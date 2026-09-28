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యూఎస్​ అండర్​వాటర్​ నిఘా డ్రోన్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నామన్న ఇరాన్​- ఖండించిన అమెరికా

హర్మూజ్​ జలసంధిలో అమెరికా నిఘా డ్రోన్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఇరాన్ ప్రకటన- అది పూర్తిగా అవాస్తవమన్న అమెరికా సైన్యం

The Unmanned Autonomous Vehicle (AUV) seized as claimed by IRGC
ఐఆర్​జీసీ స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెబుతున్న అండర్ వాటర్ నిఘా డ్రోన్​ ((Photo/X@Irgcspeaker))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 8:44 AM IST

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US Military Refutes Iran Claim : హర్మూజ్​ జలసంధిలో అమెరికాకు చెందిన అధునాతన అండర్ వాటర్​ నిఘా డ్రోన్​ను తాము స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఇరాన్​ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్​ కార్ప్స్ (ఐఆర్​జీసీ) ప్రకటించింది. అయితే ఈ వాదనలను అమెరికా సైన్యం తీవ్రం ఖండించింది. అల్​ జజీరాతో మాట్లాడిన యూఎస్​ సెంట్రల్ కమాండ్​ (CENTCOM) ప్రతినిధి కెప్టెన్ టిమ్ హాకిన్స్​ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ ప్రకటనను తోసిపుచ్చారు. అది పూర్తిగా అవాస్తవమని తేల్చిచెప్పారు. హర్మూజ్ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న అమెరికాకు చెందిన అన్ని మానవ రహిత డ్రోన్​ వ్యవస్థలు సురక్షితంగా ఉన్నాయని, వాటి పూర్తి లెక్క తమ వద్ద ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అమెరికా తన ఆపరేషన్​ డ్రోన్​లు అన్నింటిపై పూర్తి నియంత్రణ కలిగి ఉందని, ఐఆర్​జీసీ వాదనలు కేవలం వారి నిరాశను మాత్రమే చూపుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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US MILITARY REFUTES IRGC CLAIM
IRAN US WAR UPDATES
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US MILITARY REFUTES IRAN CLAIM

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