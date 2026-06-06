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అమెరికా, ఇరాన్‌ మరోసారి పరస్పర దాడులు- పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు

అమెరికా స్థావరాలు లక్ష్యంగా ఇరాన్ ఆత్మాహుతి డ్రోన్లతో దాడి- ఇరాన్‌ 4 డ్రోన్లను గాల్లోనే కూల్చేసిన యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్- ఇరాన్‌ దాడులకు ప్రతీకారంగా క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డ అమెరికా

US Iran Conflict
US Iran Conflict (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 6:54 AM IST

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US Iran Conflict : అమెరికా, ఇరాన్‌లు మరోసారి పరస్పర దాడులకు దిగడంతో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు తలెత్తాయి. శనివారం హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా వెళ్తున్న వాణిజ్య నౌకలు, అమెరికా స్థావరాలు లక్ష్యంగా ఇరాన్ ఆత్మాహుతి డ్రోన్లను ప్రయోగించింది. వెంటనే అప్రమత్తమైన యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్.. నాలుగు ఇరాన్‌ డ్రోన్లను గాల్లోనే కూల్చివేసింది. ఇరాన్‌ దాడులకు ప్రతీకారంగా అమెరికా దళాలు ఇరాన్ తీరప్రాంతంలోని గోరుక్, అలాగే ఖేష్మ్ ఐలాండ్‌లోని నిఘా రాడార్ కేంద్రాలపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డాయి. మరిన్ని దాడులు జరగకుండా నౌకాయాన భద్రతను కాపాడటానికే ఈ ఆత్మరక్షణ దాడులు చేయాల్సి వచ్చిందని అమెరికా ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా దాడులతో ఇరాన్ సైన్యం పూర్తిగా నాశనమైందని ఎన్‌బీసీ న్యూస్ ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ డ్రోన్ ఫ్యాక్టరీలు, మిసైల్ తయారీ కేంద్రాలు, లాంచింగ్ ప్యాడ్‌లను మెజారిటీ భాగం అమెరికా దళాలు ధ్వంసం చేశాయని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ వద్ద కేవలం 21 నుంచి 22 శాతం మాత్రమే క్షిపణులు మిగిలి ఉన్నాయని అంచనా వేశారు.

మరోవైపు, అమెరికాతో జరుగుతున్న చర్చలు ప్రస్తుతం తీవ్ర డెడ్‌లాక్‌కు చేరుకున్నాయని ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన చేసింది. డెడ్‌లాక్‌ను తొలగించి శాంతి ప్రక్రియను పునరుద్ధరించాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు పూర్తిగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేతుల్లోనే ఉందని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ సైనిక సలహాదారు మొహసేన్ రెజాయ్ స్పష్టం చేశారు. ఒప్పందం కుదరాలంటే స్తంభింపజేసిన చేసిన 24 బిలియన్ డాలర్ల ఇరాన్‌ ఆస్తులను విడుదల చేయడమే ఏకైక మార్గమన్నారు. తాత్కాలిక ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన వెంటనే మొదటి విడతగా 12,తర్వాత మిగిలిన 12బిలియన్ డాలర్లను విడుదల చేయాలని ఇరాన్‌ డిమాండ్ చేస్తోంది. ఈ దశలో నిధులను విడుదల చేస్తే చర్చల్లో పట్టు కోల్పోతామని అమెరికా యోచిస్తోంది. కాగా ట్రంప్, ఖమేనీ భేటీ అవకాశాన్ని ఇరాన్ పూర్తిగా తోసిపుచ్చింది. అమెరికా మళ్లీ యుద్ధానికి దిగితే తాము సైనిక చర్యల పరిధిని విస్తృతం చేస్తామని హెచ్చరించింది. హర్మూజ్ జలసంధికే కాకుండా హిందూ మహాసముద్రం, బాబ్ అల్-మందాబ్ జలసంధి, ఎర్రసముద్రం, మధ్యధరా సముద్రంలోని అమెరికా స్థావరాలపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది. ఈసారి తమ క్షిపణి సామర్థ్యం కంటే ఎన్నో రెట్లు శక్తివంతమైన భూతల సైనిక శక్తిని ప్రపంచానికి చూపిస్తామని ఇరాన్‌ స్పష్టం చేసింది.

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