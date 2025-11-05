భారత సంతతి నేతల తడాఖా- ట్రంప్నకు తొలి భారీ ఓటమి- ఆ ముగ్గురు ముస్లింల షాక్
ట్రంప్కు ముగ్గురు ముస్లింల షాక్- రెండో టర్మ్లో తొలి భారీ ఓటమి- భారత సంతతి నేతల విజయభేరి
Published : November 5, 2025 at 8:08 PM IST
US Mayor Election Results 2025 : రెండోసారి అమెరికా అధ్యక్షుడు అయినప్పటి నుంచి దూకుడుగా ఉన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్నకు ముగ్గురు భారత సంతతి ముస్లింలు భారీ షాకిచ్చారు. అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన ట్రంప్నకు రెండో టర్మ్లో తొలిసారిగా ఓటమి రుచిని చూపించారు. ఇంతకీ ఎవరా ముగ్గురు ముస్లిం నేతలు? వారికి భారత్తో ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? అగ్రరాజ్యం అమెరికా రాజకీయాలను కుదిపేసేలా ఆ ముగ్గురు సాధించిన అద్భుత విజయాలు ఏమిటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ట్రంప్ పాలిట డేంజర్ బెల్స్
జొహ్రాన్ మమ్దాని, ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్, గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మి గురించి ఇప్పుడు అమెరికా రాజకీయాల్లో వాడివేడి చర్చ జరుగుతోంది. ఈ ముగ్గురూ విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ నేతలే. ప్రస్తుతం ట్రంప్ సర్కారు విదేశీ వలసదారులపై కఠిన వైఖరిని తీసుకుంది. ఈ తరుణంలోనే న్యూయార్క్ సిటీ, సిన్సినాటి సిటీ, వర్జీనియా స్టేట్లో భారతీయ మూలాలు కలిగిన ఈ ముగ్గురి ఘన విజయాలు అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ, ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఎదుట డేంజర్ బెల్స్ను మోగించాయి. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వ్యక్తిగత మద్దతును పొందిన అభ్యర్థులనూ జొహ్రాన్ మమ్దాని, ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్, గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మి అవలీలగా ఓడించారు. స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీచేసిన న్యూయార్క్ సిటీ మాజీ గవర్నర్ ఆండ్రూ క్యూమోకు ట్రంప్ వ్యక్తిగతంగా మద్దతును ప్రకటించారు. చివరకు విజయం మాత్రం జొహ్రాన్ మమ్దానీనే వరించింది. దీంతో న్యూయార్క్ సిటీ గవర్నర్ పదవి భారత సంతతి యువతేజానికి దక్కింది.
జొహ్రాన్ మమ్దానీ ఎవరు?
న్యూయార్క్ నగర మేయర్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన జొహ్రాన్ మమ్దానీ తండ్రి పేరు మహమూద్ మమ్దానీ. ఈయన 1946లో ముంబయిలో జన్మించారు. జొహ్రాన్ తల్లిపేరు మీరా నాయర్. ఆమె 1957లో ఒడిశాలోని రూర్కెలాలో జన్మించారు. వీరి పూర్వీకులకు గుజరాత్ మూలాలు ఉన్నాయి. జొహ్రాన్ తల్లిదండ్రులు భారత్ నుంచి ఉగాండాకు వలస వెళ్లారు. ఉగాండాలోని కంపాలాలో జొహ్రాన్ జన్మించారు. అనంతరం తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్లో కొంత కాలంపాటు ఉన్నారు. ఫైనల్గా జొహ్రాన్కు 7 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు వీరి ఫ్యామిలీ న్యూయార్క్ నగరానికి వచ్చి స్థిరపడింది. 2018లో అమెరికాలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాక, జొహ్రాన్కు దేశ పౌరసత్వం లభించింది. జొహ్రాన్ తండ్రి మహమూద్ మమ్దానీ అమెరికాలోని కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఆంత్రోపాలజీ ప్రొఫెసర్గా సేవలు అందిస్తున్నారు. మీరా నాయర్ సినీ నిర్మాత.
2026 జనవరి 1న మేయర్గా బాధ్యతల స్వీకరణ
ఈ సంవత్సరం ఆరంభంలోనే జొహ్రాన్కు పెళ్లయింది. ఆయన భార్యపేరు రామా దువాజీ. ఆమె సిరియన్-అమెరికన్ కళాకారిణి. డేటింగ్ యాప్ హింజ్ ద్వారా వీరిద్దరూ పరిచయం అయ్యారు. ప్రస్తుతం న్యూయార్క్ సిటీలోని క్వీన్స్ ఏరియాలో ఉన్న ఆస్టోరియా ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం న్యూయార్క్ స్టేట్ అసెంబ్లీ సభ్యుడిగానూ జొహ్రాన్ ఉన్నారు. తనను తాను డెమొక్రటిక్ సోషలిస్ట్ అని చెప్పుకునే 34 ఏళ్ల జొహ్రాన్, ఈ ఏడాది జూన్లో జరిగిన డెమొక్రటిక్ పార్టీ ప్రైమరీలో ఆండ్రూ క్యూమోను ఓడించారు. దీంతో డెమొక్రటిక్ పార్టీ తరఫున న్యూయార్క్ నగర మేయర్ పదవికి పోటీపడే అవకాశం ఆయనను వరించింది. 2026 జనవరి 1న మేయర్గా బాధ్యతలను స్వీకరించనున్నారు. ఈ పదవిని పొందిన తొలి భారత సంతతి ముస్లింగా జొహ్రాన్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.
గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మి ఎవరు?
భారత సంతతికి చెందిన గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మి వయసు 61 ఏళ్లు. ఆమె వర్జీనియా రాష్ట్ర లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఎన్నికయ్యారు. ఈ పదవిని పొందిన తొలి భారత సంతతి ముస్లిం నాయకురాలు గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మినే. ఆమె 1964లో తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో జన్మించారు. అయితే వీరి పూర్వీకుల మూలాలు ప్రస్తుత పాకిస్థాన్లోని కరాచీలో ఉన్నాయి. గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మికి 4 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు, వారి కుటుంబం భారత్ నుంచి అమెరికాకు వలస వెళ్లింది. అమెరికాలోని జార్జియా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక చిన్న పట్టణంలో ఆమె పెరిగారు. సమాజ నిర్మాణం, బహిరంగ సంభాషణలు, సాంస్కృతిక, సామాజిక ఆర్థిక విభజనలను ఎలా వారధిగా మారుస్తాయో, అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఎలా ఏకం చేస్తాయో ఆమె ప్రత్యక్షంగా చూశారు. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీషులో బీఏ కోర్సును గజాలా చేశారు. ఇక ఎమోరీ యూనివర్సిటీ నుంచి పీహెచ్డీ పట్టా పొందారు.
2019లో తొలి విజయంతో పాపులారిటీ
వర్జీనియా రాష్ట్రంలోని రిచ్మండ్ పట్టణానికి దక్షిణంగా ఉన్న ఒక జిల్లాకు సెనెటర్గా గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. 2019లో తొలిసారిగా ఈ స్థానంలో రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థిని ఆమె ఓడించారు. దీంతో వర్జీనియా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఫేమస్ అయ్యారు. ప్రత్యేకించి భారత్, పాకిస్థాన్ మూలాలున్న ప్రజలు, దక్షిణాసియా ప్రజలలో గజాలాకు మంచి పేరుంది. వలసదారులకు దన్నుగా నిలుస్తారనే ఖ్యాతిని ఆమె గడించారు. వర్జీనియా రాష్ట్ర లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ పదవి గజాలాకు అంత ఈజీగా దొరకలేదు. ఈ పదవి కోసం రిచ్మండ్కు చెందిన ప్రముఖ బ్రాడ్కాస్టర్, స్వలింగ సంపర్కుడు (గే) జాన్ రీడ్ రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారు. అయితే గజాలాకు ఉన్న అమిత ప్రజాదరణ ఎదుట నిలువలేకపోయారు.
ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్ ఎవరు?
భారత సంతతికి చెందిన 43 ఏళ్ల ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్ ఒహియో రాష్ట్రంలోని సిన్సినాటి నగర మేయర్గా రెండోసారి ఎన్నికయ్యారు. అంతకుముందు 2021లోనూ ఈయన ఈ నగరానికి మేయర్గా ఎన్నికవడం విశేషం. ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్ డెమొక్రటిక్ పార్టీ సానుభూతిపరుడు. ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్ తండ్రి భారత్లోని పంజాబ్ వాస్తవ్యులు. ఆయన భారత్ నుంచి అమెరికాలోని ఒహియో రాష్ట్రానికి వలస వెళ్లారు. అక్కడే ఆఫ్తాబ్ జన్మించారు. బాల్యం నుంచే రాజకీయాలు అంటే ఆఫ్తాబ్కు ఆసక్తి. 8వ తరగతిలో ఉండగా స్కూలులో జరిగిన విద్యార్థి ఎన్నికల్లో బిగ్, బ్రౌన్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ నినాదంతో ఆయన గెలిచారు. సిన్సినాటి యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఆఫ్ లా నుంచి లా పట్టా పొందారు. అనంతరం 2008లో వాషింగ్టన్ డీసికి వెళ్లి, అక్కడొక లా ఫర్మ్లో పనిచేశారు. నాలుగేళ్ల తర్వాత, అమెరికా న్యాయ శాఖలో ప్రత్యేక అసిస్టెంట్ యూఎస్ అటార్నీగా అవకాశం లభించింది. ఒహియోలోని హామిల్టన్ కౌంటీలో విధులు నిర్వర్తించారు. అనంతరం ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్, ప్రముఖ స్కిన్కేర్ బ్రాండ్ ఓలేలకు కీలక సేవలు అందించారు. తదుపరిగా తన రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.
జేడీ వాన్స్ సవతి సోదరుడి ఓటమి
ఈసారి సిన్సినాటి నగర మేయర్ పదవి ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్కు అంత ఈజీగా లభించలేదు. ఈ పదవి కోసం రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ సవతి సోదరుడు కోరీ బౌమాన్ పోటీ చేశారు. ఈయనకు కూడా ట్రంప్ బలమైన ఆశీర్వాదం ఉంది. అయినప్పటికీ ఆఫ్తాబ్ గెలుపును ఆపలేకపోయారు.
మొత్తం మీద విపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీకి చెందిన ఈ ముగ్గురు ముస్లిం నేతల విజయాలు చాలా విషయాలను చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి ట్రంప్ సర్కారు పనితీరుపై మెజారిటీ ఓటర్లు అసంతృప్తితో ఉన్నారనే సంకేతాలను ఈ ఫలితాలు ఇస్తున్నాయి. వర్జీనియా సహా అనేక రాష్ట్రాల్లో సగం కంటే ఎక్కువ మంది ఓటర్లు తమ ఓటుతో ట్రంప్కు హెచ్చరిక సందేశాన్ని పంపారంటూ అమెరికా మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. ప్రపంచ దేశాలపై సుంకాల బాదుడు, వలసదారుల విషయంలో కఠిన వైఖరి అనేవి ట్రంప్కు మైనస్ పాయింట్లుగా మారుతున్నట్లు సమాచారం. జొహ్రాన్ మమ్దాని, ఆఫ్తాబ్ పురేవాల్, గజాలా ఫిర్దౌస్ హాష్మి సాధించిన విజయాలు అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీ ఊపును తగ్గించాయి. దీని ప్రభావం 2026 అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో, 2028 దేశ అధ్యక్ష ఎన్నికల్లోనూ ప్రతిబింబించే అవకాశం ఉంది.