రాంత రాడార్ స్థావరాలపై అమెరికా దాడి చేసింది" అని పేర్కొన్నారు. అమెరికా ఇక ఎంతమాత్రం సహనంతో ఉండలేని ఒక పరిస్థితి వస్తుందని, అప్పుడు మిలిటరీ పరంగా ఈ పనిని పూర్తిగా ముగించాల్సి వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు. అదే గనుక జరిగితే, ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ అనేదే ఇక ఉనికిలో ఉండదని స్పష్టం చేశారు.

ఇక మీకు నిద్ర ఉండదు: ఇరాన్ హెచ్చరిక
అమెరికా జరిపిన దాడులపై ఇరాన్ సైన్యం ఘాటుగా స్పందించింది. ఇరాన్ రక్షణ దళాలకు చెందిన అత్యున్నత విభాగం 'ఖాతమ్ అల్-అన్బియా' సెంట్రల్ హెడ్‌క్వార్టర్స్ అధికారిక ప్రతినిధి ఇబ్రహీం అల్-ఫికార్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ 'ఎక్స్'లో అమెరికాను తీవ్రస్థాయిలో హెచ్చరించారు. ‘మీరు మా సార్వభౌమత్వాన్ని దెబ్బతీశారు. కాబట్టి, ఈ ప్రాంతంలోని యుద్ధ సమీకరణాలను పూర్తిగా మార్చేసేలా మా వైపు నుంచి ప్రతిస్పందనను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. మీరు తప్పుగా అంచనా వేశారు, మా ఓపిక పూర్తిగా నశించింది. ఇక అమెరికా దళాలకు నిద్ర ఉండదు. సుదీర్ఘ యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమవ్వాలి. మీరు అన్ని రేఖలను దాటారు. మా నిర్ణయం కేవలం మాటలకే పరిమితం కాదు. రాబోయే కొన్ని గంటల్లో మా సైనిక శక్తి ఏమిటో చూపిస్తాం’ అని ఇబ్రహీం అల్ ఫికార్ హెచ్చరించారు.

బహ్రెయిన్‌పై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులు
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇక్కడితో ఆగలేదు. ఇరాన్ తన పొరుగున ఉన్న అరబ్ దేశమైన బహ్రెయిన్ భూభాగంలోకి ఆదివారం తెల్లవారుజామున పలు డ్రోన్లను ఇరాన్ ప్రయోగించింది. ఈ ఊహించని దాడిని బహ్రెయిన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించింది. పశ్చిమాసియాలో శాంతిని నెలకొల్పేందుకు అంతర్జాతీయ సమాజం చేస్తున్న అన్ని ప్రయత్నాలను టెహ్రాన్ ఉద్దేశపూర్వకంగానే నిర్వీర్యం చేస్తోందని మండిపడింది.

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