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అమెరికాలో వలసదారులకు కొత్త నిబంధనలు- ఇక గ్రీన్ కార్డ్, పౌరసత్వానికి ఆన్‌లైన్‌లోనే దరఖాస్తు

వలస ప్రయోజనాలకు ఇ-ఫైలింగ్‌ను తప్పనిసరి చేయనున్న అమెరికా- గ్రీన్ కార్డ్, పౌరసత్వం, ఆశ్రయం దరఖాస్తులపై ప్రభావం- నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గించడమే లక్ష్యమన్న USCIS

Mandatory Online Application Us Immigrants
అమెరికా పౌరసత్వం, వలస సేవల విభాగం (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 11:01 AM IST

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US Immigrants Online Application : అమెరికాలో వలస విధానాలను అరికట్టే దిశగా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై గ్రీన్ కార్డ్, అమెరికా పౌరసత్వం, ఆశ్రయం వంటి వలస ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విధానంలో భారీ మార్పులు రానున్నాయి. వలసదారులు, ఇతర అర్హత కలిగిన దరఖాస్తుదారులు వీలైనంత వరకు ఆన్‌లైన్‌లోనే దరఖాస్తులు సమర్పించేలా కొత్త నిబంధనను తీసుకొచ్చింది. ఈ విధానాన్ని అమలు చేయడం ద్వారా సేవలను వేగవంతం చేయడంతో పాటు, కాగితపు దరఖాస్తుల నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చులను తగ్గించాలని భావిస్తోంది.

ఇక ఇ-ఫైలింగ్ తప్పనిసరి
అమెరికా పౌరసత్వం, వలస సేవల విభాగం (యూఎస్​సీఐఎస్) సోమవారం ఫెడరల్ రిజిస్టర్‌లో కొత్త నిబంధనను ప్రచురించింది. దీని ప్రకారం, కనీసం 180 రోజులుగా ఎలక్ట్రానిక్ ఫైలింగ్‌కు అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను ఇకపై ఆన్‌లైన్‌లోనే సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, కొత్త విధానాన్ని పూర్తిగా అమలు చేయడానికి ముందు కనీసం 60 రోజుల ముందుగా నోటీసు ఇవ్వనున్నారు. అంటే వలస సంబంధిత ఫారమ్‌లను భవిష్యత్తులో కాగితంపై నింపి పోస్టు ద్వారా పంపే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. ఆయా ఫారమ్‌లను పూర్తిగా ఆన్‌లైన్ విధానానికే పరిమితం చేయనున్నారు.

ఎలాంటి దరఖాస్తులపై ప్రభావం?
ఈ నిబంధన అమల్లోకి వస్తే అనేక రకాల వలస ప్రయోజనాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారిపై ప్రభావం పడనుంది. ముఖ్యంగా గ్రీన్ కార్డ్ దరఖాస్తులు, పునరుద్ధరణలు, కుటుంబ సభ్యుల ఆధారంగా చేసే ఇమ్మిగ్రేషన్ పిటిషన్లు, అమెరికా పౌరసత్వ దరఖాస్తులు, ఆశ్రయం (Asylum) అభ్యర్థనలు, ఉపాధి అనుమతి (ఈఏడీ) దరఖాస్తులు, తాత్కాలిక రక్షిత హోదా (టీపీఎస్) సంబంధిత దరఖాస్తులు వంటి అనేక సేవలకు ఇ-ఫైలింగ్ తప్పనిసరి కానుంది.

ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి?
కొత్త విధానం ప్రకారం దరఖాస్తుదారులు సాధారణంగా యూఎస్​సీఐఎస్ ఆన్‌లైన్ ఖాతా ద్వారా తమ ఫైలింగ్‌లను సమర్పించాలి. ఆన్‌లైన్‌లోనే సంబంధిత ఫారమ్‌ను పూర్తి చేయవచ్చు. లేదా ఇప్పటికే పూర్తి చేసిన ఫారమ్‌తో పాటు అవసరమైన పత్రాలను పీడీఎఫ్ రూపంలో అప్‌లోడ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఆఫ్​లైన్​ దరఖాస్తుల నుంచి డిజిటల్ విధానానికి వేగంగా మారడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశమని యూఎస్​సీఐఎస్ తెలిపింది. ప్రస్తుతం పోస్టు ద్వారా వచ్చే దరఖాస్తులను స్వీకరించి, వాటిని ప్రాసెస్ చేసేందుకు ఉపయోగించే లాక్‌బాక్స్ సేవపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించనున్నట్లు పేర్కొంది.

మోసాల గుర్తింపు మరింత సులభం
ఇ-ఫైలింగ్ వల్ల కేవలం ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా, డిజిటల్ దరఖాస్తుల ద్వారా డేటాను సులభంగా సేకరించడం, విశ్లేషించడం సాధ్యమవుతుందని యూఎస్​సీఐఎస్ తెలిపింది. అలాగే దరఖాస్తుల్లో జరిగే తప్పులను తగ్గించడంతో పాటు, అనుమానాస్పద దరఖాస్తులను గుర్తించడం, భద్రతా స్క్రీనింగ్‌ను బలోపేతం చేయడం కూడా సులభమవుతుందని పేర్కొంది. మోసాలను గుర్తించడంలోనూ డిజిటల్ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయలేకపోతే?
అయితే ప్రతి ఒక్కరూ ఆన్‌లైన్‌లోనే దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుందని కాదు. సాంకేతిక కారణాలు లేదా ఇతర ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయలేని వారికి మినహాయింపు కోరే అవకాశం కల్పించారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక ఫారమ్ ద్వారా యూఎస్​సీఐఎస్ కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ప్రతి అభ్యర్థనను వ్యక్తిగతంగా పరిశీలించిన అనంతరం, మినహాయింపు ఇవ్వాలా వద్దా అనే నిర్ణయాన్ని అధికారులు తీసుకుంటారు. అలాంటి మినహాయింపు పొందిన వారు కాగితపు రూపంలో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇందుకు 25 డాలర్ల ఫైలింగ్ ఛార్జీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

కాగితపు దరఖాస్తులకు భారీ ఖర్చు
వలస దరఖాస్తులను కాగితపు రూపంలో స్వీకరించడం, వాటిని స్కాన్ చేయడం, డేటాను కంప్యూటర్‌లో నమోదు చేయడం, భద్రపరచడం, ఒకచోట నుంచి మరోచోటికి తరలించడం వంటి ప్రక్రియలకు భారీగా ఖర్చవుతోందని అమెరికా ప్రభుత్వం చెబుతోంది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో యూఎస్​సీఐఎస్ 1.4 కోట్లకు పైగా వలస ప్రయోజన అభ్యర్థనలను ప్రాసెస్ చేసింది. ఇదే సమయంలో లాక్‌బాక్స్ సదుపాయాల ద్వారా సుమారు 45.3 కోట్ల పేజీల కాగితపు పత్రాలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ కాగితపు వ్యవస్థను నిర్వహించేందుకు యూఎస్​సీఐఎస్ సుమారు రూ.396 మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది. కేవలం పోస్టేజీ ఖర్చులకే రూ.10 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వెచ్చించినట్లు వెల్లడించింది.

సేవలు వేగంగా అందించడమే లక్ష్యం
ఆఫ్​లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరించడం, వాటిని స్కాన్ చేయడం, డేటా ఎంట్రీ చేయడం, రవాణా, నిల్వ వంటి ప్రక్రియలను తగ్గించడం ద్వారా ఇ-ఫైలింగ్‌తో సమయం, ఖర్చు రెండూ ఆదా చేయవచ్చని అమెరికా హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ విభాగం (డీహెచ్​ఎస్) విశ్వసిస్తోంది. అదే సమయంలో దరఖాస్తుల పరిశీలన, నిర్ణయ ప్రక్రియ కూడా వేగవంతమవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే కొత్త విధానం వల్ల ఆన్‌లైన్ సదుపాయాలు వినియోగించలేని వలసదారులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా మినహాయింపు ప్రక్రియను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు.

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