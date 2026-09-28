యూఎస్ అండర్వాటర్ నిఘా డ్రోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామన్న ఇరాన్- ఖండించిన అమెరికా
హర్మూజ్ జలసంధిలో అమెరికా నిఘా డ్రోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఇరాన్ ప్రకటన- అది పూర్తిగా అవాస్తవమన్న అమెరికా సైన్యం
Published : September 28, 2026 at 8:44 AM IST
US Military Refutes Iran Claim : హర్మూజ్ జలసంధిలో అమెరికాకు చెందిన అధునాతన అండర్ వాటర్ నిఘా డ్రోన్ను తాము స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ప్రకటించింది. అయితే ఈ వాదనలను అమెరికా సైన్యం తీవ్రం ఖండించింది. అల్ జజీరాతో మాట్లాడిన యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ (CENTCOM) ప్రతినిధి కెప్టెన్ టిమ్ హాకిన్స్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ ప్రకటనను తోసిపుచ్చారు. అది పూర్తిగా అవాస్తవమని తేల్చిచెప్పారు. హర్మూజ్ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న అమెరికాకు చెందిన అన్ని మానవ రహిత డ్రోన్ వ్యవస్థలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని, వాటి పూర్తి లెక్క తమ వద్ద ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమెరికా తన ఆపరేషన్ డ్రోన్లు అన్నింటిపై పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉందని, ఐఆర్జీసీ వాదనలు కేవలం వారి నిరాశను మాత్రమే చూపుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.