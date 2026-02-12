ETV Bharat / international

జపాన్, దక్షిణ కొరియా, భారత్‌తో చారిత్రక ట్రేడ్​ డీల్స్- భారీగా పెరిగిన బొగ్గు ఎగుమతులు : ట్రంప్

అమెరికన్ బొగ్గు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమని పేర్కొన్న ట్రంప్- జపాన్, భారత్​ వంటి దేశాల్లో కీలక వాణిజ్య ఒప్పందాలు కుదిరినట్లు వెల్లడి

Published : February 12, 2026 at 7:02 AM IST

Trump On Trade Deals : అమెరికా ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి ఇంధన ఉత్పత్తిదారుగా అవతరించిందని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. అంతేకాకుండా వేగంగా భారీ ఇంధన ఎగుమతిదారుగా మారుతోందని తెలిపారు. బుధవారం ఛాంపియన్ ఆఫ్​ కోల్ ఈవెంట్​లో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. జపాన్, దక్షిణ కొరియా, భారత్ వంటి దేశాలతో ఇటీవల కుదిరిన వాణిజ్య ఒప్పందాల వల్ల అమెరికా బొగ్గు ఎగుమతులు గణనీయంగా పెరిగాయని చెప్పారు.

'అమెరికా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ ఇంధన ఉత్పత్తిదారు. మనం ఇప్పుడు భారీ ఇంధన ఎగుమతిదారుగా మారుతున్నాం. గత కొన్ని నెలల్లోనే జపాన్, దక్షిణ కొరియా, భారత్​ తదితర దేశాలతో చారిత్రక వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. వీటి ద్వారా మా బొగ్గు ఎగుమతులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అమెరికా బొగ్గు నాణ్యత ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమని చెప్పవచ్చు' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, భారత్​- అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఒప్పంద కుదిరిన వేళ రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను ఇండియా తగ్గించినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. అంతేకాకండా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయమని భారత్​ హామీ ఇచ్చినట్లు అమెరికా కూడా వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్​ క్లారిటీ ఇచ్చింది. భారత్ ఇంధన రంగంలో తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయానికి జాతీయ ప్రయోజనమే ప్రధాన ప్రమాణంగా ఉంటుందని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్‌ మిస్రి స్పష్టం చేశారు. ఫిబ్రవరి 9న మీడియా సమావేశంలో మట్లాడుతూ ఈ మేరకు తెలిపారు.

జాతీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం : మిస్రి
ఇంధన రంగంలో ప్రభుత్వమైనా, వ్యాపార సంస్థలైనా జాతీయ ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తాయని మిస్రి తెలిపారు. దేశ ఇంధన విధానం తగినంత లభ్యత, న్యాయమైన ధర, సరఫరా అనే చోదకాలతో నడుస్తోందన్నారు.అసలు చమురు సరఫరా నిర్ణయాలు ఆయా కంపెనీలే తీసుకుంటాయని, అవి పలు అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాయని చెప్పారు.

ఇంధన వనరుల అసలు కొనుగోలు చమురు కంపెనీల ద్వారానే జరుగుతుందని మిస్రి తెలిపారు. అవి మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాయని పేర్కొన్నారు. లభ్యత, రిస్క్ అంచనా, వ్యయ విశ్లేషణ, లాజిస్టిక్స్ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటాయని చెప్పారు. అంతేకాకుండా, తమ అంతర్గత బాధ్యతలు, ఆర్థిక నియమాలను కూడా పాటిస్తాయని తెలిపారు. ఇవన్నీ వ్యాపార నిర్ణయాలే అని మిస్రి అన్నారు.

భారత్ చమురు, గ్యాస్ రంగంలో నికర దిగుమతిదారైన దేశమని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్‌ మిస్రి గుర్తు చేశారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న భారత్ ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణంపై పడే ప్రభావాన్ని గమనిస్తూ ముందుకెళ్తుందని స్పష్టం చేశారు. అందుకే భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటం ప్రభుత్వానికి తొలి ప్రాధాన్యతగా నిలిచిందని అన్నారు.

ఆ వియషం ట్రంప్ ఒక్కరే చెబుతున్నారు : రష్యా
భారత్ చమురు, గ్యాస్ రంగంలో నికర దిగుమతిదారైన దేశమని విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్‌ మిస్రి గుర్తు చేశారు. అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న భారత్ ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణంపై పడే ప్రభావాన్ని గమనిస్తూ ముందుకెళ్తుందని స్పష్టం చేశారు. అందుకే భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడటం ప్రభుత్వానికి తొలి ప్రాధాన్యతగా నిలిచిందని అన్నారు.

మరోవైపు రష్యా నుంచి భారత్​ చమురు కొనుగోలు చేయదని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తప్ప మరెవరూ చెప్పలేదని మాస్కో తెలిపింది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయబోమని ప్రధాని మోదీ సహా ఇతర భారతీయ నేతలెవరూ ప్రకటించలేదని విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ తమ దేశ పార్లమెంట్​లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతేకాకుండా భారత్‌ వేదికగా ఈ ఏడాది జరగబోయే బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సులో కూడా ఇంధన భద్రత ఓ కీలకాంశంగా ఉండబోతోందని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి ఎస్‌ జైశంకర్‌ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేశారు.

