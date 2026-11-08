హర్మూజ్లో అమెరికా దాడి- ఇరాన్ పోర్టు నుంచి వస్తున్న నౌకను ధ్వంసం చేసిన యూఎస్ బలగాలు
US Iran War : ఇరాన్పై అమెరికా విధించిన నావికా దిగ్బంధనాన్ని ఉల్లంఘించి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన వాణిజ్య నౌకపై యూఎస్ సైన్యం కాల్పులు జరిపింది. పలుమార్లు హెచ్చరించినా పట్టించుకోకపోవడంతో నౌకను నిలిపివేసినట్లు వెల్లడించింది.
Published : November 8, 2026 at 8:51 AM IST
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరోసారి పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇరాన్పై నావికా దిగ్బంధనం కొనసాగిస్తున్న అమెరికా, తాజాగా ఆ ప్రాంతం నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన వాణిజ్య నౌకపై కాల్పులు జరిపింది. పలుమార్లు హెచ్చరించినా స్పందించకపోవడంతో ఆ నౌకను నిలిపివేసినట్లు అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ వెల్లడించింది. ఇరాన్ పోర్టును సందర్శించిన తర్వాత ఆ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన సెయింట్ కిట్స్ జెండాతో ఉన్న నౌకను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు తెలిపింది.
అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ శనివారం రాత్రి ఆ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ఇరాన్ పోర్టును సందర్శించి తిరిగి వస్తున్న వాణిజ్య నౌకను అమెరికా బలగాలు గుర్తించాయి. ఆ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించవద్దని పలుమార్లు హెచ్చరించాయి. అయినప్పటికీ నౌక సిబ్బంది ఆ హెచ్చరికలను పట్టించుకోకుండా ముందుకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. దీంతో అమెరికా సైన్యం కాల్పులు జరిపి నౌకను నిర్వీర్యం చేసినట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఘటనలో నౌకలో ఎంతమంది సిబ్బంది ఉన్నారు, ఎవరైనా గాయపడ్డారా, నౌకకు ఎంత మేర నష్టం జరిగిందనే వివరాలను అమెరికా వెల్లడించలేదు. ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.