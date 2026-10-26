అమెరికా మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికల్లో భారత సంతతి నేతల పోరు- 'సమోసా కాకస్' బలం నిలుస్తుందా?
అమెరికాలో నవంబర్ 3న జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికలు కొందరు భారత సంతతి రాజకీయ నాయకులకు కీలకంగా మారాయి. ఈ ఎన్నికలు యూఎస్ కాంగ్రెస్లో భారతీయుల ప్రాతినిధ్యాన్ని నిర్ణయించనున్నాయి.
Published : October 26, 2026 at 10:55 PM IST
Indian Americans In US Midterm Elections : అమెరికా రాజకీయాల్లో భారత సంతతి నాయకుల ప్రభావం వేగంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పుడు అక్కడి భారత సంతతి ప్రజల రాజకీయ ప్రాతినిధ్యానికి నవంబర్ 3న జరగనున్న మిడ్ టర్మ్ ఎన్నికలు కీలక పరీక్షగా మారనున్నాయి. వ్యాపారం, టెక్నాలజీ, విద్య, ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఇప్పటికే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఇండియన్ అమెరికన్స్- ఇప్పుడు అమెరికా కాంగ్రెస్లో తమ ప్రాతినిధ్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడంతో పాటు మరింత విస్తరించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. రాష్ట్ర శాసనసభలు, అమెరికా కాంగ్రెస్ (పార్లమెంట్) వరకు అమెరికా ప్రజా జీవితంలో ఇప్పటికే తమ ఉనికిని విస్తరించుకుంటూ వస్తున్న భారత సంతతి వర్గానికి మిడ్ టర్మ్స్ కీలకంగా మారాయి. అమెరికాలో భారత సంతతికి చెందిన చట్టసభ్యులను అనధికారికంగా సమోసా కాకస్ అని పిలుస్తారు. ఈ బృందంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆరుగురిలో ఇద్దరు వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత ప్రతినిధుల సభలో (హౌస్ ఆఫ్ రెప్రజెంటేటివ్స్) ఉండే అవకాశం కోల్పోయారు. దీంతో మిగిలిన సభ్యుల విజయావకాశాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? కొత్త అభ్యర్థులపై అంచనాలు ఏంటనే ఆసక్తి పెరిగింది.
ఇంతకీ సమోసా కాకస్ అంటే ఏంటి?
అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో భారత సంతతికి చెందిన సభ్యులను మీడియా అనధికారికంగా సమోసా కాకస్ అని పిలుస్తుంది. ఇది అధికారిక రాజకీయ కూటమి కాదు. ఒక అనధికారిక పేరుగా చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ బృందంలో ఉన్న ఆరుగురు డెమోక్రటిక్ పార్టీకి చెందినవారే. అయితే భారత సంతతి అభ్యర్థులు రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున కూడా పోటీ చేస్తున్నారు. ఈ బృందంలోని రాజా కృష్ణమూర్తి ఇల్లినాయిస్ నుంచి యూఎస్ సెనేట్కు పోటీ చేయాలని నిర్ణయించుకొని డెమోక్రటిక్ ప్రైమరీలో ఓడిపోయారు. మిషిగన్కు చెందిన శ్రీ థానేదార్ కూడా తన కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గ ప్రైమరీలో (డెమోక్రటిక్ కాంగ్రెషనల్ ప్రైమరీ) ఓటమి పాలయ్యారు. దీంతో ఈ ఇద్దరు మళ్లీ ప్రతినిధుల సభకు వచ్చే అవకాశం లేకుండా పోయింది.
కీలక పోటీలో రో ఖన్నా, ప్రమీలా జయపాల్
కాలిఫోర్నియాలోని 17వ కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గం నుంచి డెమోక్రటిక్ నేత రో ఖన్నా మరోసారి ఎన్నికవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. 2016లో తొలిసారి ప్రతినిధుల సభకు ఎన్నికైన ఆయన టెక్నాలజీ విధానాలు, ఆర్థిక అసమానతలు, తయారీ రంగం, ఎన్నికల నిధుల సంస్కరణలపై పనిచేశారు. అయితే ఆయనకు భారత సంతతికే చెందిన రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి రితేష్ టాండన్ పోటీ ఇస్తున్నారు. సిలికాన్ వ్యాలీ ప్రాంతంలో ఈ నియోజకవర్గంపై సాధారణంగా డెమోక్రటిక్ పార్టీకే మంచి పట్టు ఉంది.
ఇక వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని 7వ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రమీలా జయపాల్ పోటీ చేస్తున్నారు. చెన్నైలో జన్మించిన ఆమె 16 ఏళ్ల వయసులోనే అమెరికాకు వెళ్లారు. ఇక ఆమె అమెరికన్ రాజకీయాల్లో భారత సంతతికి చెందిన అత్యంత ప్రముఖుల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. 2017 నుంచే ఆమె ఈ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఆరోగ్య సేవలు, వలస విధానం, కార్మికుల హక్కులు, సంక్షేమ పథకాలపై ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇక ఈమెకు భారత సంతతికి చెందిన రిపబ్లికన్ క్యాండిడేట్ నిరవ్ షేత్ సవాల్ విసురుతున్నారు. ఈ నియోజకవర్గంలో కూడా డెమోక్రటిక్ పార్టీకి బలమైన మద్దతు ఉండటంతో జయపాల్కు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని అంచనా.
కాలిఫోర్నియాలోని 3వ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రముఖ ఫిజీషియన్ అమీ బేరా మరోసారి ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. 2013 నుంచి కాంగ్రెస్లో కొనసాగుతున్న ఆయన భారత సంతతి నేతల్లో సుదీర్ఘకాలంగా పనిచేస్తున్న వారిలో ఒకరుగా ఉన్నారు. వర్జీనియాలోని 10వ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సుహాస్ సుబ్రమణ్యం 2025లో కాంగ్రెస్లోకి ప్రవేశించారు. గతంలో వర్జీనియా రాష్ట్ర శాసనసభలో పనిచేయడంతో పాటు అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా ప్రభుత్వంలోనూ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఇప్పుడు తిరిగి ఎన్నిక కావాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డేవ్ బెక్విత్ ఆయనకు పోటీ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆర్థిక పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ప్రజా సేవలకు సంబంధించిన అంశాలు ఈ పోటీలో ప్రభావం చూపొచ్చని భావిస్తున్నారు.
అరిజోనా, ఫ్లోరిడా అభ్యర్థులపైనా ప్రత్యేక దృష్టి
భారత సంతతి ప్రాతినిధ్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో అరిజోనా, ఫ్లోరిడా రాష్ట్రాల ఫలితాలు కూడా కీలకం కానున్నాయి. అరిజోనాలోని 1వ కాంగ్రెస్ నియోజకవర్గం నుంచి డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి అమిష్ షా పోటీ చేస్తున్నారు. వృత్తిరీత్యా డాక్టర్ అయిన ఆయన గతంలో రాష్ట్ర శాసన సభలో కూడా పనిచేశారు. 2024లో ఇదే నియోజక వర్గంలో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డేవిడ్ ష్వైకర్ట్ చేతిలో ఓడిపోయారు. ఈసారి మాజీ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు జే ఫీలీతో తలపడుతున్నారు. ఈ ఎన్నికలో ప్రజల జీవన వ్యయం, వైద్య ఖర్చులు, జాతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు వంటివి కీలకం కావొచ్చని భావిస్తున్నారు. కొన్ని ఎన్నికల అంచనా సంస్థలు ఈ పోటీని డెమోక్రటిక్ పార్టీకి అనుకూలంగా చూస్తుండగా, మరికొన్ని పోటీ తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నాయి.
ఫ్లోరిడాలోని 22వ నియోజకవర్గం నుంచి పియా దండియా పోటీ చేస్తున్నారు. ఆమె గెలిస్తే ఫ్లోరిడా నుంచి అమెరికా కాంగ్రెస్కు ఎన్నికైన తొలి భారత సంతతి వ్యక్తిగా చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఉంది. ఉపాధ్యాయురాలిగా, స్కూల్ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసిన ఆమె వైట్హౌస్ ఫెలోగా కూడా సేవలు అందించారు. అనంతరం యాపిల్ సంస్థలో టెక్నాలజీ, ప్రజా సేవలకు సంబంధించిన బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఇళ్ల ఖర్చులు, ప్రాపర్టీ ఇన్సూరెన్స్, ఆరోగ్య సేవలు, విద్య వంటి అంశాలను ఆమె ప్రచారంలో ప్రస్తావిస్తున్నారు. రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి కేసీ అస్కర్తో ఆమె భవితవ్యం తేల్చుకోనున్నారు. ఈ నియోజకవర్గం రిపబ్లికన్ పార్టీకి అనుకూలంగా ఉండటంతో ఆమె గెలుపు సవాలుగా మారొచ్చని సమాచారం.
భారతీయ సంతతి రిపబ్లికన్లకు కూడా అవకాశం
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో భారత సంతతి అభ్యర్థులు ఇటు డెమోక్రటిక్ పార్టీలోనే కాకుండా రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున కూడా పోటీ చేస్తున్నారు. రితేష్ టాండన్, నిరవ్ షేత్లతో పాటు నార్త్ కరోలినాలో మహేశ్ గనోర్కర్ కూడా కాంగ్రెస్ స్థానాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే వీరు పోటీ చేస్తున్న నియోజకవర్గాల్లో డెమోక్రటిక్ పార్టీకి ఉన్న బలం కారణంగా గెలుపు కష్టమవుతుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి.
ఎన్నికల్లో ఏ అంశాలు కీలకం?
భారత సంతతి ఓటర్లతో పాటు ఇతర వర్గాల ఓటర్ల మద్దతు పొందడం అభ్యర్థులకు చాలా ముఖ్యం. ఇళ్ల అద్దెలు, ఆరోగ్య సేవల ఖర్చులు, విద్య, ఉద్యోగాలు, వలస విధానం, పౌర హక్కులు, అమెరికా- భారత్ సంబంధాలు వంటి అంశాలు కూడా ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపొచ్చు. 2026లో నిర్వహించిన AAPI Data/AAPI Vote సర్వేలో భారతీయ అమెరికన్ ఓటర్లు సాధారణంగా డెమోక్రటిక్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు 66 శాతం, రిపబ్లికన్ అభ్యర్థులకు 18 శాతం మద్దతు తెలిపినట్లు రిపోర్ట్ పేర్కొంది.
మొత్తంగా ఈ అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో రో ఖన్నా, ప్రమీలా జయపాల్, అమీ బేరా, సుహాస్ సుబ్రమణ్యం తమ స్థానాలను నిలబెట్టుకుంటే, అమిష్ షా, పియా దండియా కొత్తగా గెలిస్తే సమోసా కాకస్ సభ్యల బలం మళ్లీ ఆరుకు చేరొచ్చు. వీరిలో ఒక్కరు మాత్రమే ఓడిపోతే ఐదుగురు, ఇద్దరూ ఓడిపోతే నలుగురు మిగిలే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫలితాలు కేవలం భారత సంతతి నేతల సంఖ్యనే కాకుండా, అమెరికా రాజకీయాల్లో వారి ప్రభావాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తాయి.
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