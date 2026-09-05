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'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్' అణు కేంద్రంపై ఏ క్షణంలోనైనా దాడి: అధ్యక్షుడు ట్రంప్

ఇరాన్‌ కీలకమైన భూగర్భ అణుకేంద్రమైన 'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్'ను టార్గెట్ చేసిన అమెరికా - త్వరలోనే దాడులు చేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరిక- ఇరాన్‌కు అణ్వాయుధం దక్కనివ్వబోమని స్పష్టం

Trump On Iran
ట్రంప్ (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2026 at 6:56 AM IST

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Trump On Iran : ఇరాన్‌ వ్యూహాత్మక భూగర్భ అణుకేంద్రం 'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్'పై దాడులు చేసేందుకు అమెరికా సిద్ధమవుతోంది. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు. త్వరలోనే 'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్'పై దాడులు చేసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. వైట్‌హౌస్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, ఇరాన్‌ అణు ఆయుధాలు సాధించకుండా అడ్డుకోవడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని పునరుద్ఘాటించారు. ఇరాన్ సైనిక స్థావరాలపై అమెరికా సైన్యం వరుసగా దాడులు నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.

'మేము దాడులు ప్రారంభించి ఐదు నెలలు అవుతోంది. ఈ వ్యవధిలో మేం సాధించిన విజయం ఏంటో తెలుసా? ఇరాన్‌ ఇకపై ఎప్పటికీ అణ్వాయుధం పొందలేదు. అదే మేం సాధించింది’ అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఒకవేళ ఇరాన్ చేతికి అణ్వాయుధాలు చిక్కితే, ప్రపంచ భద్రత ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుందని, బహుశా తాము ఇక్కడ ఇలా మీ ముందు నిలబడి మాట్లాడే అవకాశం కూడా ఉండదన్నారు. ఇరాన్‌కు చెందిన అత్యంత సున్నితమైన 'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్' కేంద్రంపై అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు కన్నేసి ఉంచాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఆ ప్రాంతంలోని కదలికలను అమెరికా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తోందని చెప్పారు. ఇరాన్‌లో ఏమూలన ఏం జరుగుతుందనే ప్రతి అంశం తమకు తెలుసునని చెప్పారు. అందుకే అక్కడ ఎలాంటి అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు జరిగినా, తాము కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని హెచ్చరించారు.

అమెరికా సైనిక జోక్యం లేకపోతే పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితి మరింత దిగజారి ఉండేదని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తాము సకాలంలో స్పందించడం వల్లే ఇజ్రాయెల్ ప్రస్తుతం మనుగడలో ఉందని, లేదంటే ఆ ప్రాంతమంతా అల్లకల్లోలమైపోయేదని ఆయన అన్నారు. అలాగే, యూరప్ నగరాలతో పాటు తమ దేశంపై కూడా ఇరాన్ దాడులకు దిగి ఉండేదన్నారు. ఈ ఐదు నెలల కాలంలోనే తాము ఇరాన్ దురాక్రమణను సమర్థంగా అడ్డుకున్నామని తెలిపారు.

ఇరాన్‌కు చెందిన అత్యాధునిక రాడార్ వ్యవస్థలను అమెరికా బలగాలు కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు పూర్తిగా నేలమట్టం చేశాయని ట్రంప్ గుర్తుచేశారు. 'మేము మొట్టమొదటి సారి వారి రాడార్లను పేల్చివేసిన తర్వాత, వారు అత్యంత ఖరీదైన, అధునాతనమైన కొత్త రాడార్లను మళ్లీ కొనుగోలు చేసి తెచ్చుకున్నారు. మళ్లీ వాటిని తునాతునకలు చేశాం. ఇప్పుడు అక్కడ ఎలాంటి రాడార్ కదలికలు లేవు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. పదే పదే తాము వాటిని పేల్చివేస్తుండటంతో, కొత్త రాడార్లను ఏర్పాటు చేయడానికి ఇరాన్ సైన్యం ఇప్పుడు వెనుకడుగు వేస్తోందన్నారు.

అమెరికా సైనిక చర్యలపై ఇరాన్ మండిపడింది. వాషింగ్టన్ తీరు అంతర్జాతీయ చట్టాలకు విరుద్ధంగా ఉందని, తమ దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని అమెరికా పదే పదే ఉల్లంఘిస్తోందని ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేసింది. అమెరికా కేవలం సైనిక స్థావరాలనే కాకుండా, పలు ప్రావిన్సుల్లోని పౌరసంచారం ఉన్న ప్రాంతాలను, మౌలిక వసతులను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందని ఆరోపించింది. అమెరికా చర్యలకు తగిన మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ఇరాన్ హెచ్చరించింది.

'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్' ప్రత్యేకత ఏంటి?
'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్' అనేది ఇరాన్ అత్యంత పటిష్టమైన భూగర్భ కాంప్లెక్స్. ఇందులో చాలా లోతుగా నిర్మించిన రెండు భారీ టన్నెల్ సిస్టమ్‌లు ఉన్నాయి. ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలు ఈ విషయాన్ని గతంలోనే వెల్లడించాయి. ఇరాన్ తన వద్ద ఉన్న వేలాది సెంట్రిఫ్యూజ్‌లను ఈ భూగర్భ సొరంగాల్లోకి మార్చి రహస్యంగా అణు కార్యకలాపాలు సాగిస్తోందని ఇజ్రాయెల్ ఆరోపిస్తోంది. ఇస్ఫాహాన్ ప్రావిన్స్‌లో నాటాంజ్ అణు కేంద్రానికి 1.5 కిలోమీటర్ల దూరంలో జాగ్రోస్ పర్వత శ్రేణిలో ఈ ప్రాంతం ఉంది. అమెరికా దాడుల్లో నాటాంజ్ యురేనియం శుద్ధి కేంద్రం తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న విషయం తెలిసిందే. 2020లో నాటాంజ్ అణు కేంద్రంలో అనుమానాస్పద పేలుడు సంభవించింది. ఈక్రమంలో ముందస్తు జాగ్రత్తగా 'పిక్స్‌అక్స్ మౌంటెన్' భూగర్భ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించింది. కొండ కింద సుమారు 100 మీటర్లకు పైగా లోతులో భారీ టన్నెల్‌లతో దీన్ని నిర్మించారు. సాధారణ వైమానిక దాడులను, బంకర్-బస్టర్ బాంబులను సైతం తట్టుకునేలా రాతి కొండల మధ్య దీన్ని నిర్మించారు. చాలా కీలకమైన ఈ కేంద్రంపై అమెరికా దాడికి దిగితే రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఎవరూ ఊహించని విధంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

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