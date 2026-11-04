మిడ్ టర్మ్లో ట్రంప్నకు బిగ్ షాక్- ఉభయ సభలతో పాటు కీలక రాష్ట్రాల గవర్నర్లు డెమొక్రాట్ల వశం
US Midterm Elections 2026 : అమెరికాలో జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష డెమొక్రాటిక్ పార్టీ ఘనవిజయం సాధించింది. యూఎస్ కాంగ్రెస్లోని ఉభయసభలతో పాటు పలు కీలక రాష్ట్రాలగవర్నర్ పదవులను డెమొక్రాట్లు కైవసం చేసుకున్నారు.
Published : November 4, 2026 at 4:05 PM IST
అమెరికా రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం జరిగింది. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు అమెరికన్ ఓటర్లు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. ప్రతిష్ఠాత్మకంగా జరిగిన మధ్యంతర ఎన్నికల్లో ప్రతిపక్ష డెమొక్రాటిక్ పార్టీ ఘనవిజయం సాధించింది. యూఎస్ కాంగ్రెస్లోని ఉభయ సభలతో పాటు పలు కీలక రాష్ట్రాల గవర్నర్ పదవులను డెమొక్రాట్లు కైవసం చేసుకున్నారు. రిపబ్లికన్ పార్టీ కంచుకోటలైన టెక్సాస్, జార్జియాలలో సైతం ట్రంప్ పార్టీ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. ఇరాన్ యుద్ధం, పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలపై ప్రజల్లో ఉన్న ఆగ్రహమే ట్రంప్ పార్టీని నిండా ముంచింది.
ట్రంప్ పాలనకు రెఫరెండంగా మారిన మిడ్-టర్మ్ ఎన్నికలు
అమెరికా అధ్యక్షుడి నాలుగేళ్ల పదవీకాలంలో సరిగ్గా సగం పూర్తయినప్పుడు జరిగిన మిడ్-టర్మ్ (మధ్యంతర) ఎన్నికలు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాలనకు రెఫరెండంగా మారాయి. తానే బ్యాలెట్పై ఉన్నట్లు భావించి ఓటు వేయాలని ట్రంప్ చేసిన ప్రచారాన్ని ఓటర్లు తిరస్కరించారు. రిపబ్లికన్లకు కంచుకోటలుగా ఉన్న టెక్సాస్, జార్జియా, అయోవా రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ పదవులను డెమొక్రాట్లు గెలుచుకున్నారు. ముఖ్యంగా ఒహాయో గవర్నర్ బరిలో ట్రంప్ మద్దతుతో దిగిన భారత సంతతి నేత వివేక్ రామస్వామి డెమొక్రాట్లు అభ్యర్థి అమీ యాక్టన్ చేతిలో ఓడిపోయారు. టెక్సాస్లో ప్రస్తుత గవర్నర్ గ్రెగ్ అబాట్ను ఓడించిన గినా హినోజోసా ఆ రాష్ట్రానికి ఎన్నికైన తొలి లాటినో గవర్నర్గా చరిత్ర సృష్టించారు. ఇక జార్జియాలో తొలి నల్లజాతి గవర్నర్గా కీషా లాన్స్ బాటమ్స్ ఎన్నికయ్యారు. అటు అయోవా గవర్నర్ పీఠాన్ని డెమొక్రాట్ రాబ్ శాండ్ దక్కించుకున్నారు.
సెనేట్ ఎన్నికల్లోనూ డెమొక్రాట్ల హవా
సెనేట్ ఎన్నికల్లోనూ డెమొక్రాట్ల హవా కొనసాగింది. టెక్సాస్లో 40 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి డెమొక్రాట్ అభ్యర్థి జేమ్స్ తలారికో రిపబ్లికన్ నేత కెన్ పాక్స్టన్ను ఓడించి సెనేట్కు ఎన్నికయ్యారు. కాన్సాస్లో దాదాపు వందేళ్ల తర్వాత డెమొక్రాట్ నేత ఆడమ్ హామిల్టన్ సెనేట్ సీటును గెలుచుకుని రికార్డు సృష్టించారు. నార్త్ కరోలినాలో రాయ్ కూపర్, ఒహాయోలో షెర్రాడ్ బ్రౌన్, జార్జియాలో జాన్ ఒసాఫ్ విజయం సాధించగా సౌత్ కరోలినాలో దివంగత లిండ్సే గ్రాహం సోదరి డార్లిన్ గ్రాహం ఓటమి పాలయ్యారు. యూఎస్ కాంగ్రెస్లోని సెనేట్, ప్రతినిధుల సభ రెండింటిలోనూ డెమొక్రాట్ ఆధిపత్యం సాధించడంతో రిపబ్లికన్ నేత క్రిస్ క్రిస్టీ 'ట్రంప్ శకం ముగిసింది' అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత
ఇరాన్తో యుద్ధం, విపరీతంగా పెరిగిన జీవన వ్యయం, డీజిల్ ధరలు ట్రంప్ ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకతను పెంచాయి. అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ సర్వే ప్రకారం పదిలో ఆరుగురు ఓటర్లు ట్రంప్ పనితీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. 70 శాతం మంది ప్రజలు అధ్యక్షుడి అధికారాలపై కాంగ్రెస్ నియంత్రణ ఉండాలని కోరుకున్నారు. మరోవైపు ఈ ఫలితాలను అంగీకరిస్తున్నట్లు తెలిపిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్ డెమొక్రాట్లకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే తాను బ్యాలెట్పై లేకపోవడం వల్లే పార్టీ ఓడిపోయిందని, తాను పోటీలో ఉండి ఉంటే ఘనవిజయం సాధించేవాళ్లమని 'ట్రూత్ సోషల్'లో పోస్ట్ చేశారు.
ఇక ట్రంప్నకు కేవలం ఆ అధికారం మాత్రమే
కాంగ్రెస్పై పట్టు కోల్పోవడంతో రానున్న రెండేళ్లలో ట్రంప్ తన సొంత నిర్ణయాలను అమలు చేయడం కష్టతరంగా మారనుంది. ఇకపై కేవలం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్లు లేదా వీటో అధికారం మాత్రమే ట్రంప్ చేతిలో ఆయుధాలుగా మిగలనున్నాయి. ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియాలో 'వీటో' అని రాసి ఉన్న ఎర్ర టోపీ ఫోటోను పోస్ట్ చేయడం రానున్న రోజుల్లో వైట్హౌస్కు, కాంగ్రెస్కు మధ్య జరగనున్న రాజకీయ పోరుకు అద్దం పడుతోంది.
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